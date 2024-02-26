Военная операция на Украине, день 733-й

В России разработана система защиты объектов от дронов, способная подавлять беспилотники несколькими способами, рассказал РИА Новости директор по развитию компании-разработчика ООО «Ступор» Владислав Кустарев.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью «Голосу Америки» (СМИ, выполняющее функцию иноагента) заявил, что Запад для поддержки Украины сделал недостаточно.
Власти Южной Кореи намерены ужесточить экспортный контроль в отношении товаров, запрещенных для экспорта в Россию и Белоруссию. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики страны.
Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщило Минобороны.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в видеообращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) перед намеченной на 26 февраля в Париже встречей некоторых европейских и мировых лидеров, что боится того, что Запад по ситуации на Украине двигается к принятию наихудшего решения.
«Из имеющейся информации о темах, о которых мы в понедельник должны говорить, идет мороз по коже, — сказал Фицо. — Боюсь, что Запад по ситуации на Украине идет к принятию наихудшего решения».
Глава Минфина Антон Силуанов в разговоре с РИА Новости пообещал симметричный ответ на любые действия с активами РФ за рубежом.
Российские силы зашли в южную часть села Работино Запорожской области, населенный пункт находится под их огневым контролем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.