«У США началась истерика»: зачем Байдену понадобились переговоры с Россией Политолог Дудаков связал желание США пойти на переговоры с РФ с Украиной

Джо Байден отдал распоряжение о вступлении в прямой дипломатический диалог с Россией. Предлогом стали «серьезные опасения» Вашингтона по поводу противоспутникового оружия Москвы. По версии американских СМИ, речь якобы идет о размещении ядерных ракет в космосе. В Кремле связали действия Белого дома с Украиной. Почему Байден захотел пойти на диалог с Москвой именно сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Джо Байден поручил своей администрации организовать контакт с Росcией, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, речь идет о прямом дипломатическом взаимодействии.

«Мы продолжим внимательно следить за действиями России и продолжим относиться к этому очень серьезно», — отметил Кирби.

Внимание Белого дома и готовность пойти на переговоры с Москвой появились на фоне серии материалов американских СМИ о «новой угрозе нацбезопасности» со стороны РФ. Согласно публикациям ABC News, опасения Вашингтона вызвали предполагаемые планы российского руководства разместить атомное оружие в космосе, якобы для борьбы со спутниковой группировкой других государств. The New York Times же уточняла, что речь идет лишь о потенциальных угрозах и пока ядерных ракет в космическом пространстве никто не размещал — это признавал и Кирби.

«Это не действующая система, которая была развернута. И, хотя стремление России к получению такой системы вызывает беспокойство, нет непосредственной угрозы безопасности кого-либо», — подчеркивал представитель Белого дома.

Что нужно Байдену

В Москве «опасения» США вызвали негативную реакцию. Говоря о материалах американских СМИ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Белый дом пытается всеми правдами или неправдами сподвигнуть конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег на поддержку Украины, Израиля и Тайваня (Вашингтон просит на эти нужды $106 млрд с осени прошлого года, но сталкивается с сопротивлением палаты представителей, которую контролирует оппозиционная Республиканская партия). А в МИД России действия Вашингтона назвали «злонамеренным сочинительством».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают причины данного шага США. Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин не исключил, что Байден пытается наладить контакт с Россией, чтобы избежать риска эскалации.

«Различные зарубежные и наши военные эксперты пишут о том, что будущая война будет в космосе между США, Китаем и Россией. Активность в космическом пространстве постепенно растет, а вместе с ней и риски. На этом фоне Байден пытается создать механизм по контролю над возможной эскалацией между Вашингтоном и Москвой. Вряд ли решение президента США стоит рассматривать как какой-то жест и желание прийти к нормализации отношений с Россией», — пояснил эксперт.

В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков допустил, что Белый дом снова пытается запустить прямые переговоры с Россией по поводу регулирования сферы стратегических вооружений:

«В 2022 году они предлагали диалог по продлению договора СНВ-3 (Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений между РФ и США, подписан в 2010 году, предполагает сокращение обеими сторонами развернутых ядерных боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков. — «Газета.Ru»), а теперь у них началась истерика по поводу противоспутникового оружия России. При этом сами американцы на протяжении длительного периода времени занимались милитаризацией космоса. Именно сейчас США могли перейти к этому из-за роста изоляционистских настроений внутри страны и усталости от конфликта на Украине. Аппаратчики Белого дома пытаются за счет скандала с противоспутниковым оружием заставить конгресс выдать деньги на поддержку Киева».

Шанс на диалог

Отношения России и США находятся в плохом состоянии уже не первый год. Официальные контакты на высшем уровне пребывают в замороженном состоянии, дипмиссии серьезно урезаны, а экономическое сотрудничество сведено к минимуму. Начало СВО в конце февраля 2022 года только усугубило ситуацию на фоне активной финансовой и военной поддержки Киева со стороны Вашингтона. По факту между двумя странами сохраняются лишь линии экстренной связи.

При этом поручение Байдена о диалоге с Россией дано не только параллельно с попытками Белого дома согласовать новую помощь для Украины в конгрессе, но и на фоне провалов ВСУ на фронте. Военные проблемы привели к появлению в СМИ информации о готовности США подтолкнуть украинскую сторону к мирным переговорам с Москвой. Правда, на официальном уровне в Вашингтоне это отрицают.

Как отметил Дудаков, в подобных условиях шаг Байдена вызвал слухи о том, что слова об угрозах со стороны Москвы лишь ширма, чтобы попытаться договориться с Россией до выборов по украинскому вопросу.

«Но вряд ли это произойдет. Все прошлые попытки США выйти с Москвой на диалог были в другом аспекте, Украина оставалась за скобками. Вероятно, такая же позиция будет у Вашингтона и в этот раз. Перспективы переговоров США и России невысоки. Москва давно показала, что ей неинтересно общаться с Вашингтонам по каким-то узким аспектам, пока американцы устраивают против нас прокси-войну на Украине», — объяснил эксперт.

С этой точкой зрения согласен и Блохин из Центра исследований проблем безопасности РАН. По его словам, маловероятно, что США используют историю с ядерным оружием в космосе для диалога по Украине:

«Москва на постоянной основе призывает к диалогу на этой теме. США лучше было бы использовать российскую инициативу в данной ситуации, чем идти по собственной. Поскольку в этом случае Вашингтон проявил бы слабость. Зацепиться за предложения России тут гораздо легче. Кроме того, на сегодняшний день ни Запад, ни Украина к реальным переговорам не готовы и открыто это демонстрируют».