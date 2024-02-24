Шойгу посетил зону СВО. Военная операция на Украине, день 731-й

8:20

США столкнулись с проблемами по изъятию замороженных активов, которые принадлежат России, заявила официальный представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер.

«Я не могу говорить здесь за другие страны. Но я просто хотела удостовериться, что мы это изложили. Это затруднительно, это не так просто, как может показаться», — заявила Жан-Пьер.