«Сказали — решайте свои проблемы сами». Почему Пашинян больше не доверяет ОДКБ Пашинян заявил, что РФ больше не может быть основным военным партнером Армении

По словам Пашиняна, Армения должна пересмотреть свою концепцию безопасности и, в частности, сотрудничество с Россией в сфере обороны. Под вопрос армянский премьер также ставит целесообразность нахождения Армении в ОДКБ, углубляя отношения с НАТО. В России с недоверием относятся к сближению Еревана с альянсом и называют действия армянских властей «недружественными шагами».

Претензии к ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в самый решающий момент оставила Армению один на один со своими проблемами, заявил в интервью Общественному радио премьер-министр страны Никол Пашинян.

Армянский премьер пояснил, что на протяжении длительного времени концепция безопасности Армении заключалась в том, что она — член ОДКБ, проблема Нагорного Карабаха является международно признанным конфликтом и поэтому для Еревана нет проблемы безопасности.

«Оказалось, что ОДКБ не только не обеспечила свою часть безопасности Армении, но и в самый решающий момент сказала: «Смотрите, решайте свои проблемы сами», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что теперь Армения должна, насколько это возможно, самостоятельно обеспечивать свою безопасность.

Новые братья по оружию

По мнению армянского премьера, его страна должна изменить концепцию развития армии и пересмотреть отношения в оборонной сфере. Пашинян не исключил, что соответствующий документ может быть принят до конца года.

«Нам нужно понять, с кем мы реально можем иметь отношения военно-технического и оборонного характера. Раньше это было простой задачей, потому что не было такого вопроса и не было сложности в создании концепции», — сказал он.

До недавнего времени 95%-97% отношений Армении в сфере обороны приходились на Россию, но теперь этого быть не может как по объективным, так и по субъективным причинам, считает армянский премьер.

В ноябре 2023 года Никол Пашинян заявил, что Армения находится в активном поиске новых партнеров в сфере безопасности, которые могли бы продавать ей вооружение. По его словам, Армения будет диверсифицировать отношения с партнерами, которые по тем или иным причинам не могут поставлять Еревану военную продукцию. Он пояснил, что речь, в частности, идет про Россию и других партнеров Армении по ОДКБ. При этом Пашинян неоднократно заявлял, что выходить из этой организации Армения не планирует.

Вступление в НАТО?

На фоне напряженных отношений с ОДКБ Армения углубляет отношения с НАТО. В частности, 19 января глава армянского кабмина провел встречу со специальным представителем НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломиной и обсудил наращивание сотрудничества с альянсом. Представитель генсека НАТО позднее выразил мнение о том, что Армения отдаляется от Москвы и сближается с блоком. Он добавил, что НАТО «поощряет» смену подхода и заинтересовано в сотрудничестве с Ереваном.

В свою очередь в МИД Армении сообщали, что сотрудничают с альянсом, но приглашения о вступлении в НАТО никогда не получали.

В России к сближению Армении с НАТО относятся с недоверием. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что Ереван «поддался на уговоры западников» и пытается поменять союз с Москвой на «туманные обещания». «Для оправдания курса на стратегический разворот во всех бедах республики, включая утрату Карабаха, пытаются винить Россию. Мы неоднократно говорили о российских озабоченностях публично – нет смысла сейчас вновь перечислять недружественные шаги армянских властей», — добавил Лавров.

В МИДе также отмечали, что Россия доводит по линии ОДКБ до Армении свои опасения насчет того, что Россия видит попытки Запада использовать ситуацию в Армении для того, чтобы накалить обстановку не только там, но и на всем Кавказе.

Отвечая на вопрос о том, почему Ереван не принимает участие в мероприятиях ОДКБ, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам ОДКБ Виктор Васильев отметил, что это выбор армянского руководства, хотя он и сделан под давлением.

«Во многом данная ситуация является как результатом давления западников, так и понятными эмоциями руководства и жителей Армении», — сказал он.