Не Taurus, а «дальнобойное оружие». Бундестаг определился с помощью Украине

Бундестаг не поддержал резолюцию о поставках Украине крылатых ракет Taurus, но одобрил инициативу о передаче «дополнительных дальнобойных систем и боеприпасов». Taurus подходит под это определение, но не упоминается в документе напрямую, в отличие от отклоненной резолюции. Предположительно, подобная формулировка даст Олафу Шольцу пространство для действий в вопросе военной помощи Украине и позволит передать Киеву РСЗО MARS II, а не желанные ракеты – их поставку канцлер ФРГ не поддерживает.

Нижняя палата германского парламента проголосовала против резолюции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о поставке Украине крылатых дальнобойных ракет Taurus. Поддержали инициативу 182 депутата, отвергли — 480. Еще пять парламентариев воздержались.

При этом резолюцию фракций правящих партий (СДПГ, «Зеленые» и Свободная демократическая партия) о передаче Украине некого «дальнобойного оружия» бундестаг поддержал. Из 668 депутатов, присутствовавших на собрании, 382 выступили за, 284 — против, двое воздержались.

Германские политики решили поставить Киеву «необходимые дополнительные дальнобойные системы и боеприпасы», чтобы украинская сторона «могла наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу» российских сил.

В принятом документе дальнобойные ракеты Taurus, которые производит Германия, не упоминаются напрямую, в отличие от отклоненной резолюции ХДС/ХСС.

Как пишет ТАСС, формулировка принятого документа позволит канцлеру ФРГ Олафу Шольцу иметь пространство для действий в вопросе военной помощи Украине. Предполагается, что Киеву могут поставить реактивную систему залпового огня MARS II .

Замглавы фракции СДПГ Габриэла Хайнрих отметила, что формулировка документа не обязательно означает одобрение поставок именно Taurus, это «вопрос интерпретации». Недавно спикер немецкого правительства Штеффен Хеберштрайт во время брифинга подтвердил, что позиция Шольца по ракетам не изменилась, а он выступает против поставок из опасений, что их используют для ударов по территории России.

Противники поставок

Во время дебатов при обсуждении инициативы депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст выступил против, заявив, что решение о поставках Taurus может привести к эскалации конфликта.

«Это [поставки Taurus] обострит [конфликт], сделает ситуацию в Европе опаснее и приведет к тому, что мы еще больше будем втянуты в этот конфликт. <...> Нам нужны мирные переговоры, режим прекращения огня, и мы нуждаемся в архитектуре безопасности, которая обеспечит мир, а не наращивание вооружений», — сказал Эрнст (цитата по ТАСС).

Член партии «Альтернатива для Германии» Матиас Моосдорф заявил, что конфликт на Украине идет уже десять лет. По его словам, «каждый, кто решит тягаться с Россией, закончит либо как Наполеон в 1812 году, либо еще хуже — как в 1945». Он добавил, что Германия подписала договор «Два плюс четыре», согласно которому от немцев всегда «будет исходить только мир». В связи с этими аргументами депутат также выступил против поставки дальнобойных ракет.

Проблемы с Taurus

По данным Bild, в мае 2023 года Украина запросила у Германии ракеты большей дальности, в том числе из-за того, что Франция передала Киеву Scalp, а Великобритания – Storm Shadow. Некоторые официальные лица ФРГ, в том числе министр обороны Борис Писториус, министр иностранных дел Анналена Бербок и министр финансов Кристиан Линднер, обещали передать Taurus к осени. Однако этого так и не произошло. Как пишет Bild, представители правительства обеспокоены, что ракеты могут быть использованы для поражения российских объектов, например, Керченского моста.

В середине января Бундестаг вновь провел голосование по поводу поставок Taurus. Bild сообщил, что оппозиционная фракция ХДС/ХСС потребовала поставить Киеву именно эти крылатые ракеты. В ходе голосования только 178 депутатов поддержали инициативу, 485 высказались против, в их число неожиданно вошли СвДП и «Зеленые» — члены правящей коалиции, которые ранее требовали поставить Taurus Украине. Они обосновали свой отказ тем, что заседание было посвящено отчету по бундесверу (ВС ФРГ), а не украинскому конфликту.

Эффективная ракета

Taurus показал свою крайнюю эффективность в поражении защищенных целей, например, командных бункеров или складов боеприпасов. Крылатая ракета запускается с истребителей, он способна пролететь на расстояние до 500 км, неся на себе до 480 кг взрывчатых веществ. Боеприпас развивает скорость до 900 км/ч. При этом Taurus летают на предельно низкой высоте — около 50 метров, — из-за чего их сложно обнаружить с помощью радаров.

В Германии активно обсуждался вопрос, можно ли запрограммировать ракеты так, чтобы ими нельзя было ударить по территории России. Якобы Шольц даже вел переговоры с промышленными военными предприятиями по этому вопросу. Неизвестно, удалось ли немцам прийти к соглашению.

Германские СМИ сообщили, что ФРГ располагает примерно 600 ракетами, однако не все из них готовы к применению. Киев нуждается не только в Taurus, но и в истребителях, чтобы иметь возможность эту ракету запустить. Ими могут стать F-16, которые Запад уже давно обещает передать Украине. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намекал, что Киев сможет нанести удары по территории РФ, когда получит F-16 .

«Но в то же время, по его словам, война на Украине является агрессивной войной, и Украина имеет право на самооборону, в том числе на нанесение ударов по законным российским военным объектам за пределами Украины», — говорится в статье. Однако в видеоверсии интервью истребители не упоминаются.