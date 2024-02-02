Политика
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«Сказали — решайте свои проблемы сами». Почему Пашинян больше не доверяет ОДКБ

Пашинян заявил, что РФ больше не может быть основным военным партнером Армении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Vladimir Voronin/AP
По словам Пашиняна, Армения должна пересмотреть свою концепцию безопасности и, в частности, сотрудничество с Россией в сфере обороны. Под вопрос армянский премьер также ставит целесообразность нахождения Армении в ОДКБ, углубляя отношения с НАТО. В России с недоверием относятся к сближению Еревана с альянсом и называют действия армянских властей «недружественными шагами».

Претензии к ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в самый решающий момент оставила Армению один на один со своими проблемами, заявил в интервью Общественному радио премьер-министр страны Никол Пашинян.

Армянский премьер пояснил, что на протяжении длительного времени концепция безопасности Армении заключалась в том, что она — член ОДКБ, проблема Нагорного Карабаха является международно признанным конфликтом и поэтому для Еревана нет проблемы безопасности.

«Оказалось, что ОДКБ не только не обеспечила свою часть безопасности Армении, но и в самый решающий момент сказала: «Смотрите, решайте свои проблемы сами», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что теперь Армения должна, насколько это возможно, самостоятельно обеспечивать свою безопасность.

Новые братья по оружию

По мнению армянского премьера, его страна должна изменить концепцию развития армии и пересмотреть отношения в оборонной сфере. Пашинян не исключил, что соответствующий документ может быть принят до конца года.

«Нам нужно понять, с кем мы реально можем иметь отношения военно-технического и оборонного характера. Раньше это было простой задачей, потому что не было такого вопроса и не было сложности в создании концепции», — сказал он.

До недавнего времени 95%-97% отношений Армении в сфере обороны приходились на Россию, но теперь этого быть не может как по объективным, так и по субъективным причинам, считает армянский премьер.

В ноябре 2023 года Никол Пашинян заявил, что Армения находится в активном поиске новых партнеров в сфере безопасности, которые могли бы продавать ей вооружение. По его словам, Армения будет диверсифицировать отношения с партнерами, которые по тем или иным причинам не могут поставлять Еревану военную продукцию. Он пояснил, что речь, в частности, идет про Россию и других партнеров Армении по ОДКБ. При этом Пашинян неоднократно заявлял, что выходить из этой организации Армения не планирует.

Вступление в НАТО?

На фоне напряженных отношений с ОДКБ Армения углубляет отношения с НАТО. В частности, 19 января глава армянского кабмина провел встречу со специальным представителем НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломиной и обсудил наращивание сотрудничества с альянсом. Представитель генсека НАТО позднее выразил мнение о том, что Армения отдаляется от Москвы и сближается с блоком. Он добавил, что НАТО «поощряет» смену подхода и заинтересовано в сотрудничестве с Ереваном.

В свою очередь в МИД Армении сообщали, что сотрудничают с альянсом, но приглашения о вступлении в НАТО никогда не получали.

В России к сближению Армении с НАТО относятся с недоверием. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что Ереван «поддался на уговоры западников» и пытается поменять союз с Москвой на «туманные обещания». «Для оправдания курса на стратегический разворот во всех бедах республики, включая утрату Карабаха, пытаются винить Россию. Мы неоднократно говорили о российских озабоченностях публично – нет смысла сейчас вновь перечислять недружественные шаги армянских властей», — добавил Лавров.

В МИДе также отмечали, что Россия доводит по линии ОДКБ до Армении свои опасения насчет того, что Россия видит попытки Запада использовать ситуацию в Армении для того, чтобы накалить обстановку не только там, но и на всем Кавказе.

Отвечая на вопрос о том, почему Ереван не принимает участие в мероприятиях ОДКБ, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам ОДКБ Виктор Васильев отметил, что это выбор армянского руководства, хотя он и сделан под давлением.

«Во многом данная ситуация является как результатом давления западников, так и понятными эмоциями руководства и жителей Армении», — сказал он.

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