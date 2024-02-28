«Распоясавшиеся европейские сателлиты». Антонов заявил о понимании США последствий ввода войск на Украину Посол Антонов: США понимают, чем грозит отправка их союзниками войск на Украину

Тема возможной отправки военных на Украину в течение последних дней стала предметом активных дискуссий среди стран НАТО и Евросоюза. Российский посол в Вашингтоне предупредил о катастрофичных последствиях подобных шагов, подчеркнув ответственность России и США за мировую стабильность.

США не могут не понимать, к каким последствиям приведет отправка войск из стран Запада на Украину. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Распоясавшиеся европейские сателлиты Вашингтона, вслух рассуждающие о ранее немыслимом — отправке собственных вооруженных сил на Украину. Американские кураторы не могут не осознавать, чем чревато такое развитие ситуации», — приводит его слова пресс-служба российской дипмиссии.

Он также подчеркнул особую ответственность России и США за стратегическую стабильность и подчеркнул важность возврата к принципу неделимости безопасности, назвав это основным способом предотвращения конфликтов в мире.

Отправка военных на Украину

26 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны — члены НАТО не смогли достичь единого мнения по вопросу отправки своих военных на Украину. Он рассказал, что отдельные страны самостоятельно принимают решение о том, в какой форме они хотят предоставлять Украине помощь.

«Самая жаркая дискуссия шла вокруг направления солдат на Украину, и здесь не было абсолютного взаимопонимания по этому вопросу. Мнения есть разные. Но хочу подчеркнуть, что таких решений абсолютно нет», — рассказал Дуда.

В тот же день премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил опасение, что потенциальное направление военных НАТО и Евросоюза (ЕС) на Украину приведет к эскалации конфликта.

«Мы не можем помешать другим государствам-членам заключить такое двустороннее соглашение с Украиной, но вместе с тем мы говорим, что ожидаемая цель не будет достигнута, что будет какое-то давление на президента России Владимира Путина, на российскую администрацию и будут сделаны какие-то уступки», — сказал он.

Об отправке войск стран — членов НАТО также говорил президент Франции Эммануэль Макрон. По итогам конференции в Париже по помощи Украине он рассказал, что лидеры западных стран обсудили возможность направления своих войск на Украину, однако на данный момент единого мнения не достигнуто. Французский лидер при этом отметил, что «в свете текущих событий нельзя исключать ничего».

Позднее министерство обороны Франции пояснило, что президент Макрон не предлагал направлять войска на Украину для прямого участия в конфликте с Россией. На саммите в Париже, где выступал президент, обсуждались вопросы о расширении помощи в разминировании территорий и обучении украинских военных, однако участники мероприятия не пришли к единому мнению, пояснял глава ведомства Себастьян Лекорню. В Париже подчеркнули, что не рассматривают высказывания Макрона как проявление слабости.

Разногласия внутри НАТО

Некоторые лидеры европейских стран не допускают разночтения в своих заявлениях и прямо говорят — войск НАТО и ЕС на Украине не будет. Так, например, канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что сухопутные силы НАТО и ЕС не будут размещены на территории Украины.

«Не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда [на Украину] из европейских государств или стран НАТО», — говорил политик.

По его словам, подобная договоренность существовала с самого начала конфликта и мнение на Западе по этому поводу «весьма единодушно».

Пресс-служба премьера Великобритании Риши Сунака также подтвердила, что страна не вышлет свои войска. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс не намерен направлять боевые части на Украину.

В свою очередь в Кремле подчеркивали, что если силы НАТО появятся на Украине, конфликт между Россией и альянсом станет неизбежным.

«В этом случае надо говорить не о вероятности, а о неизбежности [конфликта]. Вот так и оцениваем», — ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о том, каковы будут в таком случае риски эскалации и прямого конфликта с НАТО.

Песков добавил, что ряд стран — членов НАТО «сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия», поскольку прямой конфликт с Россией не в их интересах.