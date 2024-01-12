Обострение конфликта в Эквадоре грозит дефицитом бананов, креветок и цветов

Дальнейшая эскалация внутреннего вооруженного конфликта в Эквадоре негативно повлияет на экспорт бананов, креветок, нефти и цветов на мировые рынки. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство со ссылкой на данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, по итогам 2022-2023 годов крупнейшими импортерами товаров из Эквадора были США, Китай, Панама, Япония и Евросоюз.

Главным экспортным товаром для страны являются бананы (более 30% мирового экспорта).

«При такой ситуации приостановка экспорта из Эквадора существенно скажется на мировом рынке», — заявил агентству директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев, отметив, что на экспорт фруктов в последние годы приходится в среднем 15% всего экспорта Эквадора, поэтому правительство и бизнес постараются сохранить экспортные поставки.

В материале подчеркивается, что Россия может ощутить нехватку бананов на рынке, так как 98% плодов приезжают из Эквадора. Кроме того, под угрозой может оказаться четверть импорта креветок и срезанных цветов.

11 января посол заявил, что беспорядки в Эквадоре не повлияют на поставки бананов в Россию.

Ранее глава преступной группировки из Эквадора ответил на ультиматум президента страны.