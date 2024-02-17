Военная операция на Украине, день 724-й

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что в регионе дважды за ночь объявляли ракетную опасность.
Российская система ПВО сбила четыре украинских дрона над Калужской областью, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. По предварительным данным, никто не пострадал, инфраструктура не разрушена.
Посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан заявил РИА Новости, что государство не будет поставлять российскую технику в США:
«Страна, учитывая ее нейтральный статус и постоянное членство в ООН, не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне. Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами».
⚡️Главком ВСУ Александр Сырский приказал украинским войскам отступать из Авдеевки «во избежание окружения и для сохранения жизни и здоровья военнослужащих». Он решил вывести подразделения из города, чтобы занять более выгодные линии и перейти к обороне.
Украинское агентство УНИАН со ссылкой на командующего группировкой ВСУ «Таврия» Александра Тарнавского пишет, что украинская армия уже покинула Авдеевку.