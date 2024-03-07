«Грабеж на государственном уровне»: РФ ответит Литве на конфискацию российских автомобилей

В Литве почти через неделю начнут конфисковать машины с российскими номерами. Их владельцы должны перерегистрировать транспортные средства либо вывезти автомобили из страны. Въезд в республику с номерами РФ запрещен еще с сентября. В Литве считают, что россияне «представляют собой невероятно агрессивное и жестокое государство», и задаются вопросом, нужно ли им давать права и возможности, которые есть у остальных. МИД РФ считает действия Вильнюса «грабежом на государственном уровне».

Если в Литве действительно начнут конфисковать машины с российскими номерами, это будет расценено как грабеж, заявил МИД РФ:

«Если данное решение Вильнюса будет реализовано, то его можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне. Без ответа подобные дискриминационные действия, разумеется, не останутся».

Одновременно в ведомстве призвали россиян использовать время, которое дали литовские власти, чтобы перерегистрировать автомобили. МИД попросил граждан «воспользоваться оставшимися днями для минимизации рисков в отношении своей собственности», а также не ездить в Прибалтику. По мнению ведомства, государства региона «крайне враждебны» к России.

Штраф и конфискация авто

Владельцы машин с российскими номерами в Литве должны до 11 марта сменить регистрацию автомобилей. Иначе транспортные средства конфискуют, а хозяев оштрафуют на сумму от €200 ⁣(19 766 ₽).

В начале прошлого сентября Литва, Латвия и Эстония закрыли въезд в страну автомобилей с российскими номерами. Прибалтика пошла на это в рамках санкций ЕС. Однако указания организации носят рекомендательный характер — страны могут индивидуально решать, вводить подобные запреты или нет.

В Литве сделали исключение для тех, кто едет транзитом в Калининград или из него и может это документально подтвердить. Транзит не должен продолжаться более 24 часов, машину обязан сопровождать человек, на которого она зарегистрирована. Также запрет в целом не касается мотоциклов, велосипедов и автобусов.

Позиция Литвы

Министр иностранных дел Литвы Кришьянис Кариньш считает ограничения против личных автомобилей оправданными.

«Допустимо ли вообще в этих обстоятельствах, чтобы российские граждане имели те же права и возможности, что и все остальные? Потому что, в конце концов, они представляют собой невероятно агрессивное и жестокое государство на данный момент. То, что мы делаем в странах Балтии, не пускаем эти российские машины, это на самом деле естественно. Потому что Россия ведет жестокую войну», — подчеркнул министр.

Литовская таможня дала полгода владельцам автомобилей с российскими номерами, которые успели перебраться в Литву до запрета на въезд, то есть до 11 сентября 2023-го. За это время автолюбители могли уехать или получить иностранные номера.

»[Это] связано с попытками обойти международные санкции против России... Таможенные органы Литвы хотели бы предостеречь граждан от покупки или ввоза автомобилей, зарегистрированных в России или российского происхождения», — указала таможня.

Позиция России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «нацизмом» по отношению к русским запрет на въезд в ЕС автомобилей с российскими номерами. По его мнению, с европейцев «практически слетела эта внешняя благообразность», «остатки» дипломатии и этики.

«Они же заявляют: «Не только [президент РФ Владимир] Путин виноват, все русские виноваты, что они его избрали». Вот вам, пожалуйста, — чистый нацизм», — сказал дипломат.

Прибалтийские страны показывают «русофобские устремления», действуют в ущерб себе и своим гражданам, отмечала в конце февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заметила, что Россия под санкциями развивается дальше:

«У нас все нормально с движением вперед, если в прибалтийских странах этого не заметили. Мне кажется, им можно уже себе пальцы переломать. Может, они мазохистски настроены? Это все абсурд, потому что они бьют в первую очередь по собственным гражданам и населению».