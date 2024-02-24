«План взаимопонимания». Украина предложила Польше урегулировать фермерский кризис Польская делегация не явилась на границу для встречи с премьером Украины

Украинская делегация во главе с премьером Денисом Шмыгалем в пятницу прибыла на границу для переговоров с польской стороной о разрешении фермерского кризиса. Однако поляки на встречу не явились. Выразив сожаление по этому поводу, Шмыгаль представил план по урегулированию экономических разногласий с Польшей и ЕС.

«Президент Украины предложил руководству Польши площадку, чтобы договориться и найти компромисс. Здесь, на границе. Как равные партнеры и союзники, — написал 23 февраля Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. — И правительство Украины сегодня здесь».

21 января Владимир Зеленский предложил польской стороне до 24 февраля провести на границе двух стран переговоры на высшем уровне с участием представителя Еврокомиссии для урегулирования ситуации с блокировкой движения протестующими польскими фермерами. Однако премьер Польши Дональд Туск не принял инициативу, заявив, что правительства двух стран обсудят решение проблемы в конце марта.

«К сожалению, такая встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась», — констатировал Шмыгаль в пятницу.

Он заявил, что последние полгода Украина живет в условиях постоянной блокады со стороны Польши, что ударило по экономике страны и ее возможностям лучше защищаться.

«План взаимопонимания»

Украина разработала и предлагает Польше план деблокады границы – «План взаимопонимания». Он состоит из пяти шагов, которые представил Денис Шмыгаль.

Украина соглашается на предложенные Еврокомиссией ограничения на мясо птицы, яйца, сахар. Украина будет экспортировать в ЕС эти товары без квот и пошлин в объемах не больше, чем в среднем в 2022 и 2023 годах. Украинские зерно, кукуруза, подсолнечник и рапс без разрешения Польши не попадут на польский рынок.

2. Украина предлагает Еврокомиссии провести анализ аграрной политики и транспорта Европы. Это, по словам Шмыгаля, нужно, чтобы «раз и навсегда снять манипуляции по качеству нашей аграрной продукции».

3. Украина предлагает Польше принять совместное обращение в Еврокомиссию с призывом остановить российский аграрный экспорт в ЕС и рассмотреть дополнительные ограничения и усиленный мониторинг аграрного импорта третьих стран в ЕС.

4. Украина предлагает создать «Трехсторонний штаб: Украина, Польша, Европейская комиссия» под сопредседательством аграрных министров Украины, Польши и представителя Еврокомиссии.

5. Украина приветствует инициативу Дональда Туска внести в список объектов критической инфраструктуры пограничные пункты пропуска с Украиной и соответствующие участки железной дороги. Украина так же приняла соответствующие решения о признании пограничных пунктов пропуска с западными соседями критической инфраструктурой.

«Одновременно мы рассчитываем, что совместный трехсторонний штаб найдет решение о беспрепятственном пропуске других групп товаров. Ведь сегодня на границе с обеих сторон находятся более 9 тысяч грузовиков, — написал Денис Шмыгаль. — Трехсторонний штаб должен работать круглосуточно, и вопрос блокирования границы должен быть решен значительно раньше, чем 28 марта — даты, когда должно было состояться совместное заседание правительств Украины и Польши».

В противном случае, по словам премьера, «Украина оставляет за собой право применять зеркальные меры по пунктам пропуска» .

Чем недовольны польские фермеры

Польско-украинские отношения осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Еврокомиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Аграрии требовали ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины и усилить поддержку национального животноводства.

На этой неделе они полностью перекрыли проезд грузовиков через пропускные пункты на границе с Украиной, а на трех из них блокировали движение и других видов транспорта.

27 февраля фермеры планируют «марш на Варшаву», к которому присоединятся их коллеги из других стран ЕС.