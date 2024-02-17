Вид на разрушенный Донецкий аэропорт и Авдеевку с территории ДНР, 14 февраля 2024 года

«Искусственный дефицит оружия»: Зеленский объяснил отступление ВСУ из Авдеевки Генерал Тарнавский заявил, что бойцы ВСУ попали в плен при отходе из Авдеевки

Владимир Зеленский одобрил отступление ВСУ из Авдеевки, назвав это решение профессиональным и единственно верным. По его словам, Россия теряла при штурме больше людей, но у нее лучше оружие, поэтому украинцы не выстояли. При «относительно контролируемом» отходе часть солдат попала в плен. В ВСУ ожидают впереди сложных боев.

Новое о причинах отступления Украины

ВСУ пришлось отступить из Авдеевки из-за «искусственного дефицита оружия», решение принято для спасения солдат, заявил президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы сохраняем наших людей, наших воинов, потому что это и есть защита. <...> Поэтому решение принято правильное, чтобы не попасть в окружение, отойти на другие рубежи. Это не значит, что люди вышли на какие-то километры, и Россия что-то захватила. Она ничего не захватила», — сказал политик.

По его словам, РФ на Восточном направлении «только разрушила несколько маленьких поселков и городков». Решение об оставлении Авдеевки президент назвал «логичным, справедливым, профессиональным» и единственно верным. Он пояснил, что ВСУ выполняют свою задачу, «истощая» силы врага. Россиян в городе погибло кратно больше украинцев, утверждает украинский лидер.

«Я не сравниваю это, трагедия потерять даже одного человека. Но вы должны понимать, что происходило в этом маленьком городке», — заявил Зеленский.

Он уточнил, что не может раскрыть точное число украинских потерь.

Дефицит оружия

Президент отметил, что Украина не могла дальше удерживать город из-за острой нехватки артиллерии и боеприпасов. Огнестрельные орудия страны бьют на расстояние до 20 км, а российские — до 40 км.

«Наши действия ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения. Но это зависит не только от нас. И ситуация в Авдеевке это подтверждает. К сожалению, удерживание Украины в искусственном дефиците вооружения, в частности, в дефиците артиллерии и средств дальнего поражения позволяет [президенту России Владимиру] Путину адаптироваться к интенсивности боевых действий», — отметил глава государства.

Он также напомнил о необходимости разблокировать небо над Украиной: сейчас у России преимущество, а ВСУ не хватает средств ПВО.

«Дальше будет восстанавливаться, будем ждать оружия, которого не хватает», — резюмировал Зеленский.

Благодаря преимуществу в небе Россия активно использует управляемые авиабомбы, пояснил 17 февраля в соцсетях экс-нардеп Игорь Луценко, который сам служит на фронте. По его словам, у российской армии огромные запасы этих снарядов и она разбивает ими позиции ВСУ, в том числе прицельно ликвидируя операторов дронов. Украина же аналогов не производит.

«Украина, страдая от эффективного оружия, которое россияне применяют уже более года, не может создать симметричный ответ в должном масштабе. Хотя владеет и ресурсами, и технологиями, и людьми для этого. Не владеет Украина только одним — способностью это все организовать под решение конкретной, всем очевидной задачи», — выразил сожаление Луценко.

«Впереди ждут очень сложные бои»

Новый главком ВСУ Александр Сырский объявил об отступлении рано утром. Он сообщил о выводе подразделений из города и переходе «к обороне на более выгодных рубежах». Российским наступлением в Авдеевке командует генерал Андрей Мордвичев — он же руководил взятием Мариуполя.

При выходе из города «под давлением превосходящих сил противника некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен», рассказал 17 февраля украинский командующий группировкой «Таврия» Александр Тарнавский.

«Войска, как сказано, осуществляют «относительно контролируемый уход». О, сколько всего прячется за этой скупой фразой! Сколько жизни проносится за долю секунды перед глазами участников этого относительно контролируемого ухода! Не передать ни словами, ни красками», — прокомментировал отступление Луценко.

Российских сил в Авдеевке намного больше украинских, поделился накануне спикер 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин (это подразделение обороняло город). По его словам, положение ВСУ здесь было тяжелее, чем в Бахмуте:

«Это невероятное соотношение, силы 7 к 1, если сравнивать с нами... Ситуация очень сложная именно из-за соотношения сил и бесконечного количества ресурсов у врага. <...> Нет ни одного горизонта, будто у них может что-то там закончиться, как в людях, так и в ресурсах».

Бородин добавил, что Россия экономила бронетехнику под Бахмутом, а тут нет, и перекинула в Авдеевку более умелые подразделения. Кроме того, в городе не осталось «зеленых зон», где можно прятаться, и «везде может прилететь».

Как написала «Страна.ua», замкомандира бригады Максим Жорин 17 февраля отметил, что решение об отступлении было верным, но сложным в реализации:

«Ситуация в целом на этом направлении тяжелая, впереди нас ждут очень сложные бои».