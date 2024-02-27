«Риск прямого столкновения с НАТО». Макрон не исключил отправку войск ЕС на Украину Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину, консенсус не достигнут

Консенсуса по отправке войск ЕС на Украину нет, однако исключать такую возможность в будущем нельзя, заявил Макрон. Он выразил готовность сделать все, чтобы помочь Киеву противостоять России. В ответ на это в России высказали опасения о возрастающем риске прямого столкновения с НАТО.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита по Украине в Париже допустил возможность отправки войск стран Евросоюза (ЕС) на Украину. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в социальной сети Х.

«Мы это обсудили, консенсус по отправке сухопутных войск в официальной манере пока не достигнут, но ничего не может быть исключено», — сказал французский лидер.

По его словам, западные страны готовы сделать все для того, чтобы «не дать России победить» в украинском конфликте.

Дальнобойное оружие для Киева

По итогам саммита президент Франции также объявил о создании новой коалиции по поставкам ракет средней и большой дальности Украине. Макрон заявил, что несколько европейских государств отправят на Украину «ракеты и бомбы среднего и большого радиуса действия».

«Мы действительно полны решимости делать все необходимое и до тех пор, пока это необходимо», — сказал он. Французский лидер добавил, что по этому вопросу европейские страны достигли согласия. Макрон уточнил, что новая коалиция будет создана «с сегодняшнего вечера».

Касаясь вопроса актуальной на сегодняшний день помощи западных стран Украине, он отметил, что основным приоритетом остается передача Киеву боеприпасов.

«Главный приоритет — это боеприпасы. По этому пункту мы выразили готовность передать до конца все, что у нас есть», — рассказал Макрон.

Каждый принимает решение сам

В Еврокомиссии заявили, государства-члены ЕС должны сами принимать решение о том, какой тип военной помощи отправлять Украине.

«Мы регулярно обсуждаем с государствами-членами дальнейшие шаги по поддержанию высокого уровня военной помощи со стороны ЕС, а также двусторонней поддержки», — сообщили РБК в Еврокомиссии.

Комментарий европейского ведомства стал ответом на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Ранее он заявил, что некоторые страны Евросоюза и НАТО обдумывают возможность направить своих военных на Украину на основе двусторонних договоренностей.

«Группа стран НАТО и ЕС обдумывают, что на базе двусторонних соглашений отправят на Украину своих военных. Мы проводим оценку безопасности и не можем запретить отдельным государствам заключать такие двусторонние соглашения с Украиной», — заявил он журналистам после заседания правительства и Совета безопасности Словакии. В самом НАТО это пока никак не комментировали.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.

«Последствия возрастания риска перехода конфликта в прямое столкновение НАТО с Россией могут быть самые непредсказуемые», — заявил накануне глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Вместе с тем дипломат выразил мнение, что европейские налогоплательщики, «из чьего кармана» элиты стран Евросоюза и НАТО финансируют вооруженный конфликт на Украине, не хотели бы его переноса в Европу. Он подчеркнул, что этого не хочет и Москва.