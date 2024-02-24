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Политика

Шойгу посетил зону СВО. Военная операция на Украине, день 731-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 731-й день

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Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников. Пожар произошел в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината. Шойгу в зоне СВО заслушал доклады группировки «Центр». Зеленский заявил американским сенаторам, что без помощи США Киев проиграет в конфликте. Правительство Австралии ввело новые санкции против России. США столкнулись с проблемами по изъятию замороженных российских активов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:57

❗️ Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

9:46

Президент США Джо Байден намерен созвониться с остальными государственными лидерами группы G7, а также с Владимиром Зеленским для обсуждения дальнейшей поддержки Украины и давления на Россию, заявили в Белом доме.

9:40

Глава ВТБ Костин, обвинённый Минфином США в отмывании денег и нарушении санкций, назвал беспочвенными претензии американских властей, передает ТАСС.

9:30

Офицеры группировки войск «Центр» представили министру обороны России Сергею Шойгу в зоне СВО образцы зарубежной трофейной военной техники.

9:15

⚡️ Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев, сообщает Reuters.

8:46

Глава британского МИД Дэвид Кэмерон назвал помощь Украине «незначительной инвестицией» для США.

«Люди в американской политике, я вполне понимаю, что у вас есть большие проблемы, связанные с промышленностью, границами, иммиграцией и всем остальным. Но на самом деле это [помощь Украине] незначительная инвестиция для Соединенных Штатов», — сказал он в эфире NBC News.

8:33

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Киев проиграет в военном конфликте против России без помощи США, заявил заявил спикер американского сената, сенатор-демократ Чак Шумер.

8:29

Вопрос о помощи Украине расколол Европу, теперь страны Восточной Европы меньше доверяют странам Западной Европы, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, страны Восточной Европы обвиняют Западную Европу в том, что она не прислушивается к нуждам Киева. При этом Восточная Европа «не простит» у Западной победу России в украинском конфликте.

8:25

Возгорание произошло в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината, огонь потушен, пострадавших нет, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По неподтвержденной информацией, причиной пожара стало падение беспилотника.

Mash сообщает, что перед возгоранием очевидцы слышали несколько взрывов.

8:20

США столкнулись с проблемами по изъятию замороженных активов, которые принадлежат России, заявила официальный представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер.

«Я не могу говорить здесь за другие страны. Но я просто хотела удостовериться, что мы это изложили. Это затруднительно, это не так просто, как может показаться», — заявила Жан-Пьер.

8:16

Великобритания выделит Украине пакет помощи на 245 млн фунтов стерлингов (около $311 млн) на закупку крайне необходимых боеприпасов и организацию цепочек поставок для производства снарядов на 2025 год, сообщается на сайте британского правительства.

8:12

8:07

Правительство Австралии ввело дополнительные финансовые и визовые ограничения в отношении 55 российских граждан и 37 организаций, сообщила глава МИД страны Пенни Вонг.

8:04

Средства ПВО ночью сбили четыре украинских беспилотника в Тульской, два в Курской и еще два в Липецкой области, сообщили в Минобороны РФ.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 731-го дня специальной военной операции России на Украине.

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