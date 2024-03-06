«Демонстративно рвет связи». Армения решила убрать пограничников РФ из аэропорта Еревана

Армения направила России официальное письмо о прекращении работы российских пограничников в аэропорту Звартноц, расположенном в 12 км к западу от Еревана. Как заявил секретарь Совбеза страны Армен Григорян, в воздушной гавани должны нести службу только армянские пограничные войска. В Госдуме РФ уверены, что следом за выведением российских пограничников из аэропорта могут последовать и другие решения относительно присутствия российских сил в Армении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Власти Армении потребовали прекратить службу российских пограничников в аэропорту Звартноц в Ереване. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что соответствующее официальное письмо уже направлено властям РФ.

«Армения направила официальное письмо в РФ с четкой позицией. Мы проинформировали, что в аэропорту Звартноц должны нести службу армянские пограничные войска», — цитирует слова Григоряна Sputnik Армения.

Секретарь Совбеза Армении добавил, что вопрос вывода российских войск из аэропорта Сюник, находящегося недалеко от границы с Азербайджаном, не обсуждается.

Незадолго до заявления Григоряна пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что каких-либо решений о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц не принималось.

«Мы работаем по всем направлениям в рамках структур СНГ, структур ЕАЭС. На уровне двусторонних отношений мы осуществляем целый ряд важных проектов и будем их осуществлять дальше», — отмечал представитель Кремля 6 марта на лекции в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».

Песков подчеркивал, что Москва высоко ценит особый характер отношений с Ереваном, а в отношениях стран, «как и в отношениях людей, бывают разные периоды».

«У самых близких соседей может быть период, когда отношения натянуты. Но здесь требуется политическая воля, с нашей стороны она есть, конструктивизм и дальновидность лидеров двух стран. С нашей стороны она тоже есть. Я уверен, что все эти трудности пройдут», — сказал Песков за несколько часов до объявления Арменией о прекращении работы пограничников в аэропорту Звартноц.

Российские пограничники несут службу по охране границ Армении с осени 1992 года. Они находятся, в частности, в Армавире, Арташате, Гюмри, Мегри и на КПП в Звартноце. На территории Армении также продолжает работать российская военная база.

Разговор Лаврова и Мирзояна

5 марта состоялся телефонный разговор глав МИД России и Армении Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна. Как сообщило российское внешнеполитическое ведомство, министры обсудили двусторонние и региональные вопросы, а также взаимодействие Москвы и Еревана в рамках интеграционных объединений.

В пресс-службе МИД Армении уточняли, что телефонную беседу инициировала российская сторона. О том, обсуждалась ли служба российских пограничников на армянской территории, ни одна из сторон не сообщала.

Ранее Москва предложила Еревану провести межведомственные консультации, «чтобы предметно обсудить и постараться снять их озабоченности». «Ответа пока нет, может быть, он появится, может быть, он появится прямо сейчас, на эту инициативу они пока не ответили», — сообщила на брифинге 6 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Этим дело не закончится»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин полагает, что за выведением российских пограничников из аэропорта Звартноц может последовать и ликвидация российской военной базы в Гюмри. Он заявил РИА Новости, что правительство Армении «демонстративно рвет связи с Россией, ищет поводы, за одним шагом следует другой».

«Он (президент Армении Никол Пашинян. — «Газета.Ru») сегодня выслуживается перед Западом, от которого хочет получить гарантии своей собственной власти. Поэтому все эти действия, большие и маленькие, — замораживание отношений с ОДКБ, просьба российских пограничников Звартноца на выход… Этим дело, я уверен, не закончится, потому что есть еще такие вещи, как база в Гюмри», — отметил он в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

По мнению Затулина, сегодняшнее решение — это всего лишь продолжение того курса, «который ведет Пашинян с момента своего прихода к власти».

«Мы, например, никогда не сомневались, что он будет так себя вести. У нас тут были на этот счет некоторые иллюзии какое-то время, но и эти иллюзии давно уже в прошлом. Поэтому дальше — с нарастающим темпом. Это не последний акт со стороны правительства Пашиняна, который на самом деле ведет дело к разрыву связей между не просто Россией и Арменией, а пытается скомпрометировать русский народ и Россию в глазах армян, возлагая на россиян вину за все несчастья, которые в Армении были. В том числе те, которые были допущены по его собственным причинам. Он фактически предал и бросил армянское население Нагорного Карабаха», — подчеркнул депутат.

Парламентарий напомнил также, что Пашинян, обвиняя Россию в неоказании помощи в рамках ОДКБ, при этом сам не оказывал поддержки Москве. «Это говорит человек, который еще в феврале на европейских площадках, куда он теперь повадился, не скрывая говорил, что Армения — не союзник России в борьбе с Украиной, не заинтересована в победе России, потому что тогда будет восстановлен Советский Союз, а им это не нужно», — сказал Затулин.

Выход из ОДКБ

22 февраля армянский Factor со ссылкой на источник сообщил, что российских пограничников выведут из аэропорта Звартноц.

27 февраля председатель Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что сотрудники пограничной службы ФСБ России «не защищали, а делали все, чтобы сделать границы более уязвимыми». Тогда же впервые было официально заявлено о необходимости оставить в Звартноце только армянские силы, а российских пограничников отослать на родину.

«Они приехали в Карабах, что они сделали? Они выпроводили армянский народ, чтобы защитить его? Они придут и выведут нас с вами из Звартноца тоже одним днем?» — приводят слова Симоняна News.am.

28 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о заморозке участия страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) де-юре. Он указал, что союзники не выполняли свои обязательства по защите всех стран-участниц, особенно в 2021–2022 годах. В 2023 году Ереван уже не участвовал в ряде мероприятий в рамках ОДКБ, в частности, в двух учениях и саммите в Минске в ноябре.