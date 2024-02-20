Маск заявил об ослаблении позиции Украины

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что позиции Украины становятся слабее с каждым днем, мирный договор стоило заключить год назад, это позволило бы сохранить много жизней. Соответствующий комментарий бизнесмена появился в соцсети X.

Таким образом Маск отреагировал на публикацию в соцсети о том, что настало время для прекращения огня и начала мирных переговоров между Украиной и Россией. В этом посте отмечалось, что украинские войска потерпели поражение в конфликте с РФ, и уже ничто это не изменит, поскольку у Украины попросту нет людей для победы. Там же говорилось, что $60 млрд для Украины не изменят факты, Крым и «часть восточной Украины» останутся в составе России.

Маск отметил, что сейчас вопрос состоит лишь в том, сколько еще жизней унесет этот конфликт прежде, чем эта реальность будет принята.

Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий более $60 млрд на возобновление помощи союзникам, включая Украину, после того, как инициатива была утверждена сенатом.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».