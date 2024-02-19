«Инструмент политической войны»: как США используют смерть Навального Политолог Дудаков допустил, что в США скоро забудут о смерти Навального

Смерть Алексея Навального в заключении стала формальным объединяющим фактором для Республиканской и Демократической партий в США. Консервативные и либеральные политики заняли единую негативную позицию по отношению к России. Однако каждая партия попыталась использовать произошедшее в своих интересах. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

США переживают новый всплеск внимания к России. В начале февраля этому способствовала поездка американского консервативного журналиста Такера Карлсона в Москву и последующий выход его интервью с Владимиром Путиным, а ближе к концу месяца смерть Алексея Навального, отбывавшего наказание за мошенничество и экстремизм в колонии на Ямале.

Антироссийское единство

Если первое событие вызвало разные оценки и дискуссию вокруг видения конфликта на Украине, отраженного президентом России в беседе с репортером, то второе в какой-то мере стало объединяющим фактором для ключевых партий США — Республиканской и Демократической. Кончина Навального, о которой стало известно 16 февраля, вызвала однозначную критику в адрес руководства РФ.

Как написала Politico, возмущение США этой смертью превратилось в «сплоченный клич». Антироссийская позиция прошла красной нитью через заявления ключевых лиц государства. Например, глава Белого дома демократ Джо Байден прямо обвинил в гибели Навального российские власти.

«Эта трагедия напоминает нам о том, как высоки ставки в данный момент. <…> Нам необходимо продолжать финансировать Украину, чтобы Украина смогла защитить себя», — добавил президент США.

Говорил о «прямой вине» Москвы и спикер палаты представителей конгресса, республиканец Майк Джонсон, который препятствует утверждению выделения новых средств на финансирование Киева.

«США и наши партнеры должны использовать все доступные средства, чтобы лишить Путина возможности финансировать конфликт на Украине и агрессивную политику в отношении стран Балтии», — отметил конгрессмен.

Даже Карлсон, который взял интервью у Путина и всячески расхваливал Москву после своей поездки, счел гибель Навального ужасным событием и заявил, что «ни один достойный человек не станет это защищать».

Внутренние противоречия

Общие с виду антироссийские заявления американских политиков различались тем, как они пытались использовать тему с Навальным в своих интересах. Так, конгрессмен-республиканец Майк Лоулер назвал произошедшее «тревожным звонком» и призвал обеспечить безопасность границ США — вопрос, который Республиканская партия считает более приоритетным, чем финансированием Украины. А его коллега-демократ Джейсон Кроу призвал отомстить России за счет помощи Киеву.

Параллельно с украинским треком и миграционными вопросами некоторые попытались использовать смерть россиянина для критики экс-президента США Дональда Трампа — фаворита президентской гонки в Республиканской партии. В частности, его оппонент, бывший постпред США при ООН Никки Хейли осудила политика за молчание после кончины Навального. Конгрессмен-демократ Тед Льё в свою очередь счел Трампа виновным в смерти Навального из-за критики НАТО. Экс-президент США на предвыборном митинге в Конуэе в начале февраля заявил, что разрешит России делать что угодно с любой страной альянса, которая не будет выполнять свои обязательства перед блоком. По мнению Льё, слова Трампа развязали руки российским властям.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают реакции из США. Политолог-американист Малек Дудаков считает, что говорить о единой позиции тут не стоит, поскольку есть ястребы, которые активно критикуют РФ, и есть сторонники Трампа — изоляционисты, — которые не воспринимают эту риторику:

«Многие сейчас предъявляют Байдену и Белому дому, что они никак не реагировали на смерть американского журналиста Гонсало Лира в тюрьме на Украине, в его случае были реальные следы побоев и очевидность пыток со стороны СБУ, но проливают слезы по поводу Навального. То есть указывают на лицемерие ястребов и администрации президента США. Эту тему в США используют как инструмент их политических войн».

Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов уверен, что, несмотря на наличие различных мнений внутри американской политической системы к поддержке Украины, отношение к Навальному и руководству РФ однозначное.

«Российские власти воспринимаются негативно и отрицательно. Для обеих партий смерть Навального позиционируется как вина России и лично президента Путина. Байден говорит, что Москва заплатит за это, так и сенатор-республиканец Линдси Грэм (один из основных союзников Трампа). В США смерть Навального станет внутриполитическим вопросом — это орудие демократов для давления на республиканцев по украинской теме», — указал эксперт.

Украинский вопрос

Ситуация с продолжением финансирования Украины со стороны США находится в подвешенном состоянии с октября прошлого года. За это время демократы предприняли не одну безуспешную попытку договориться с республиканцами в палате представителей. И смерть Навального, используемая Байденом и его партией как новый аргумент в данной ситуации, пока не внесла коррективы в ситуацию.

С точки зрения политолога Дудакова, маловероятно, что эта тема сыграет какую-то роль в разблокировке финансовой помощи Киеву. По его словам, имя Навального известно какому-то количеству законодателей в США, но его судьба не сильно их интересует:

«Медийная повестка очень сильно меняется — одна, две недели и про него многие забудут. Согласование украинских траншей в палате представителей стартует не раньше середины или конца марта. До этого еще целый месяц, и к этому момента повестка уже будет другая».

С этим согласен и Наумов. По его мнению, смерть Навального не поможет украинской теме в США, поскольку это все же внешнеполитический вопрос, который имеет второстепенное значение.

«Демократы, безусловно, будут за счет Навального давить на совесть республиканцев, обвиняя их в бездействии и даже намекая на их вину в его смерти. Но вряд ли они смогут добиться успеха. Вопросы внутренней политики всегда в приоритете, особенно в преддверии выборов», — подчеркнул эксперт.