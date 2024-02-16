Умер Алексей Навальный Кто такой Алексей Навальный и почему он умер

Управление ФСИН России по ЯНАО сообщило о смерти заключенного Алексея Навального. Телеканал RT со ссылкой на свои источники уточнил, что у Навального оторвался тромб. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин уведомлен о случившемся. «Газета.Ru» вспомнила основные факты биографии Навального.

Где родился и учился Навальный

Алексей Анатольевич Навальный родился 4 июня 1976 года в небольшом городке Бутынь в Московской области. Отец будущего политика был военным, а мать — экономистом. Алексей был старшим ребенком, в семье есть еще сын — Олег.

В 1993 году Навальный поступил на юридический факультет Российского университета дружбы народов. После юрфака получил второе образование — на факультете финансов и кредита Финансовой академии при Правительстве РФ (специальность «Ценные бумаги и биржевое дело»).

В 2010 году Навальный также прошел полугодовое обучение в Йельском университете по программе Yale World Fellows.

Бизнес Алексея Навального

Родители будущего оппозиционера в 90-е организовали свое дело — Кобяковскую фабрику по лозоплетению. Старший сын стал соучредителем.

В начале 2000-х вместе с однокурсниками Навальный открыл две фирмы — «Н.Н.Секьюритиз» (торговала на бирже ценными бумагами) и «Евроазиатские транспортные системы» (занималась логистикой). В каждой он работал примерно по году.

К тому моменту Навальный уже работал в «Яблоке», а деньги, полученные в «Н.Н.Секьюритиз» и «Евроазиатских транспортных системах», позволили, как он сам признавался, «заниматься тем, что нравилось, но не приносило денег».

Навальный в политике

В 2000 году Навальный вступил в Российскую объединенную демократическую партию «Яблоко», первое время он также работал в этом политическом объединении как адвокат.

В 2002 году Навального избрали в региональный совет Московского отделения «Яблока». С весны 2004-го по февраль 2007-го он занимал пост руководителя аппарата Московского регионального отделения РOДП «Яблоко».

В декабре 2007 года Навального исключили из партии. Причиной, по некоторым данным, стали его националистические взгляды и призывы ограничить поток мигрантов в Россию.

В 2009 году он занял пост советника губернатора Кировской области, экс-лидера «Союза правых сил» Никиты Белых.

Пик политической карьеры Навального пришелся на 2013 год, когда он набрал 27,24% голосов на выборах мэра Москвы. Победивший Сергей Собянин получил тогда 51,37% голосов.

В ноябре 2013-го Навальный возглавил Центральный совет политической партии «Россия будущего», и основал »Фонд борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

В 2018 году Навальный собирался участвовать в президентских выборах, но ЦИК не зарегистрировал кандидата из-за его судимости по «делу «Кировлеса».

Уголовные дела против Навального

Навальный был обвиняемым по делу о хищении имущества государственного предприятия «Кировлес» и делу о хищении путем обмана денежных средств ООО «Ив Роше Восток» и ООО «Многопрофильная процессинговая компания».

18 июля 2013 года Ленинский районный суд Кирова признал Навального виновным по делу «Кировлеса» и приговорил к пяти годам лишения свободы, в октябре реальный срок заменили условным.

30 декабря 2014 года суд приговорил Навального к 3 годам и 6 месяцам условно по делу «Ив Роше», а его брата Олега по такому же делу, но уже к реальному сроку.

В январе 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии и суд заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный.

В 2022 году Навального приговорили к девяти годам колонии общего режима и к штрафу в размере 1,2 млн руб., обвинив в мошенничестве при сборе донатов и «неуважении» к суду. Процесс проходил в выездном режиме в исправительной колонии (ИК) №2 Владимирской области.

В 2023 году суд вынес еще один обвинительный приговор оппозиционеру, признав виновным в организации экстремистского сообщества и назначив ему 19 лет колонии. Строгий режим отбывания наказания был изменен на особый, при котором положено меньшее количество свиданий с родственниками, а также сокращено количество передач, посылок и писем. Действуют и другие ограничения.

Где Навальный отбывал наказание

Изначально Навального поместили в исправительную колонию №6, расположенную во Владимирской области, затем его перевели в колонию ИК-3 в Харпе, известной как «Полярный волк».

Как умер Навальный

Днем 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Навальный почувствовал себя плохо после прогулки и практически сразу потерял сознание.

«Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые не дали положительных результатов», — сообщили в пенитенциарной службе.

Источник телеканала RT назвал причиной смерти оппозиционера оторвавшийся тромб.

Как сообщили в Лабытнангской городской больнице, филиал которой находится в Харпе, бригада скорой помощи доехала до колонии за семь минут. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными.

Следственный комитет России начал проверку по факту смерти заключенного в колонии. ФСИН в свою очередь направила в «Полярный волк» специальную комиссию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину сообщили о смерти оппозиционера. У Кремля нет данных о причинах предполагаемой смерти Навального, это «должны медики выяснить», подчеркнул пресс-секретарь.

Летом оппозиционеру исполнилось 47 лет.