Мертвые наемники из США и польское оружие: что российские военные находят в Авдеевке Тарнавский: после отступления из Авдеевки ВСУ перешли на новые рубежи обороны

Российские войска взяли Авдеевку, но в городе остаются украинские военные, которые не могут вырваться из окружения. По словам российской стороны, «сотни» украинских бойцов сдаются в плен. При проверке города в руки россиян также попали десятки единиц западного оружия, причем некоторое лежало в невскрытых ящиках. Кремль анонсировал продолжение наступления, но пока Россия закрепляется в городе и обезвреживает оставленные ВСУ мины.

Наемники и западные трофеи

В Авдеевке нашли тела военных в форме с шевронами США и Польши, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Зачистка Авдеевки открыла немало интересных нюансов. В данном случае речь идет о... телах, на форме которых красуются американские и польские шевроны», — сказал он.

При взятии города в российский плен попали «сотни» украинских военных, утверждает советник главы ДНР Ян Гагин. Он добавил, что в Авдеевке стояли «иностранные наемники», что «сами пленные на допросах» подтверждают.

ВСУ признавали, что «некоторое количество» их бойцов под давлением превосходящих сил противника при отступлении оказались в плену, об этом сказал 17 февраля генерал Александр Тарнавский. Он командовал группировкой «Таврия», которая прикрывала отход.

close Вид на Авдеевку, 18 февраля 2024 года Поврежденный армейский HMMWV в Авдеевке, 19 февраля 2024 года Вид на Авдеевку, 18 февраля 2024 года Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск «Центр», 19 февраля 2024 года Вид на Авдеевку с окраин Донецка, февраль 2024 года Полную галерею можно посмотреть

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На оставленных украинцами позициях российские войска также обнаружили западное оружие, передает РИА Новости. Репортер агентства заснял, как отряд специального назначения «Викинг» обыскивает здание и находит внутри ящики с оружием. Из разговоров солдат следует, что некоторые ящики даже не вскрыты.

«Тут много чего», — говорит один из военных.

Другой комментирует, что в ящиках оружие польского или болгарского производства. «Партия двадцать третьего года, свеженькие достаточно», — добавляет он.

Среди российских трофеев в числе прочего оказались гранаты и патроны.

Российские войска захватили в Авдеевке десятки единиц вражеской вооруженной техники, уточнил Кимаковский. В том числе, много ствольной артиллерии.

«Бросали не только раненых сослуживцев, но и военную технику вместе с боекомплектом. Пока трофейными образцами можно считать десятки единиц вооружения противника. Но это еще не финал», — считает он.

Новые рубежи и украинское отступление

Минобороны России 19 февраля сообщило, что продолжает «зачистку» Авдеевки и «блокирование» вражеских подразделений. Таким образом следует, что некоторые части ВСУ до сих пор не могут прорваться из города.

Отход украинской армии обеспечивала 3-я штурмовая бригада, рассказал источник ТАСС в силовых структурах.

«Делали ставку как на хорошо оснащенное, мотивированное и подготовленное подразделение... По задумке, они должны были драться до последнего, обеспечивая выход других частей, однако под натиском российской армии они потеряли почти батальон и начали неорганизованно отступать», — сообщил собеседник агентства.

Речь об одной из самых больших, а также медийных бригад ВСУ, у нее есть собственные каналы в Telegram и Youtube, где членов подразделения называют «воинами из стали». Бригада сообщила в Telegram о срочной переброске в «авдеевский ад» 15 февраля.

«Ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая. <...> Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник», — сообщали украинские военные.

Бригада писала, что успешно сражалась в Авдеевке и «сделала все и даже больше» в условиях «тотального превосходства россиян в живой силе, технике и снарядах». В день отступления она объявила, что отходит на «подготовленные позиции». Подразделение отмечало, что вынуждено отступать под обстрелами.

«Почти каждое перемещение и ротацию наших сил в Авдеевке сопровождали русские беспилотники и артиллерия», — говорилось в сообщениях штурмовиков.

В числе прочих позиций эта бригада удерживала авдеевский коксохимический завод, один из главных опорников ВСУ. Утром 19 февраля Минобороны РФ доложило о полном взятии предприятия.

Спикер бригады Максим Жорин 19 февраля заявил, что на заводе не оставалось ни одного солдата этого формирования. Он отметил, что «некоторое время некоторые подразделения» 3-й бригады были в полном окружении, но смогли выйти.

Кремль накануне сообщал, что Россия «взяла стабильный темп наступления» в районе Авдеевки.

В свежей сводке Минобороны отчиталось, что российская армия поразила противника в районах населенных пунктов Соловьево и Тоненькое — села по соседству с Авдеевкой. Кроме того, Россия отразила девять атак украинских штурмовиков, в том числе 3-й бригады, в районах сел Ласточкино и Первомайское, тоже в окрестностях города.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции», — резюмировало ведомство.

Глава ДНР Денис Пушилин призвал отодвигать украинцев дальше. Он отметил, что взятие Авдеевки уже поможет «кратно» уменьшить удары по Донецку.

«В первую очередь, это, конечно же, снижает кратно обстрелы Киевского, Куйбышевского. Ворошиловского районов Донецка, Красногвардейского района Макеевки, в целом Ясиноватой», — оценил Пушилин.

Он также подтвердил, что в плен российским военным сдалось достаточно большое количество бойцов ВСУ.

«Противник вынужден был сдаваться, чтобы сохранить себе жизнь. И по информации, которая у меня есть, это достаточно немалое количество», — сказал глава ДНР.

Тем временем российские военные начали разминировать Авдеевку, пока основные улицы. За прошлые сутки в городе проверили более 27 км дорог, обезвредили свыше 200 мин и других взрывных устройств, передает РИА Новости. Журналист агентства рассказал с места событий, что ВСУ при отходе оставили «огромное количество мин-сюрпризов».

«На передних эшелонах обороны они очень хорошо это сделали, постарались... Но при отступлении, когда мы затягивались в город, видно, что противник отходил очень второпях.., поэтому качество минных заграждений уже подхрамывало», — описал командир инженерного взвода с позывным Усман.

По его словам, украинцы использовали как советские мины, так и натовскую взрывчатку. В целом в Авдеевке «плотное минирование — смешанные типы минных заграждений», говорит специалист.