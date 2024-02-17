Военная операция на Украине, день 724-й

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⚡️Главком ВСУ Александр Сырский приказал украинским войскам отступать из Авдеевки «во избежание окружения и для сохранения жизни и здоровья военнослужащих». Он решил вывести подразделения из города, чтобы занять более выгодные линии и перейти к обороне.

Украинское агентство УНИАН со ссылкой на командующего группировкой ВСУ «Таврия» Александра Тарнавского пишет, что украинская армия уже покинула Авдеевку.