Военная операция на Украине, день 729-й

⚡️ Новая Зеландия направит Украине пакет помощи на $15,9 млн долларов. Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД и Минобороны страны Уионстона Питерсона и Джудит Коллинз.
Япония включила станки с числовым программным управлением в список товаров, которые не должны попасть в РФ, из-за того, что они могут использоваться при производстве оружия. Об этом пишет ТАСС.
Десять западных экспертов в области юриспруденции пришли к выводу, что конфискация замороженных активов России соответствует международному праву, сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо, разосланное странам G7.
Минэкономразвития готовит проект постановления правительства о включении военных билетов и удостоверений личности военнослужащих в список документов, позволяющих им заселяться в гостиницы. Об этом сообщает ТАСС.
Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью и ракету С-200 над Ростовской областью, сообщили в Минобороны России.