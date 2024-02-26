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Политика

Военная операция на Украине, день 733-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 733-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
Село Работино Запорожской области находится под огневым контролем ВС РФ, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Глава Минфина Антон Силуанов обещает симметричный ответ на любые действия с активами РФ за рубежом. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Запад по ситуации на Украине двигается к принятию наихудшего решения. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:00

В России разработана система защиты объектов от дронов, способная подавлять беспилотники несколькими способами, рассказал РИА Новости директор по развитию компании-разработчика ООО «Ступор» Владислав Кустарев.

08:46

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью «Голосу Америки» (СМИ, выполняющее функцию иноагента) заявил, что Запад для поддержки Украины сделал недостаточно.

08:33

Власти Южной Кореи намерены ужесточить экспортный контроль в отношении товаров, запрещенных для экспорта в Россию и Белоруссию. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики страны.

08:30

Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщило Минобороны.

08:21

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в видеообращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) перед намеченной на 26 февраля в Париже встречей некоторых европейских и мировых лидеров, что боится того, что Запад по ситуации на Украине двигается к принятию наихудшего решения.

«Из имеющейся информации о темах, о которых мы в понедельник должны говорить, идет мороз по коже, — сказал Фицо. — Боюсь, что Запад по ситуации на Украине идет к принятию наихудшего решения».

08:14

Глава Минфина Антон Силуанов в разговоре с РИА Новости пообещал симметричный ответ на любые действия с активами РФ за рубежом.

08:07

Российские силы зашли в южную часть села Работино Запорожской области, населенный пункт находится под их огневым контролем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 733-го дня специальной военной операции России на Украине.

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