«Есть способ»: в Киеве пообещали отключить Starlink для российской армии Вице-премьер Украины: будет катастрофой отключение Starlink в новых регионах РФ

Киев не хочет полностью отключать связь через спутники Starlink на территориях, которые контролирует Россия. Они нужны Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые корректируют через эту сеть свои дроны. При этом украинские власти считают, что российские войска стали чаще использовать купленные на стороне терминалы Starlink. Украинское минцифры знает, как отключить сигнал только им, и уже обсуждает это с компанией Илона Маска SpaceX. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Теоретически американская компания SpaceX могла бы полностью отключить Starlink над новыми российскими регионами, но это невыгодно Украине, заявил глава украинского минцифры Михаил Федоров в интервью «Суспiльне».

«Они [SpaceX] могут это сделать, но для нас это тоже будет катастрофично. Потому что нам нужно, чтобы «старлинки» там работали. Используются технологии, которые нам тоже важны. Они связаны с БПЛА», — пояснил украинский министр.

Он добавил, что есть «другой способ» устроить так, чтобы украинские терминалы Starlink работали, а российские нет. Федоров уточнил, что Украина уже работает со SpaceX «над решением этого вопроса».

Глава минцифры отметил, что Украина хочет использовать опыт применениятерминалов в секторе Газа. Власти Израиля полностью отключили там интернет и телефонную связь, и глава SpaceX Илон Маск обещал помочь со связью международным гуманитарным организациям, работающим в регионе. При этом Маск подчеркивал, что подключение каждого терминала Starlink в секторе будут внимательно проверять, чтобы ими не пользовались боевики ХАМАС.

«Мы проанализировали кейс, который был в Израиле..., как там выходили из этой ситуации. Мы нашли этот алгоритм, предложили Space X, и сейчас у нас есть, скажем так, четкая коммуникация насчет того, как сделать, чтобы подобных кейсов не было. Как это закончится, я пока не знаю, но мы нашли этот алгоритм... SpaceX уже что-то подобное делала с правительством Израиля, вот мы такое же предложили», — поделился министр.

Он сказал, что не боится отключения Starlink для ВСУ, потому что знает «нормативную архитектуру работы Starlink», и на что Маск может влиять, а на что нет. Глава минцифры уточнил, что некоторые атаки, например, в Черном море ВСУ проводит без Starlink.

«Конечно, для каких-то отдельных миссий, например, на море, мы используем другие системы связи. Там специальная военная спутниковая связь, там и резервную связь мы используем третьих, четвертых компаний. Поэтому для отдельных миссий у нас есть резервы, мы независимы», — пояснил Федоров.

В целом же для украинцев сеть Starlink является «базовой инфраструктурой» и «ключевым игроком» на линии фронта, сообщил министр. По его мнению, для Украины в этом вопросе «все будет хорошо».

Отвечая на вопрос, как он относится к высказываниям Маска насчет украинского конфликта, Федоров сообщил, что почти перестал пользоваться соцсетью X, чтобы «не разочаровываться дальше». При этом министр уточнил, что пока Украина стабильно получает терминалы Starlink, он для себя разделяет публичные слова Маска и его реальные действия.

«Потому что для меня вопросы выживания наших воинов важнее чем рефлексия на тему его публичных заявлений», — подчеркнул Федоров.

Ранее появилась информация, что российская армия якобы использует Starlink, чьи терминалы незаконно покупает через третьи страны. Об этом говорили, например, представитель украинской военной разведки Андрей Юсов и украинские источники издания Defense One. Российские волонтеры в феврале 2023-го сами публиковали видео, на которых запечатлены коробки для армии с надписями Starlink.

Федоров назвал такие действия России «логичными». По его мнению, Россия не делала так раньше только из-за своей бюрократии.

«Мы от них отличаемся кардинально. Для нас технологии — это возможность выживания и получение преимущества, а у них там все очень вертикально и бюрократично. У них [и раньше] были «старлинки», они их уже завозили, просто сейчас это стало публичным, их стало чуть больше. Наверняка кто-то из их предпринимателей начал это монетизировать, и это зажило какой-то отдельной жизнью», — говорит министр.

Что происходит со Starlink на Украине

Спутники Starlink работают ниже, чем провайдеры прошлого поколения, поэтому скорость связи значительно выше. Обмен данными идет через интернет, их можно зашифровать с помощью любых цифровых алгоритмов. Дополнительный плюс — сигнал Starlink малоуязвим к перехвату или глушению.

Изначально эту сеть разработали исключительно для гражданских целей.

«Starlink не был предназначен для участия в войнах. Он был создан, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к интернету в школе и делать добрые мирные дела, а не наносить удары дронами», — передавал однажды услышанные слова Маска его биограф Уолтер Айзексон.

Однако ВСУ стали активно применять сеть для своих целей. Украина не имеет свою спутниковую группировку, и без Starlink ей пришлось бы полагаться только на рации и проводные системы связи, что сильно замедлило бы работу армии, говорил «Газете.Ru» глава департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

«Известно, что ВСУ используют интерактивные планшеты командира, которые отображают разведданные, где находятся солдаты и какие на поле боя происходят события. Без Starlink они лишатся возможности быстро и удобно координировать действия пехоты, дронов, артиллерии и других сил и средств», — отмечал эксперт.

Маск осенью 2022 года подчеркивал, что Starlink — это единственная коммуникационная сеть, которая продолжает работать на фронте. Все остальное, включая оптоволоконные кабели, телефонные линии, вышки сотовой связи и другие средства космического базирования, недоступно.

«Россия активно пытается убить Starlink. Чтобы обезопасить себя, SpaceX направила огромные ресурсы на защиту», — указывал бизнесмен.

Глава Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов в начале сентября прошлого года подтверждал, что ВСУ используют Starlink по всей линии фронта. По его словам, без них для Украины настала бы «катастрофа».

Биограф Айзексон осенью 2023-го спровоцировал скандал вокруг Маска и Starlink. В своей книге писатель утверждал, что бизнесмен сорвал одну из атак на российские военные корабли в районе Крыма, в последний момент отключив украинским подводным дронам связь. По словам Айзексона, такое решение глава SpaceX принял после разговоров «с высокопоставленными российскими чиновниками».

Сам Маск опроверг эту версию. Он пояснил, что Starlink в принципе не работает над Крымом, а украинские власти попросили экстренно включить связь «на всем пути до Севастополя», чтобы потопить «большую часть российского флота, стоящего на якоре». Маск отказался, чтобы SpaceX не была замешана в военном конфликте.

Буданов также прокомментировал версию, изложенную биографом Маска.

«Правда, что он [Маск] и раньше отключал свои продукты и услуги из-за Крыма. Этот конкретный случай, о котором все говорят, было отключение сигнала над Крымом, но это было не в тот конкретный момент. То отключение длилось месяц. <..> На протяжении всего первого периода войны никакого отключения вообще не было», — подчеркнул Буданов.