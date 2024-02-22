Военная операция на Украине, день 729-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 729-й день

Российские средства ПВО уничтожили БПЛА над Брянской областью и ракету С-200 над Ростовской областью, сообщили в Минобороны России. Число введенных в отношении России санкций с начала СВО на Украине достигло 15 628, подсчитали в РИА Новости. Минэкономразвития готовит проект постановления правительства, который разрешит военнослужащим заселяться в гостиницы по военному билету. «Газета.Ru» ведет хронику событий.