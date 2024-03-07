Военная операция на Украине, день 743-й

Украине нужна поддержка всех свободных европейских стран, заявила президент Молдовы Майя Санду на предвыборном съезде «Европейской народной партии» в Бухаресте (Румыния).
«У нас нет времени на сомнения. Украине нужна поддержка всех свободных европейских стран. Нет более срочной задачи, чем поддержка Украины и обеспечение мира», – сказала Санду.
Китай поддерживает проведение мирного саммита на международном уровне, который будет признан Россией и Украиной, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
«Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной и Россией, и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных планов», — сказал Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках Всекитайского собрания парламента КНР (цитата по РИА Новости).
За ночь средства ПВО поразили шесть дронов ВСУ над тремя регионами РФ: один — над Курской областью, пять — над Брянской и Тульской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.