Венгрия одобрила заявку Швеции в НАТО спустя 21 месяц

Вице-премьер-министр Венгрии Жольт Шемьен и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на весенней сессии парламента в Будапеште, 26 февраля 2024 года

Венгерский парламент поддержал заявку Швеции на вступление в НАТО. Это случилось после того, как премьер Виктор Орбан призвал депутатов одобрить документ ради безопасности страны. Поддержки Будапешта в этом вопросе Стокгольму пришлось добиваться более 21 месяца. Три дня назад шведский премьер побывал в Венгрии, где встретился с Орбаном. В Совфеде полагают, что Будапешт воспользовался ситуацией с выгодой для себя.

32-й член НАТО

Госсобрание Венгрии (однопалатный парламент) ратифицировало заявку Швеции на вступление в НАТО, сообщила газета Politico.

Как пишет издание, за проголосовали 188 депутатов, против — шесть, еще четыре депутата в голосовании не участвовали. Ратификацию документа парламентом страны ранее анонсировал премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Вхождение Швеции в состав НАТО укрепит безопасность Венгрии, поэтому я призываю вас одобрить эту заявку», — заявил политик на открытии весенней сессии парламента.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поздравил Стокгольм с присоединением к военному блоку. По его словам, теперь — после одобрения всех союзников — Швеция станет 32-м челном НАТО, а ее членство в блоке сделает «нас всех сильнее и безопаснее».

Осталось соблюсти формальность — временный президент Венгрии Ласло Кёвер в течение пяти дней должен одобрить заявку Швеции и направить свое решение в Госдеп США. Вашингтон после этого пригласит новую страну вступить в блок.

«Решение было предопределено»

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал 26 февраля историческим днем после одобрения заявки на вступление страны в военный блок со стороны Будапешта. Политик добавил, что Стокгольм готов взять на себя ответственность за евроатлантическую безопасность.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал ратификацию парламентом Венгрии протокола о приеме Швеции в НАТО:

«Путь Швеции в НАТО открыт — это победа для нас всех. Хорошо, что сегодня венгерский парламент одобрил вступление. Решение укрепляет наш оборонительный альянс и тем самым безопасность Европы и мира».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что членство Швеции в НАТО негативно скажется на обстановке в регионе.

Как подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства, РФ не допустит угроз своей безопасности и примет ответные меры в зависимости от размещения сил НАТО. Эти заявления она сделала после ратификации Турцией членства Швеции в Североатлантическом альянсе в январе этого года.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов полагает, что парламент Венгрии одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО из-за собственной выгоды:

«Это решение было предопределено задолго до этого голосования. Просто США занялись Скандинавией неслучайно, они хотят усилить свои позиции в Арктике, отсюда Швеция и Финляндия. Занимались они этим многие и многие годы, а венгры и турки решили использовать этот момент, чтобы какие-то свои собственные получить преференции от того, что они подписываются под этим решением».

21 месяц ожидания

25 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Анкарой членства Швеции в НАТО. После этого Венгрия оставалась последней страной, чье одобрение было необходимо для расширения альянса.

Будапешт тянул с решением несколько месяцев. Предыдущее заседание парламента по рассмотрению заявки Швеции, которое должно было состояться 5 февраля, сорвалось.

Партии из правящей коалиции «Фидес» и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) бойкотировали обсуждение (заседание инициировали оппозиционные партии).

Лидер партии «Фидес» Мате Кочиш тогда высказался за проведение голосования только после визита Кристерссона в Будапешт. 23 февраля шведский премьер прибыл в страну, где встретился с Орбаном. Последний, назвав встречу «интересной, захватывающей и продуктивной», обещал, что парламент «примет необходимые решения» на голосовании в конце февраля.

Хельсинки и Стокгольм одновременно подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала участником блока 4 апреля 2023 года. Вашингтон пригасил республику вступить в блок через три дня после того, как все его участники поддержали заявку и президент направил запрос в Госдепартамент.