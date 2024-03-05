В Латвии запретят российские овощи, фрукты, крупы

Министерство сельского хозяйства Латвии запретит поставку в республику российских овощей, фруктов и круп. Об этом сообщает Baltnews.

Из списка в частности исключили кормовую и сахарную свеклу, сено, а также растения, используемые в парфюмерии и фармацевтике.

До этого сообщалось, что власти Латвии с 15 февраля начали конфисковывать автомобили с российскими номерами, не прошедшими перерегистрацию на латвийские. Запрет на пребывание в Латвии автомобилей, зарегистрированных в России, был принят 2 ноября. Закон предусматривает, что в срок до 14 февраля 2024 года владельцы автомобилей, зарегистрированных в РФ, должны были перерегистрировать их в Латвии или вывезти за пределы страны. После этой даты участие машин с российскими номерами в дорожном движении в Латвии будет возможно только при транзитном проезде. Пересечь транзитом территорию Латвии можно только один раз.

Ранее Литва предупредила о конфискации автомобилей с российскими номерами.