Бананы возвращаются: Эквадор передумал отдавать военную технику США

Власти Эквадора отказались от соглашения с США по обмену военной техникой. Страна хотела передать Вашингтону старую российскую технику, а взамен получить новую для подавления внутренних беспорядков. США передали бы полученное вооружение Украине. Эквадор называл технику металлолом, но Россия в ответ на действия Кито ограничила ввоз эквадорских бананов.

Эквадор передумал отдавать российскую военную технику США, заявил посол в эквадорской столице Кито Владимир Спринчан по итогам вчерашней встречи с президентом страны Даниэлем Нобоа, передает РИА Новости.

По словам посла, они обсудили с президентом «некоторые осложнения, возникшие в последние дни» между Эквадором и РФ. Официально Эквадор объявит свое новое решение в начале следующей недели, пообещал дипломат.

«Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами», — пояснил посол.

Он добавил, что Эквадор «не может позволить втянуть себя в конфликт», поскольку является нейтральным государством и состоит в ООН.

Накануне Россия сняла запрет на поставку эквадорских бананов.

Почему Эквадор хотел отдать технику

Президент страны рассказал о таких планах в конце января. Он подчеркивал, что техника старая и нерабочая.

«Мы доказали, что это металлолом. В соответствии с международными соглашениями военную технику передавать нельзя, а вот такой металлолом можно», — пояснял политик.

Взамен «металлолома» Эквадор договорился получить от США современную технику стоимостью $200 млн.

Дело в том, что в начале января Эквадор охватили беспорядки и тюремные бунты. Преступники брали в заложники тюремную охрану, в прямом эфире захватили телестудию, а Нобоа объявил в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта». На этом фоне Эквадору потребовалась зарубежная помощь.

«Мы нуждаемся в международном сотрудничестве. Я бы с радостью принял сотрудничество со стороны США. Нам нужно оборудование, оружие, разведданные», — призывал 17 января эквадорский президент.

Он отмечал, что если США хотят помочь, «дай бог, чтобы они это сделали».

Какое оружие планировали передать

Глава эквадорского МИД Габриэла Соммерфельд говорила, что речь о российской технике, которую ее государство заказывало у Москвы, но она оказалась нерабочей.

«Это оборудование не работало, и поскольку оно не работало, Эквадор может продать, подарить или обменять его. В этом нет ничего нового, это не нарушает никаких норм и не является чем-то незаконным», — подчеркнула министр.

El Pais писала, что на вооружении латиноамериканских армий стоит много советского оружия. Всего в арсенале Эквадора есть реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» , вертолеты Ми-8 и Ми-17, переносные зенитно-ракетные комплексы «Стрела-2» и «Игла», согласно отчету Международного института стратегических исследований.

Зампомощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан подтверждала, что соглашение с эквадорскими властями предусматривало передачу вооружений ВСУ.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России заявила, что передача военной техники как российского, так и советского производства, ранее поставленной в Эквадор, незаконна без письменного разрешения российской стороны.

Никаких гвоздик и бананов: ответ Москвы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Эквадор договорился с США из-за «серьезного давления со стороны внешних заинтересованных сторон».

«Американцам это оборудование не нужно, тем более, что оно называлось металлоломом. Оно нужно тем, кто умеет обращаться с оборудованием российского производства. Мы предупредили, что это будет недружественный шаг», — предостерег 11 января посол РФ в Эквадоре.

В Кито назвали резкую позицию Москвы против сделки по обмену техникой с США «не совсем адекватной» на фоне эквадорского кризиса.

2 февраля Россельхознадзор запретил ввоз в Россию бананов от пяти компаний Эквадора. Ведомство объявило, что нашло в них муху-горбатку, которая «вызывают миазы у домашних животных и человека» и переносит холеру. Россельхознадзор подчеркнул, что «будет вынужден перейти к следующему этапу ограничительных мер», если эквадорская сторона не примет «эффективные меры».

По данным Центробанка Эквадора, на долю России в прошлом году пришлась пятая часть экспорта эквадорских бананов. Доход страны от торговли фруктами в период с января по ноябрь 2023 года достиг $689 млн. Таким образом, российский запрет — серьезный удар по эквадорской экономике.

Кроме того, Россельхознадзор в начале февраля нашел вредителей в эквадорских гвоздиках. Ведомство потребовало от нескольких стран ЕС (Нидерланды, Германия, Латвия, Литва), через которые цветы ввозили в Россию, с 9 февраля остановить сертификацию гвоздик. Однако вето не особо повлияет на цветочный рынок Эквадора, по оценке El Pais, поскольку россияне тратят чуть менее $1 млн в год на букеты из этой латиноамериканской страны.