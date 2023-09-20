Как проехать через Литву на машине с российскими номерами?

После запрета на въезд легковых автомобилей с российским номерами в Евросоюз у граждан РФ осталась единственная возможность попасть транзитом через Литву в Калининградскую область — по упрощенному транзитному документу. «Газета.Ru» разобралась, как его получить и что нужно принять во внимание.

Литва пока не будет применять санкции в отношении автомобилей, следующих транзитом в Калининградскую область по упрощенному транзитному документу (УТД). Об этом «Газете.Ru» сообщили в Таможенном управлении страны:

«До дальнейшего разъяснения Комиссии Европейского Союза при Калининградском транзите таможенные органы Литовской Республики не применяют санкции к транспортным средствам, зарегистрированным в России и путешествующим с номерными знаками, выданными в России, при условии соблюдения требований упрощенного транзита».

При этом в ведомстве подчеркнули, что въезд в Литву для российских транспортных средств возможен исключительно по калининградскому транзиту.

Что такое УТД и как его получить

Упрощенный транзитный документ — это эквивалент Шенгенской визы, действующий только на территории Литвы для проезда в Калининградскую область.

Документ дает право находиться в республике в течение 24 часов при каждом проезде в Калининградскую область. Проезд в другие страны ЕС по этому документу запрещен.

Такая транзитная виза выдается на срок не более трех лет и только при наличии веских оснований для регулярных поездок в Калининградскую область. Среди них на сайте консульства Литвы в Калининграде перечислены посещение родственников, владение недвижимостью в регионе, работа или поездка на лечение.

При подаче заявления на выдачу УТД заявитель должен предоставить документы, подтверждающие цель регулярных поездок.

Что предлагают посредники

Заявки на получение такой визы принимаются консульствами Литвы в Калининградской области и Москве. В столице ближайшие даты записи свободны только в середине октября, рассказали «Газете.Ru» представители посреднических фирм, помогающие оформить УТД.

В случае отсутствия оснований на посещение Калининграда они обещают решить и этот вопрос.

В Калининградской области запись на сентябрь тоже закрыта, свободные даты на октябрь будут опубликованы консульством 26 сентября.

«Мы готовим пакет документов, делаем основание по родственникам, это 4 тыс. рублей будет стоить, и записываем вас на подачу документов. Пока не слышали, чтобы машины отбирали, по УТД пропускают.

Запись на Москву есть на октябрь. После подачи документов ожидание две недели»,

— сообщила корреспонденту «Газеты.Ru» представитель посреднической фирмы Наталья.

По ее словам, если автомобилист задержится в Литве на срок более суток, у него должно быть письменное подтверждение, что это произошло по форс-мажорным обстоятельствам — например, из-за поломки машины. В таком случае на автомобилиста может быть наложен штраф. По ее словам, в основном такой услугой пользуются жители Калининграда.

«Сейчас можно проехать, только если вы будете на автомобиле, который зарегистрирован на вас, и при наличии упрощенного транзитного документа. По-другому пока никак.

Чтобы получить УТД, вы должны предоставить основание для ваших поездок в Калининград — они принимают наличие недвижимости, близких родственников, или что вы здесь работаете официально», — рассказала «Газете.Ru» Лилия, представитель другой посреднической фирмы.

По ее словам, в случае отсутствия оснований для поездки «можно подумать над этим вопросом». Стоимость услуги также составит 4 тыс. рублей, а при наличии оснований у заявителя — 2 тыс. рублей.

«Нынешнее ужесточение возникло из-за того, что в Калининград не пустили перегонщиков, которые доставляли с территории России в Калининградскую область автомобили по заказу.

Такая услуга у нас очень распространена. На чужих машинах их не пустили. Поэтому правила изменились, и теперь можно въезжать только на своих машинах», — пояснила представитель фирмы.

Об ужесточении таможенными органами Литвы порядка транзита накануне заявил сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

По его словам, литовские власти после введения запрета на въезд в ЕС автомобилей с российскими номерами стали «более бюрократически относиться к вопросу» транзитного проезда через свою территорию по УТД и стали требовать на границе подтверждения по целям маршрута, родственным связям и наличию собственности на остальной территории РФ.

Многочисленные сообщения в Telegram-чатах, посвященных пересечению границы, подтверждают, что таможенники и пограничники прибалтийской страны пропускают в Калининградскую область в рамках транзита российские автомобили только в присутствии собственника машины.

Механизм конфискации пока не проработан

В Таможенном управлении Литвы в ответ на вопрос о возможной конфискации машин посоветовали россиянам поскорее выехать из ЕС:

«Собственникам или актуальным владельцам таких транспортных средств в Литовской Республике рекомендуется как можно скорее вывести эти транспортные средства из Европейского Союза».

Механизм конфискации автомобилей с номерами РФ, находящихся на территории Евросоюза, пока не проработан, отметили в Налогово-таможенном департаменте Эстонии:

«Наиболее важным аспектом является то, что подход должен быть единым для соседних стран, а на данный момент наши соседи еще не сформулировали позицию по конфискации».

В ведомстве уточнили, что в уголовном или административном порядке конфискацию транспортного средства можно рассматривать как одну из мер, но это ресурсоемкий и трудоемкий процесс как для самого департамента, так и для полиции безопасности.