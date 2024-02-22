«Пытаются запугать Францию»: министр обороны Лекорню пожаловался на «агрессивную» Россию Министр обороны Лекорню обвинил Россию в агрессивном поведении против ВС Франции

Глава минобороны Франции Лекорню заявил об «агрессивном поведении» России в отношении французских вооруженных сил. Он рассказал, что месяц назад ПВО РФ якобы угрожала сбить французские самолеты над акваторией Черного моря. Ранее о российском «стремлении к агрессии» рассуждал президент Франции Макрон — после того, как пообещал Киеву военную помощь и новое оружие. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню обвинил Россию в «агрессивном поведении» в отношении французских вооруженных сил. Об этом он заявил в эфире RTL.

Лекорню подчеркнул, что «поведение России в 2024 году уже совсем не то, что было в 2022 году».

«Месяц назад российская ПВО угрожала сбить французские самолеты над Черным морем, тогда как мы находились в международной зоне, где осуществляли патруль. Несколько месяцев назад российский военный корабль бросил якорь в бухте Сены, у самой границы территориальных вод, как бы для того, чтобы запугать Францию», — заявил глава французского минобороны.

Лекорю также заявил, что РФ сейчас придерживается «особо агрессивной позиции» и применяет в том числе информационный и энергетический шантаж. При этом министр обороны Франции подчеркнул, что страна продолжит помогать Украине.

«Очевидно, что европейская безопасность требует победы Украины», — заключил Лекорню.

О каких самолетах и корабле идет речь?

Конкретную информацию об этих инцидентах Лекорню не предоставил. При этом министерство обороны России также не сообщало о перехвате российскими системами ПВО французских самолетов. Последний раз об обнаружение истребителей Франции над водами Черного моря ведомство отчитывалось в декабре 2021 года. По данным Национального центра управления обороной, самолеты «Рафаль» и «Мираж» приблизились к границе РФ. В небо подняли российские истребители Су-27, которые сопроводили французские самолеты над акваторией.

Под военным кораблем, о котором рассказал министр обороны Франции, вероятно, имеется в виду российская подлодка «Краснодар», пишет L'independant. 28 октября ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что субмарина отправилась из Средиземного моря на плановый ремонт в Кронштадт.

Российские власти и министерство обороны пока никак не комментировали слова Лекорню.

«Стремление к агрессии»

Об «агрессивном поведении» России ранее рассуждал также президент Франции Эммануэль Макрон. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским французский лидер отметил, что РФ в последнее время усилила дезинформацию и кибератаки против Европы.

«Россия переступила несколько порогов в отношении европейских демократий. Такое изменение позиции свидетельствует о стремлении к агрессии по отношению к нам», — заявил Макрон.

Пресс-конференцию президенты Франции и Украины давали после подписания договора о гарантиях безопасности. В документе французская сторона обязалась в 2024 году предоставить Киеву €3,24 млрд в виде дополнительной военной помощи, обучить солдат и направить больше оружия.

Скандал с французскими «волонтерами»

Обвиняя Россию в «агрессивном поведении», Франция тем не менее продолжает оправдывать удары ВСУ по мирный жителям в России, поставляя Украине новое вооружение.

«Французские лидеры цинично предпочитают закрывать глаза на то, что поставляемое ими оружие преднамеренно используется киевским режимом... Более того, в Париже даже пытались обосновать такие злодеяния «правом на самооборону», по сути, оправдывая акты терроризма», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала обвинения Парижа в том, что Россия причастна к гибели на Украине двух и ранении трех французских граждан, которые якобы занимались там оказанием гуманитарной помощи. При этом, как отметили в посольстве РФ во Франции, французский МИД так и не предоставил доказательства того, что французы действительно выполняли гуманитарную миссию.