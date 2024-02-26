«Жалко его сослуживцев»: отец Кузьминова, угнавшего Ми-8 на Украину, назвал его гибель ожидаемой РИА Новости: в Испании перед смертью пилота Кузьминова убили еще одного русского

В испанском районе, где расстреляли пилота Максима Кузьминова, недавно убили еще одного русского из-за «каких-то разборок». В муниципалитете Вильяхойоса проживают выходцы из России и Украины, с начала спецоперации между ними стали чаще возникать конфликты. Местные при этом уверены, что Кузьминова убили именно профессионалы, так как они не оставили никаких следов.

В испанском муниципалитете Вильяхойоса, где нашли тело российского пилота Максима Кузьминова, перегнавшего на Украину вертолет Ми-8, недавно убили еще одного русского. Об этом РИА Новости сообщил владелец расположенного там ресторана «Ла-Кала» Косина Фусьон.

Мужчина рассказал, что многие жители муниципалитета Вильяхойоса — выходцы из стран бывшего СССР, поэтому «большим спросом пользуются русские и украинские магазины».

«После начала СВО участились драки между украинцами и русскими, хотя за два года ситуация сравнительно стабилизировалась. Из-за этого местным испанцам район кажется не таким спокойным, как его принято считать. Несколько дней назад убили другого русского, но не знают, конкретно кого», — сообщил Фусьон, пояснив, что причиной убийства стали «какие-то разборки».

По словам владельца ресторана, местные считают, что произошедшее с Кузьминовым — это профессионально организованное убийство, поскольку никто не смог установить личности двух мужчин, которых подозревают в совершении преступления. Они не оставили следов и даже не попали на записи камер видеонаблюдения, которых «достаточно много в жилых комплексах района».

Местные жители рассказали РИА Новости, что соседи не успели познакомиться с Кузьминовым. Они предположили, что пилот переехал именно в их район, так как он русскоговорящий.

Хороший район

Испанский агент по недвижимости Ана Мария в беседе с РИА Новости подтвердила, что в Вильяхойосе проживает мало испанцев. По ее словам, в дом, где жил Кузьминов, чаще селятся россияне, украинцы, голландцы, армяне, грузины, англичане и шведы:

«Это очень хороший район, мы сами тут всей семьей живем около 10 лет, и нам очень нравится тут. <...> Большинство живут семьями, много пенсионеров. Почти в каждом жилищном комплексе есть бассейн, прилегающие к нему души, детские площадки, камеры, консьержи».

Ана Мария считает, что Кузьминов вряд ли успел купить квартиру в Испании, поскольку это занимает много времени из-за оформления. Она также считает, что и арендовал он жилье по серой схеме, потому что при оформлении договора об аренде в Испании нужна справки о доходах и трудоустройстве.

«Если он брал жилье через агентство, от него бы обязательно попросили рабочий контракт или официальную декларацию о доходах. Думаю, что ему помогли местные, потому что отсутствие этих документов ему могли бы компенсировать только какие-то «знакомые». Или же он отдал большие деньги, чтобы на это закрыли глаза», — предположила Ана Мария.

Агент по недвижимости добавила, что арендовать квартиру в районе стоит около тысячи евро в месяц. Также нужно заплатить залог в размере двухмесячной аренды и комиссию агентству в размере месячной платы. Корреспондент РИА Новости осмотрел район. По его словам, на домах установлены камеры видеонаблюдения, а по периметру они окружены высокими заборами. Войти внутрь можно только с помощью ключа.

«Мне больше жалко его сослуживцев»

Отец Кузьмина рассказал «Известиям», что в последний раз видел сына в 2013 году. Убитый поделился с отцом, что учится на пилота «где-то на Западе».

«Я испытал чувства к нему, что он как Иуда поступил. И в то же время мне его жалко, что он разменялся на такой мелочи, предав свою родину, своих близких», — сказал отец Кузьминова.

По словам мужчины, о смерти сына он узнал из СМИ:

«Я ожидал, что это с ним будет, потому что я немного разбираюсь в этих вещах. Нигде предателя ни одна сторона не уважала, предатель есть предатель. Я чувствую, что мне жаль за этих ребят, которые были рядом с ним в его команде. Они, наверное, видели в нем сослуживца, настоящего брата, и вот это предательство, мне очень жалко этих людей, искренне жалко, больше, чем его», — добавил отец Кузьминова.

Ранее он рассказал RT, что не воспитывал сына, поскольку в 1990-х вел «аморальный образ жизни», а незадолго до рождения Максима сел в тюрьму. При этом он винил мать Кузьминова в том, что тот совершил предательство, угнав вертолет на Украину.

Кузьминов мог расправиться с сослуживцами

В программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым журналист Сергей Зенин показал архивные кадры, на которых он разговаривает с несколькими офицерами спецназа главного разведуправления РФ о Кузьминове.

«Ну а как можно такое отпустить? Мы не можем такое отпустить, по-любому накажем», — сказал один из военнослужащих.

Сам Зенин напомнил: «Летом прошлого года о будущем Кузьминова говорили уверенно — приказ получен, а его выполнение — вопрос времени».

Затем показали украинского секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, который объяснил, что Кузьминову предложили остаться на Украине, где он был бы защищен.

Зенин подчеркнул, что пилоту заплатили $500 тысяч за убийство своих сослуживцев, которые находились в угнанном вертолете. Якобы он, скорее всего, расправился с ними во время полета, поскольку они не могли не заметить, что именно происходит. Ранее глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) говорил, что летчики «оказывали сопротивление и были убиты».

Кузьминов в августе 2023 года перегнал российский вертолет Ми-8 на Украину. На борту находились еще два летчика, которые не знали о его планах. 19 февраля Кузьминов был убит в Испании — в него выстрелили несколько раз, а затем переехали машиной.