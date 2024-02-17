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Политика

Военная операция на Украине, день 724-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 724-й день

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Военнослужащие расчета переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла» и РЛС ПВО на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции, 16 февраля 2024 года

Военнослужащие расчета переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла» и РЛС ПВО на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции, 16 февраля 2024 года

Станислав Красильников/РИА Новости
Новый главком ВСУ Александр Сырский приказал украинским войскам отступить из Авдеевки. По данным УНИАН, они уже покинули город и перешли к обороне. Посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан заявил, что страна не будет передавать российскую военную технику в США. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что над регионом сбили четыре украинских беспилотника. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:24

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что в регионе дважды за ночь объявляли ракетную опасность.

08:21

08:13

Российская система ПВО сбила четыре украинских дрона над Калужской областью, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. По предварительным данным, никто не пострадал, инфраструктура не разрушена.

08:07

Посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан заявил РИА Новости, что государство не будет поставлять российскую технику в США:

«Страна, учитывая ее нейтральный статус и постоянное членство в ООН, не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне. Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами».

08:03

⚡️Главком ВСУ Александр Сырский приказал украинским войскам отступать из Авдеевки «во избежание окружения и для сохранения жизни и здоровья военнослужащих». Он решил вывести подразделения из города, чтобы занять более выгодные линии и перейти к обороне.

Украинское агентство УНИАН со ссылкой на командующего группировкой ВСУ «Таврия» Александра Тарнавского пишет, что украинская армия уже покинула Авдеевку.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 724-го дня специальной военной операции России на Украине.

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