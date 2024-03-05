Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Латвии запретят российские овощи, фрукты, крупы

Минземледелия Латвии запретит российские овощи, фрукты и крупы

close
100%
Global Look Press

Министерство сельского хозяйства Латвии запретит поставку в республику российских овощей, фруктов и круп. Об этом сообщает Baltnews.

Из списка в частности исключили кормовую и сахарную свеклу, сено, а также растения, используемые в парфюмерии и фармацевтике.

До этого сообщалось, что власти Латвии с 15 февраля начали конфисковывать автомобили с российскими номерами, не прошедшими перерегистрацию на латвийские. Запрет на пребывание в Латвии автомобилей, зарегистрированных в России, был принят 2 ноября. Закон предусматривает, что в срок до 14 февраля 2024 года владельцы автомобилей, зарегистрированных в РФ, должны были перерегистрировать их в Латвии или вывезти за пределы страны. После этой даты участие машин с российскими номерами в дорожном движении в Латвии будет возможно только при транзитном проезде. Пересечь транзитом территорию Латвии можно только один раз.

Ранее Литва предупредила о конфискации автомобилей с российскими номерами.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами