Военная операция на Украине, день 743-й

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Китай поддерживает проведение мирного саммита на международном уровне, который будет признан Россией и Украиной, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной и Россией, и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных планов», — сказал Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках Всекитайского собрания парламента КНР (цитата по РИА Новости).