«Сказали — решайте свои проблемы сами». Почему Пашинян больше не доверяет ОДКБ

Претензии к ОДКБ
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в самый решающий момент оставила Армению один на один со своими проблемами, заявил в интервью Общественному радио премьер-министр страны Никол Пашинян.
Армянский премьер пояснил, что на протяжении длительного времени концепция безопасности Армении заключалась в том, что она — член ОДКБ, проблема Нагорного Карабаха является международно признанным конфликтом и поэтому для Еревана нет проблемы безопасности.
«Оказалось, что ОДКБ не только не обеспечила свою часть безопасности Армении, но и в самый решающий момент сказала: «Смотрите, решайте свои проблемы сами», — сказал Пашинян.
Он подчеркнул, что теперь Армения должна, насколько это возможно, самостоятельно обеспечивать свою безопасность.
Новые братья по оружию
По мнению армянского премьера, его страна должна изменить концепцию развития армии и пересмотреть отношения в оборонной сфере. Пашинян не исключил, что соответствующий документ может быть принят до конца года.
«Нам нужно понять, с кем мы реально можем иметь отношения военно-технического и оборонного характера. Раньше это было простой задачей, потому что не было такого вопроса и не было сложности в создании концепции», — сказал он.
До недавнего времени 95%-97% отношений Армении в сфере обороны приходились на Россию, но теперь этого быть не может как по объективным, так и по субъективным причинам, считает армянский премьер.
В ноябре 2023 года Никол Пашинян заявил, что Армения находится в активном поиске новых партнеров в сфере безопасности, которые могли бы продавать ей вооружение. По его словам, Армения будет диверсифицировать отношения с партнерами, которые по тем или иным причинам не могут поставлять Еревану военную продукцию. Он пояснил, что речь, в частности, идет про Россию и других партнеров Армении по ОДКБ. При этом Пашинян неоднократно заявлял, что выходить из этой организации Армения не планирует.
Вступление в НАТО?
На фоне напряженных отношений с ОДКБ Армения углубляет отношения с НАТО. В частности, 19 января глава армянского кабмина провел встречу со специальным представителем НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломиной и обсудил наращивание сотрудничества с альянсом. Представитель генсека НАТО позднее выразил мнение о том, что Армения отдаляется от Москвы и сближается с блоком. Он добавил, что НАТО «поощряет» смену подхода и заинтересовано в сотрудничестве с Ереваном.
В свою очередь в МИД Армении сообщали, что сотрудничают с альянсом, но приглашения о вступлении в НАТО никогда не получали.
В России к сближению Армении с НАТО относятся с недоверием. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что Ереван «поддался на уговоры западников» и пытается поменять союз с Москвой на «туманные обещания». «Для оправдания курса на стратегический разворот во всех бедах республики, включая утрату Карабаха, пытаются винить Россию. Мы неоднократно говорили о российских озабоченностях публично – нет смысла сейчас вновь перечислять недружественные шаги армянских властей», — добавил Лавров.
В МИДе также отмечали, что Россия доводит по линии ОДКБ до Армении свои опасения насчет того, что Россия видит попытки Запада использовать ситуацию в Армении для того, чтобы накалить обстановку не только там, но и на всем Кавказе.
Отвечая на вопрос о том, почему Ереван не принимает участие в мероприятиях ОДКБ, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам ОДКБ Виктор Васильев отметил, что это выбор армянского руководства, хотя он и сделан под давлением.
«Во многом данная ситуация является как результатом давления западников, так и понятными эмоциями руководства и жителей Армении», — сказал он.