Западные юристы: конфискация незаконна, но российские активы забрать можно

Экспертная группа, состоящая из западных юристов, пришла к выводу, что конфискация замороженных российских активов не противоречит международному праву. Такие меры, считают юристы, вполне законно применять против государства-нарушителя. Идею полного изъятия средств поддерживают США, Великобритания и Канада. Европейские политики же пока придерживаются варианта использования только прибыли от арестованных активов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Десять западных экспертов в области юриспруденции пришли к заключению, что конфискация замороженных российских активов не противоречит международному праву, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо, разосланное странам «Большой семерки».

«Согласно международному праву, для государств, которые заморозили российские государственные активы, было бы законно принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в форме передачи российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно в результате противоправных действий России», — говорится в письме.

В экспертную группу вошли юристы из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США.

Они считают, что незаконно было бы применять такие меры к невиновному государству. Однако Россия — это другой случай. По мнению экспертов, если государство-нарушитель не хочет прекращать свое «незаконное поведение» и брать на себя обязательства по выплате компенсации пострадавшей стране, то компенсацию можно профинансировать из замороженных активов.

Юристы рекомендовали государствам, где заблокированы российские активы, передать их в международный механизм под юрисдикцией их экспертной группы, чтобы он депонировал средства, а после передал их Украине.

Европа в сомнениях

Bloomberg сообщает, что США, продвигая идею полной конфискации активов, пытается подать Киеву сигнал о том, что поддержка Штатов не закончилась, несмотря на нежелание конгресса согласовать новый пакет финансовой помощи. Позицию Америки поддерживают Великобритания и Канада.

При этом страны ЕС до сих пор сомневаются в целесообразности такого шага, предпочитая придерживаться плана, разработанного Еврокомиссией, по использованию только доходов от замороженных средств. Против полного изъятия заблокированных активов выступают, в частности, Франция и Германия, которые не хотят создавать прецедент и опасаются негативных последствий для евро.

Позиция Европы, как передает агентство, играет ключевую роль в принятии решения, так как именно в Евросоюзе находится большая часть замороженных российских активов.

Страны «Большой семерки» пока не пришли к единому мнению по этому вопросу и продолжат обсуждать варианты, как конфисковать и использовать активы. В том числе, рассматривают идею использовать средства в качестве залога для финансирования восстановления Украины или гарантий по кредитам.

Если страны G7 все-таки найдут общее решение, объявить о нем могут уже в июне — на саммите глав государств «Большой семерки» в Италии, отмечает Bloomberg.

Доверие будет подорвано

Идею полной конфискации российских активов не поддерживают не только европейские политики, но и экономисты. По мнению исполнительного директора бельгийского депозитария Euroclear Лив Мостри, даже использование средств РФ в качестве залога «очень близко к косвенной конфискации или обязательству конфисковать в будущем». Мостри не исключила, что Центробанк России в этом случае может подать судебные иски к Euroclear, потому что вряд ли просто смирится с конфискацией активов и тем, что обязательства депозитария перед ним «перестанут существовать».

«Когда мы прибегнем к логике конфискации активов, доверие к системе Euroclear, европейским рынкам и евро как к валюте будет подорвано», — отметила директор депозитария в интервью Financial Times.

Идею об использовании прибыли от российских активов Мостри также назвала рискованной. При этом она сообщила, что Euroclear откладывает доходы от заблокированных средств в качестве «специального буфера, связанного с ситуацией в России».

Тем не менее 19 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в ближайшие дни начнет реализацию шагов, направленных на изъятие и последующую передачу Украине прибыли от замороженных активов РФ.

«Это воровство»

Российские политики и дипломаты неоднократно заявляли о том, что любая форма конфискации средств будет незаконной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что все попытки изъятия активов отразятся на мировой экономике.

«Принятие решений об экспроприации чужой собственности отразится на мировой экономике. На праве, на перспективах развития экономики, на инвестиционном климате. Это может быть серьезным потрясением для устоев мировой экономики», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента также добавил, что Россия будет преследовать в юридическом поле всех, кто решится посягнуть на ее собственность.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала конфискацию воровством и заявила, что ответ на нее будет жесткий.

«Это присвоение себе того, что тебе не принадлежит. Ответные меры будут чрезвычайно жесткими, без какой-либо возможности посмотреть, где можно смягчить углы», — подчеркнула Захарова в интервью каналу «Соловьев Live».