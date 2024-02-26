Военная операция на Украине, день 733-й

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в видеообращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) перед намеченной на 26 февраля в Париже встречей некоторых европейских и мировых лидеров, что боится того, что Запад по ситуации на Украине двигается к принятию наихудшего решения.

«Из имеющейся информации о темах, о которых мы в понедельник должны говорить, идет мороз по коже, — сказал Фицо. — Боюсь, что Запад по ситуации на Украине идет к принятию наихудшего решения».