«Сохранить Украину еще возможно»: что сказала Россия на заседании ООН Постпред Небензя: Украина как государство не должна угрожать России

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя назвал на заседании организации условия мирного урегулирования украинского конфликта. По его словам, сохранить Украину в каком-то виде пока еще возможно, если искоренить там русофобию и нацизм. Небензя подчеркнул, что чем дольше затягивается конфликт, тем менее выгодными для украинской стороны будут условия мира.

В Нью-Йорке 23 февраля прошло очередное заседание Совета Безопасности ООН по украинскому конфликту, собранное по желанию западных делегаций в честь второй годовщины начала СВО. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя назвал происходящее «ритуальным спектаклем». Выступление опубликовано в Telegram-канале постпредства.

ЕС — главный проигравший

По словам Небензи, за прошедший год с момента аналогичного заседания западные страны активно продвигали идею «война — это мир», поставляя Киеву оружие на деньги Фонда мира и устраивая конференции по «псевдомирным инициативам» без участия России, осознавая при этом необходимость присутствия Москвы. Западные страны внушают президенту Владимиру Зеленскому, что с их поддержкой он может одержать победу на поле боя, хотя Украина и провалила контрнаступление.

Небензя утверждает, что прошедший год принес Украине тысячи жертв, назревающий коллапс экономики и глубочайший кризис государственности. По словам постпреда, Киев «по уши увяз в коррупции» и не справляется с базовыми социальными обязательствами, безуспешно выбивая из Запада средства на выплату пенсий и отлавливая на улицах мужчин-украинцев для отправки на фронт. Небензя считает, что Запад не заинтересован в помощи Украине.

«Сегодня уже очевидно, что в этой войне по доверенности Соединенных штатов, Евросоюза и НАТО против России руками украинцев Украина проигрывает. <...> Она не единственная проигравшая от этого конфликта. Едва ли не главный проигравший — это сам Европейский союз», — сказал Небензя.

Постпред обратился к ЕС, заявив, что США и Великобритания всегда были бенефициарами любого конфликта на территории континентальной Европы. Он утверждает, что в 2004 году Запад попытался устроить первый переворот на Украине, но народ этого не поддержал. По словам Небензи, в 2014 году к власти пришли спонсированные западными странами неонацисты. Этот переворот стал возможен в результате «неприкрытого вмешательства» в дела Украины. Небензя подчеркнул, что два года назад Россия попыталась не начать, а остановить войну, которую восемь лет вели против мирного населения Донбасса. Именно это стало главной причиной начала СВО.

«Около года назад мы все услышали признание Петра Порошенко, Франсуа Олланда, Ангелы Меркель, а также Бориса Джонсона о том, что ни Франция, ни Германия, ни даже Великобритания никогда не воспринимали эти договоренности всерьез, не собирались подталкивать украинские власти к их выполнению и лишь использовали для того, чтобы дать Киеву время на подготовку к войне с Россией», — добавил Небензя.

Пострпед заявил, что указанные лидеры публично признали умышленное нарушение резолюции Совета безопасности ООН. Однако эти же люди сейчас говорят о важности соблюдения международных норм и обвиняют другие страны в невыполнении резолюции Совета безопасности.

Условия мира

В завершение своей речи Небензя подчеркнул, что любой конфликт рано или поздно заканчивается, то же самое будет и с конфликтом на Украине.

«Безусловно, чем дольше он затягивается из-за западной подпитки Киева, тем более невыгодными будут условия мира для Украины. В перспективе принципиальное значение приобретет то, какие выводы для себя сделает западный мир», — сказал Небензя.

Постпред утверждает, что Россия еще в конце 2021 года предложила предметно поговорить о гарантиях безопасности и выдвинула НАТО и США конкретные пункты, однако из отвергли. По словам Небензи, итогом стал новый горячий конфликт в Европе.

«Запад не оставил нам выбора, мы были обязаны защитить своих людей и свое будущее. При этом мы никогда не отказывались от переговоров, их сам себе запретил киевский режим. Хочу подчеркнуть, сохранить Украину в каком-то виде пока еще возможно, но это должна быть мирная, нейтральная Украина, в которой нет дискриминации, русофобии и в которой не героизируются нацистские преступники, и от которой не исходит угроза России», — заключил Небензя.



Также постпред обратился к американской коллеге Линде Томас-Гринфилд, которая «упомянула про осужденного за реальное уголовное преступление Алексея Навального, умершего в тюрьме по естественным причинам»:

«А можете ли вы ответить, за что киевский режим замучил до смерти американского журналиста Гонсало Лира, для спасения которого ни вы, ни ваши руководители не сделали ничего. Вы стыдливо умалчиваете об этом и других преступлениях киевского режима, предпочитая валить с больной головы на здоровую».

В своей речи Небензя упомянул и интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, которое «раскрыло глаза миллионам во всем мире».

Постпред и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули мероприятие вскоре после выступления, не дожидаясь завершения заседания. Незадолго до этого Небензя подчеркнул, что «оккупированных территорий» Украины не существует. По его словам, такая характеристика от ООН некорректна и правильно называть ДНР, ЛНР и Крым новыми территориями России.