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Политика

Военная операция на Украине, день 729-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 729-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
Российские средства ПВО уничтожили БПЛА над Брянской областью и ракету С-200 над Ростовской областью, сообщили в Минобороны России. Число введенных в отношении России санкций с начала СВО на Украине достигло 15 628, подсчитали в РИА Новости. Минэкономразвития готовит проект постановления правительства, который разрешит военнослужащим заселяться в гостиницы по военному билету. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
08:46

⚡️ Новая Зеландия направит Украине пакет помощи на $15,9 млн долларов. Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД и Минобороны страны Уионстона Питерсона и Джудит Коллинз.

08:37

08:30

Япония включила станки с числовым программным управлением в список товаров, которые не должны попасть в РФ, из-за того, что они могут использоваться при производстве оружия. Об этом пишет ТАСС.

08:24

Десять западных экспертов в области юриспруденции пришли к выводу, что конфискация замороженных активов России соответствует международному праву, сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо, разосланное странам G7.

08:19

Минэкономразвития готовит проект постановления правительства о включении военных билетов и удостоверений личности военнослужащих в список документов, позволяющих им заселяться в гостиницы. Об этом сообщает ТАСС.

08:11

08:07

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью и ракету С-200 над Ростовской областью, сообщили в Минобороны России.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 729-го дня специальной военной операции России на Украине.

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