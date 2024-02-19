«Армения не является союзницей России»: Пашинян выбрал сторону в конфликте на Украине Премьер Пашинян: Армения не является союзником России по вопросу Украины

Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван — не союзник Москвы по вопросу Украины. Премьер назвал это искренней позицией республики и заявил о боли, вызванной невозможностью повлиять на ситуацию, в которой оказался «дружественный» украинский народ. Он напомнил об Алма-Атинской декларации, которую в 1991 году подписали в том числе РФ и Украина, признав границы друг друга. По его словам, документ «касается всех».

«Может разрушиться все»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не выступает в качестве союзника России по вопросу Украины. Об этом политик сказал на встрече с представителями армянской диаспоры Германии:

«Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция. Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию. Украинский народ — дружественный нам народ».

Как напомнил премьер, в 1991 году бывшие республики Советского Союза — в том числе Россия и Украина — подписали Алма-Атинскую декларацию, признав границы друг друга. Пашинян назвал этот документ «признанием территориальной целостности республик».

«И в вопросе Украины работает та же логика. Декларация касается всех. И если мы ее разрушим, может разрушиться все», — отметил Пашинян.

«Напридумывали всякую чушь»

Владимир Путин на пресс-конференции «Итоги года» в декабре говорил о том, что все жители Юго-Востока Украины всегда были пророссийски настроенными, поскольку эти территории исторически являются российскими. По мнению президента, «в Турции хорошо знают», что территория Причерноморья в результате русско-турецких войн отошла к России, а Украина к этим землям не имеет отношения. Также он назвал Одессу русским городом.

Как считает российский лидер, Владимир Ленин «передал все Украине при формировании Советского Союза».

«Мы смирились с этим после распада Советского Союза. Мы же смирились и готовы были в такой парадигме жить. Но вот эта часть, Юго-Восток [Украины], — пророссийская. Для нас это тоже было важно. <...> Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Нет, напридумывали всякую чушь историческую», — высказался Путин.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России еще раз объяснил свою позицию, согласно которой после развала СССР Украина получила в подарок от России огромное количество территорий, не имевших к ней никакого отношения, «прежде всего Причерноморье».

Разрыв с Россией

На встрече в Германии армянский премьер также сообщил об отсутствии в заявлении от 9 ноября 2020 года пункта о возможности российской стороны контролировать транспортные коммуникации, проходящие по территории республики.

«В пункте №9 трехстороннего заявления нет такого, что Россия может контролировать что-то на нашей территории. Другие пункты этого документа Азербайджан и Россия, по сути, разорвали и выбросили, полностью нарушив свои обязательства», — подчеркнул Пашинян.

При этом он возложил на российский миротворческий контингент ответственность за полный уход армян из Нагорного Карабаха.

Как заявил в начале недели глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС — Армения, Евросоюз и Ереван решили приступить к расширению партнерства. Как отметил дипломат, Армения еще в прошлом году выразила готовность двигаться навстречу ЕС, после чего началась проработка путей укрепления взаимоотношений.

Среди последних событий, которые могу свидетельствовать об изменении отношений между Ереваном и Москвой, отказ от участия в международном турнире «Игры Будущего — 2024», который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта. Накануне об этом решении сообщил начальник отдела молодежного спорта министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Седракян. По его словам, страна получила приглашение на игры, однако зарегистрированные профильные компании не смогли выделить участников для выступления.

В начале февраля Пашинян также заявил о существовании «объективных и субъективных причин», по которым Российская Федерация не может быть ключевым партнером республики в оборонной и военно-технической сферах.