Путин оглашает послание Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Он делает это уже в 19-й раз, его выступление проходит в столичном Гостином дворе. В зале присутствуют члены Госдумы и Совета Федерации, главы регионов, члены правительства, ЦИК, Общественной и Счетной палат, представители основных конфессий, госкомпаний, журналисты. Ранее Владимир Путин сообщал, что в послании будут поставлены задачи минимум на ближайшие шесть лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал процесс подготовки Путина к выступлению «весьма напряженным». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию послания.