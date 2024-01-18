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В Эквадоре застрелили расследовавшего захват телестудии прокурора

В Эквадоре застрелили прокурора Суареса, расследовавшего захват телестудии

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Vicente Gaibor del Pino/Reuters

Генеральный прокурор Эквадора Диана Саласар заявила, что расследовавший захват телестудии во время беспорядков в стране прокурор Сесар Суарес был застрелен неизвестными. Ее обращение опубликовано на странице генпрокуратуры Эквадора в соцсети X (бывшая Twitter).

По словам генпрокурора, Суарес был застрелен в своей машине вечером 17 января. Саласар отметила, что он входил в состав Национального подразделения по расследованию транснациональной организованной преступности и занимался расследованием обстоятельств нападения на телестудию TC Televisión 9 января.

Генеральный прокурор Эквадора призвала правоохранительные органы страны гарантировать безопасность следователей.

9 января сообщалось, что в ряде тюрем Эквадора произошли бунты, в одном из учреждений в заложники были взяты 15 охранников. В этот же день группа вооруженных людей захватила в заложники сотрудников телеканала TC Televisión, которые вели прямой эфир из студии в городе Гуаякиль. Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта».

К 11 января силовики Эквадора задержали почти 330 человек и ликвидировали пятерых преступников.

Ранее из тюрьмы в Эквадоре сбежали шестеро заключенных.

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