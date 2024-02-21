Эстонские специалисты обсудили передачу замороженных активов РФ Украине

Эстонские специалисты в сфере внешней политики и безопасности обсудили возможность передачи замороженных в стране активов России в пользу Украины, отметив, что таким образом можно подать пример в этом вопросе другим странам. Об этом сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR.

До этого законопроект о передаче замороженных российских активов Украине прошел в парламенте первое чтение. По данным МИД, в Эстонии заморожены около €38 миллионов российских активов.

По словам постоянного представителя Эстонии при Евросоюзе Айво Орава, общие решения Евросоюза не возникают сами по себе, но их кто-то должен возглавить. Он уточнил, что если Эстония продемонстрирует возможность создания юридически безупречного механизма передачи конфискованных у России активов, то другие страны последуют этому примеру с большей уверенностью, так как они всегда смогут указать на Эстонию и сказать, что если этот механизм работает в одной стране, то должен и в других.

13 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с замороженными Евросоюзом российскими активами, заявил, что Россия будет защищать свою собственность и юридически преследовать всех тех, кто будет пытаться на нее посягнуть.

Ранее в Эстонии задержали десять предполагаемых агентов российских спецслужб.