«Авдеевка станет не последней потерей». В США предупредили о последствиях остановки помощи Киеву В Пентагоне назвали сдачу Авдеевки предвестником дальнейших поражений ВСУ

Критическая для ВСУ ситуация в Авдеевке во многом сложилась из-за того, что конгресс США вовремя не согласовал выделение стране $60 млрд. Такое мнение высказали сразу несколько высокопоставленных чиновников Белого дома. Тем временем на Украине признают, что ситуация в Авдеевке «на грани котла», а подразделения украинской армии покинули ряд важных позиций. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Потеря Авдеевки может стать предвестником новых поражений украинской армии, заявила журналистам высокопоставленная представительница Пентагона.

«Мы видим, что у украинцев заканчиваются критические запасы, особенно боеприпасы. Мы видим в этом предвестье того, что случится, если мы не получим дополнительного финансирования. <...> Будет много других точек на линии фронта, где у войск будут заканчиваться запасы», — цитирует РИА Новости неназванную чиновницу.

Представительница оборонного ведомства также заявила, что США и союзники понимают, что без $60 млрд, выделение которых никак не может согласовать конгресс, у украинских солдат нет шансов против российской армии.

Она добавила, что сейчас «ставки невероятно высоки».

Накануне на нехватку боеприпасов у украинских военных обращал внимание координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Поскольку конгресс все еще не принял законопроект о выделении дополнительного финансирования, мы не смогли предоставить Украине боеприпасы. Цена бездействия конгресса очень велика, и она ложится на плечи украинских военнослужащих», — сказал представитель Белого дома.

По мнению Кирби, снарядный голод (а также превосходство ВС РФ в живой силе) создали угрозу перехода Авдеевки под контроль армии России.

«Мы получаем отчеты от украинцев о том, что ситуация является критической. Россияне продолжают наступать на украинские позиции каждый день. Авдеевка находится на грани перехода под российский контроль», — сказал представитель Белого дома.

Ранее о недостатке боеприпасов у ВСУ говорил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы все чаще получаем сообщения о том, что украинские войска вынуждены экономно расходовать боеприпасы или они у них даже заканчиваются, в то время как российские войска атакуют с земли и воздуха», — сказал Салливан.

Салливан призвал членов палаты представителей поторопиться с одобрением помощи Украине.

Американцы отдыхают, платят Германия и Австралия

Тем временем палата представителей конгресса США ушла на перерыв до 28 февраля, это следует из графика работы нижней палаты парламента. Решение по законопроекту о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню так и не было принято.

Однако сегодня стало известно, что в 2024 году Германия предоставит Украине военную помощь в размере €7,1 млрд, в последующие несколько лет — еще €6 млрд. Об этом сообщило немецкое правительство по результатам телефонного разговора канцлера Олафа Шольца с американским президентом Джо Байденом.

Кроме того, $32,5 млн пообещала выделить Австралия.

«Австралия остается непоколебимой в поддержке Украины <...> и ее мужественного народа, а также в защите фундаментального принципа — права каждой суверенной нации быть в безопасности в своих собственных границах и определять свое будущее», — заявил премьер-министр Энтони Альбанезе (цитата по ТАСС).

Авдеевка «на грани котла»

Судя по сообщениям, приходящим из Авдеевки, ситуация там для украинских военных складывается действительно критическая. «Авдеевка на грани котла», — пишет украинское издание «Страна».

Подразделения Третьей штурмовой бригады ВСУ местами находятся в окружении, сообщил замкомандира Родион Кудряшов. Однако командующий группировкой «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что заблокированных подразделений нет. При этом Тарнавский же подтвердил, что после долгих месяцев обороны ВСУ оставили позиции в укрепрайоне «Зенит» к югу от Авдеевки.

Если ВСУ потеряют Авдеевку, то ВС РФ смогут «построить логистические коридоры для обеспечения поставками большой части фронта», заявил в интервью The Guardian советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Город также нужен для «контроля района вокруг Донецка», он имеет оперативную важность, добавил он.