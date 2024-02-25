«Обязана компенсировать ущерб». G7 анонсировала новые планы против России

Страны G7 во вторую годовщину начала боевых действий на Украине пообещали ужесточить ценовой потолок на российскую нефть и заявили, что активы РФ останутся замороженными, пока Москва не компенсирует Киеву причиненный ущерб. Кроме того, «Группа семи» пообещала ввести санкции против третьих стран, якобы поставляющих России оружие, и компаний, незаконно перевозящих российское топливо.

Страны «Группы семи» (G7, «Большая семерка») намерены еще больше ограничить прибыль России от продажи газа и нефти, в том числе с помощью контроля цен. Об этом говорится в совместном заявлении G7 по итогам саммита лидеров объединения.

«Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от энергетики и других сырьевых товаров. Мы продолжим предпринимать шаги по ужесточению режима соблюдения и контроля ограничения цен на нефть», — cказано в заявлении.

В «семерку» входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Они пообещали дополнительные санкции тем, кто незаконно помогает перевозить российскую нефть. В G7 отметили, что Россия успела создать «сети», которые помогают ей обходить ограничения и получать прибыль. Этим сетям также пригрозили санкциями.

Кроме того, на Западе намерены препятствовать будущим энергетическим проектам России.

«Мы продолжим усилия по сокращению доходов России от металлов», — указано в заявлении.

Дополнительно «семерка» анонсировала санкции против компаний и частных лиц третьих стран, что помогают России получать оружие или ключевые компоненты для него, способствуют развитию военно-промышленного комплекса страны. G7 обвинила в этом, в частности, Иран, КНДР и Китай. В заявлении сказано, что в Северной Корее Москва закупает баллистические ракеты. Иран же, без уточнений, «помогает российским военным», а с китайских предприятий идут материалы и комплектующие двойного назначения для вооружения и техники военного производства России. Москва подобные заявления неоднократно отрицала.

«Большая семерка» также подчеркнула, что России придется заплатить за разрушения на Украине. Пока она этого не сделает, российские зарубежные активы будут заморожены.

«Россия не имеет права решать, заплатит ли она за ущерб, который она причинила Украине, и если да, то когда. По данным Всемирного банка, этот ущерб сейчас превышает $486 млрд. Россия обязана, согласно международному праву, компенсировать ущерб, который причиняет», — указано в заявлении.

Как на Западе ограничивают российскую нефть

Страны Евросоюза, G7 и Австралия ввели ограничения на стоимость российской нефти в декабре 2022 года. Потолок цен установили на уровне $60 за баррель. Аналогичные меры затронули нефтепродукты, максимальная цена на дизельное топливо составила $100, на мазут — $45.

Это значит, что если нефть продается дороже, компании стран, которые договорились о санкциях, не могут оказывать брокерские, шипинговые, страховые и другие услуги для морской перевозки российской нефти в третьи страны. При этом в странах G7 находятся большинство мировых транспортных компаний и страховщиков.

Президент России Владимир Путин в ответ запретил поставлять нефть компаниям, которые в контрактах «прямо или косвенно предусматривают использование механизма фиксации предельной цены». Кремль заявлял, что ценовые потолки для России неприемлемы. Даже если они достаточно высокие, это «дело принципа», пояснял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы никогда не согласимся на такое искажение и уничтожение рыночного процесса ценообразования», — обещал Песков.

Французская газета Financial Times в конце сентября 2023 года писала, что Россия справляется с ограничениями. Так, в августе 75% всех морских поставок российской нефти прошли без западной страховки. Этот показатель вырос примерно на 50% с весны 2023 года. Доходы России от экспорта нефти в августе выросли до $17,1 млрд — это рекорд с октября 2022 года.

Свежие санкции

Накануне годовщины начала военных действий на Украине США и ЕС ввели против России новые санкции. Евросоюз включил в 13-й санкционный пакет 106 физических и 88 юридических лиц. Среди них те, кто связан с российским ВПК, например Национальный центр вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова.

Кроме того, ЕС распространил экспортные ограничения на 27 новых организаций, в том числе из третьих стран, которые помогают России обходить санкции. Впервые за время конфликта эти меры коснулись компаний из Китая, под удар попали три фирмы с материкового КНР и одна из Гонконга.

В Брюсселе отметили, что посылают «сильный сигнал партнерам России по ее усилиям в военной сфере». В числе прочих под новыми санкция десять российских компаний и частных лиц, участвующих, как утверждает ЕС, в поставках вооружений из КНДР. Ограничения введены и лично против министра обороны Северной Кореи Кан Сун Нама.

Кроме того, ЕС добавил в черный список шесть судей и десять должностных лиц из новых регионов России, также в перечень попали 15 физических и два юридических лица, которые, по версии Евросоюза, причастны к «депортации и военной идеологической обработке украинских детей, в том числе в Белоруссии».

США, в свою очередь, ввели санкции не только против ВПК, но и против российского финансового сектора.

«Мы также вводим новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций, оказывающих закулисную поддержку российской военной машине», — добавил президент США Джо Байден. В частности, под американские санкции попали компании из КНР, Лихтенштейна, Сербии, ОАЭ, Киргизии, Азербайджана, Финляндии.