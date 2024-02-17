На оружие и восстановление Украины: ЕС и США придумали, как использовать российские активы США передадут Эстонии $500 тысяч, изъятых по делу о контрабанде в Россию

Еврокомиссия намерена использовать замороженные активы России для производства оружия для ВСУ. США в свою очередь уже передали Эстонии для Киева почти $500 тыс., изъятых по делу о контрабанде в РФ. Члены «Большой семерки» пообещали и дальше удерживать замороженными российские активы, пока Москва «не заплатит за нанесенный Украине ущерб».

Планы ЕС на активы России

Еврокомиссия (ЕК) планирует использовать доходы от замороженных российских активов для производства оружия для Украины, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы намерены использовать их для поддержки Украины, финансировать производство оружия и восстановление страны. Мы уже создали легальную базу, и я уверена, что мы сможем ее использовать», — сказала она во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Фон дер Ляйен добавила, что в начале марта ЕК представит предложение по оборонно-промышленной стратегии и откроет офис оборонных инноваций на Украине, передало агентство Reuters.

На этой неделе Совет ЕС разрешил направлять прибыль от замороженных активов ЦБ РФ на помощь Украине. Такой финансовый взнос может поступить через бюджет ЕС в фонд помощи Украине, о создании которого совет ЕС и Европарламент договорились в начале февраля.

Передача активов РФ из США в Эстонию

США направили Эстонии сумму из конфискованных российских активов для Киева, заявил американский Минюст. В ведомстве подчеркнули, что это «первый подобный случай».

«Первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора Лиза Монако и канцлер министерства юстиции Эстонии Тынис Саар объявили сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности о передаче почти $500 тыс. из конфискованных российских фондов для оказания помощи Украине», — говорится в сообщении Минюста.

Средства РФ будут переданы в Эстонию, так как напрямую передать их Киеву Вашингтон не сможет.

«Эстония будет использовать эти средства для проекта по ускорению оценки ущерба и критического ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии, которая целенаправленно подвергалась нападениям со стороны российских войск», — уточнили в американском ведомстве.

Указанные активы были конфискованы после разоблачения незаконной закупочной сети, пытавшейся ввезти в Россию «высокоточный станок американского производства, используемый в оборонном секторе и в сфере распространения ядерного оружия», утверждают в Вашингтоне.

Вице-президент США Камала Харрис заявила сегодня, что Белый дом продолжит добиваться возмещения ущерба Украине:

«Мы будем работать, чтобы гарантировать, что Россия выплатит компенсации Украине... Мы также продолжим поддерживать... усилия, направленные на обеспечение справедливого и прочного мира».

В декабре комитет по иностранным делам сената конгресса США поддержал законопроект, который позволяет Вашингтону передать Киеву конфискованные активы.

Обещание G7

Главы МИД G7 («Большая семерка» — международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США) пообещали удерживать замороженными российские активы, пока «Россия не заплатит за нанесенный Украине ущерб». Они также приветствовали принятие правовых актов, разрешающих передачу активов Киеву.

«Министры подчеркнули, что России придется заплатить за ущерб и разрушения, которые она причиняет Украине и ее народу. Они высоко оценили работу министерств финансов и иностранных дел G7 по этому вопросу на сегодняшний день и поддержали их будущие обсуждения. Они подтвердили свою решимость удерживать суверенные активы России в своих юрисдикциях в неподвижном состоянии до тех пор, пока она не заплатит за причиненный ущерб», — говорится в распространенном итальянским МИДом коммюнике.

В документе подчеркивается, что члены G7 продолжат изучать варианты оказания финансовой помощи Киеву.

Новая схема

В начале февраля газета Financial Times (FT) сообщила, что страны Запада готовят план по выпуску долговых обязательств для финансирования Украины, при котором российские активы предлагается использовать в качестве залога для погашения.

Как уточняет FT, коалиция стран – союзниц Украины потребует от Москвы погасить долг по выпущенным обязательствам, а в случае неуплаты — начнет изымать замороженные средства.

В январе агентство Reuters передавало, что Украина планирует выпустить «репарационные облигации» и от денег с продажи пополнить свои резервы. Такие ценные бумаги предполагают, что инвестору возвращается полная стоимость облигаций и проценты сверху.

По информации Центробанка России, в ЕС, США, Японии и Канаде заморожены активы РФ на сумму примерно $300 млрд.