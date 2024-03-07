От вечной дружбы до блокировки границ: что происходит между Польшей и Украиной Политолог Офицеров-Бельский допустил эскалацию конфликта Польши и Украины

Польские фермеры и дальнобойщики устроили потасовку с полицией в Варшаве, они кидали камни в правоохранителей, а те в ответ применили слезоточивый газ. Все это произошло на фоне фактической блокировки украинско-польской границы. Польские фермеры требуют отказаться от беспошлинной торговли с Украиной и закрыть границу между двумя странами для грузовиков. Как отношения Варшавы и Киева дошли от заверений в вечной дружбе до блокировкой границ, драк дальнобойщиков и масштабных акций протеста — в материале «Газеты.Ru».

6 марта в Варшаве произошли столкновения фермеров с полицией. Протестующие кидали в правоохранителей яйца, брусчатку и петарды, а также разожгли костер рядом с канцелярией премьер-министра Дональда Туска. Силовикам даже пришлось применить слезоточивый газ, чтобы оттеснить демонстрантов от сейма.

По оценкам мэрии польской столицы, в акции протеста приняли участие около 30 тыс. человек. В результате несколько сотрудников правоохранительных органов были ранены и десятки демонстрантов задержаны.

Премьер-министр Польши Дональд Туск при этом заявил, что протесты фермеров были организованы хулиганами. Он обвинил демонстрантов в нападении на сотрудников полиции и пригрозил всем, кто нарушил закон, юридическими последствиями.

Зерновая ссора

Споры Киева и Варшавы планомерно набирали обороты с прошлого года. Основным камнем преткновения в данной ситуации стало решение Еврокомиссии о приостановке действия пошлин и квот на ввоз товаров с Украины. Эти правила заработали еще в 2022 году в ответ на начало российской специальной операции, но довольно быстро встретили критику в Европе. Больше всего решение Брюсселя не устроило фермеров и перевозчиков. Их недовольство привело к ограничению экспорта сельхозпродукции с Украины в ряде европейских стран, в том числе Польше.

История наложилась на парламентские выборы в республике, прошедшие в 2023 году, и активно использовалась правящей на тот момент крайне правой партией «Право и справедливость» для расширения своей поддержки. Впрочем, исход голосования сыграл против евроскептиков и власть перешла к проевропейской оппозиционной коалиции во главе с премьер-министром Дональдом Туском. Но смена правительства в Польше не помогла закрыть вопрос.

В начале февраля 2024 года ситуация обострилась из-за планов Еврокомиссии по продлению послаблений для Киева. Протесты фермеров возникли у пограничных пунктов на границе Польши и Украины, постепенный рост напряженности привел к фактической блокировке границы.

Их действия поддержали почти 80% поляков, согласно исследованию IBRiS. Сбавлять темп акций демонстранты не намерены и требуют запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции вместе с отказом Польши от Европейского «зеленого соглашения». Проект касается постепенного перехода к углеродной нейтральности, в частности, за счет введения системы квот на СО2 для сельского хозяйства, поднятия налогов на удобрения и ухода от ископаемого топлива.

К марту обстановка осталась напряженной и к протестам добавились стычки между украинскими и польскими дальнобойщиками. По словам лидера Украины Владимира Зеленского, ситуация на границе давно вышла за «рамки экономики и морали». При этом в Киеве не раз обвиняли Варшаву в том, что вся история с фермерами имеет политический подтекст. Сначала из-за парламентских выборов, а теперь на фоне приближения избирательной кампании на местном уровне вместе с голосованием в Европарламент.

Экономические трудности

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают происходящее между Польшей и Украиной. Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский считает, что ситуацию осложняют общие проблемы с сельским хозяйством в Европе.

«Вопрос гораздо шире, фермерские выступления идут во многих европейских государствах. В частности, испанцы на границе с Францией останавливают фуры с вином и продуктами, рассыпая все это на землю. Польша тут совсем не уникальна. Проблема тут не локальная, а системная со всем европейским сельским хозяйством. Легко и быстро выйти из ситуации не получится», — пояснил эксперт.

В свою очередь эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), доктор исторических наук Оксана Петровская заметила, что польские фермеры и перевозчики просто не выдерживают конкуренции на фоне беспошлинного ввоза украинских товаров.

«Во многом это связано не с потоком товаров, а упадком цен на сельхозпродукцию. Правительство Польши удержать ситуацию не может. Туск оказался между молотом и наковальней.

С одной стороны, он хочет поддерживать Украину, а с другой должен идти на уступки польским фермерам и стабилизировать ситуацию внутри страны. В этой ситуации Туску придется чем-то жертвовать», — добавила эксперт.

Чего ждать дальше

С момента ухудшения ситуации стороны планомерно пытаются найти решение. Украинская сторона предлагала несколько вариантов выхода из кризиса, в том числе путем создания штаба Варшава — Киев — Брюссель или согласия на введение ограничений ЕС на поставки отдельных товаров.

В интервью Financial Times замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что страна готова согласиться на закрытие рынков отдельных европейских государств от своего зерна. К слову, он также уверял, что в проблемах ЕС якобы виновата Россия и поэтому экспорт ее сельхозпродукции в Европу нужно запретить.

Что касается переговоров, то премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещал, что межправительственная комиссия двух стран встретится 11 марта и может достичь «хороших результатов». В Польше же предлагали Киеву встречу 28-го числа первого месяца весны.

Получится ли у сторон договориться, неизвестно. На данный момент все попытки по этому треку ничем не закончились. Более того, Туск прямо утверждал, что Варшаве придется пойти на полное закрытие границы с Украиной, если в Киеве и Брюсселе не услышат требования польской стороны.

С точки зрения Дмитрия Офицерова-Бельского, в условиях повышенной напряженности может возникнуть ситуация, при которой начнутся проблемы с украинским национальным меньшинством на территории Польши.

«Не надо думать, что поляки просто не пускают украинское зерно. Киев на эти деньги занимается закупкой различного рода стратегических материалов и вооружений у той же Европы. Украина зарабатывает так или получает средства из карманов европейских налогоплательщиков. США как раз побуждают Западную Европу к тому, чтобы она давала больше денег Украине.

Возникает впечатление, что Польша играет вместе с Вашингтоном, заставляя европейцев больше раскошеливаться на поддержание киевского режима», — указал эксперт.

По мнению Оксаны Петровской из РИСИ, Польше и Украине с границей нужно будет искать решение, ее полное закрытие будет невыгодно обеим странам и может вызывать новые протестные волнения.

«Сможет ли Туск разрешить этот конфликт, неизвестно. У него недостаточно политических сил для стабилизации ситуации внутри страны. В таких условиях он может пойти на какие-то крайние меры в отношении Украины, чтобы успокоить настроения внутри Польши и сохранить свой пост. Для Туска это более важная задача, чем помощь Киеву», — подчеркнула эксперт.