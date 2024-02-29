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Политика

Путин оглашает послание Федеральному собранию

Онлайн-трансляция послания Путина Федеральному собранию

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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

Максим Блинов/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Он делает это уже в 19-й раз, его выступление проходит в столичном Гостином дворе. В зале присутствуют члены Госдумы и Совета Федерации, главы регионов, члены правительства, ЦИК, Общественной и Счетной палат, представители основных конфессий, госкомпаний, журналисты. Ранее Владимир Путин сообщал, что в послании будут поставлены задачи минимум на ближайшие шесть лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал процесс подготовки Путина к выступлению «весьма напряженным». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию послания.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
12:10

В зале, как сообщал ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков, присутствуют зарубежные журналисты.

12:05

Международная часть в послании будет, но основной акцент будет сделан на суверенизации – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

12:00

В Гостиный двор приглашено большое количество военнослужащих и ветеранов СВО — как офицеры, так и рядовой состав.

11:59

Послание во многом можно будет считать предвыборной программой Владимира Путина – пресс-секретарь Дмитрий Песков

11:55

В послании президента РФ будут важные для истории страны заявления, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

11:51

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня президент России Владимир Путин вновь выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Он традиционно изложит свою оценку положения дел в стране и обозначит основные задачи на перспективу. Речь главы государства начнется в 12.00 мск. Мы будем следить за выступлением президента в режиме онлайн.

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