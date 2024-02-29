Путин оглашает послание Федеральному собранию

Международная часть в послании будет, но основной акцент будет сделан на суверенизации – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
В Гостиный двор приглашено большое количество военнослужащих и ветеранов СВО — как офицеры, так и рядовой состав.
Послание во многом можно будет считать предвыборной программой Владимира Путина – пресс-секретарь Дмитрий Песков
В послании президента РФ будут важные для истории страны заявления, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня президент России Владимир Путин вновь выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Он традиционно изложит свою оценку положения дел в стране и обозначит основные задачи на перспективу. Речь главы государства начнется в 12.00 мск. Мы будем следить за выступлением президента в режиме онлайн.