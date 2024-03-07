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Политика

Военная операция на Украине, день 743-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 743-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
По данным Минобороны РФ, средства ПВО поразили шесть дронов ВСУ над тремя регионами РФ: один — над Курской областью, пять — над Брянской и Тульской. Журнал National Interest отметил, что менее чем за неделю Киев потерял в боях три американских основных боевых танка M1 Abrams. Китай поддерживает созыв международной мирной конференции по украинскому урегулированию, заявил глава МИДа Ван И. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:19

Украине нужна поддержка всех свободных европейских стран, заявила президент Молдовы Майя Санду на предвыборном съезде «Европейской народной партии» в Бухаресте (Румыния).

«У нас нет времени на сомнения. Украине нужна поддержка всех свободных европейских стран. Нет более срочной задачи, чем поддержка Украины и обеспечение мира», – сказала Санду.

08:11

Китай поддерживает проведение мирного саммита на международном уровне, который будет признан Россией и Украиной, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной и Россией, и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных планов», — сказал Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках Всекитайского собрания парламента КНР (цитата по РИА Новости).

08:05

За ночь средства ПВО поразили шесть дронов ВСУ над тремя регионами РФ: один — над Курской областью, пять — над Брянской и Тульской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 743-го дня специальной военной операции России на Украине.

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