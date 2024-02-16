«Чекистская операция»: в Белоруссии задержали диверсантов на границе с Украиной Лукашенко: оппозиция начала обсуждать присоединение территорий РФ к Белоруссии

Лукашенко заявил, что на границе Белоруссии поймали диверсантов – граждан Украины и Белоруссии. Они «переползали по болотам с помощью дронов». Накануне в стране впервые с осени 2022 года объявляли режим КТО, на территории пограничной с Украиной области. Президент Белоруссии утверждает, что диверсантов вычисляют по нескольку раз в неделю. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

«В случае поражения России...»

Белорусская оппозиция хочет забрать в состав республики часть российских территорий и уже обсуждает это с Западом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на собрании Белорусского республиканского союза потребительских обществ. Стенограмма встречи опубликована на президентском сайте.

Он уточнил, что такие планы, якобы, есть на случай поражения Москвы в украинском конфликте.

«В случае поражения России Беларусь будет прирастать за счет западных земель России. Читай: нам прирежут что-то из Смоленской, Брянской, может быть, Псковской областей», — сообщил Лукашенко.

При этом собственные западные территории «до Минска» Белоруссия в таком случае должна, наоборот, отдать Польше, добавил он. Политик иронично заявил, что на эту тему новые «дэмакратычныя ўлады вядуць перамовы» за границей — то есть, «новые» демократичные власти республики ведут переговоры.

«Кто из вас может с этим согласиться? Может, кто-то и может, но я — ни в коем случае. Мы будем бороться до последнего за наши земли. Тем более мы же никому проблем не доставляем. Мы же никому ничего не должны. <...> Если кто-то думает, что там будет лучше, когда нас разделят и по частям куда-то примут, — заблуждаетесь», — сказал Лукашенко.

Политик уточнил, что его страна не претендует ни на украинские земли, ни на «Вильно» (современный Вильнюс, столица Литвы) или «Белосточчину» (Белосток — крупнейший город северо-восточной Польши). Он добавил, что Белоруссии достаточно того, что ей «досталось исторически».

«Диверсанты приползли на границу»

На собрании президент также рассказал об украинских диверсантах на белорусской границе . Лукашенко заявил, что против них «только что завершилась чекистская военная операция».

«Мне доложили утром. Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Беларуси.

Только что закончилась контртеррористическая операция, которую вы даже не заметили. И хорошо. Это не ваше дело», — сказал Лукашенко.

Позже КГБ Белоруссии заявил, что задержанные диверсанты действовали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

«Нарушение границы было зафиксировано в Лельчицком районе (там вчера вводили режим КТО), у задержанных были обнаружены взрывные устройства и иные средства поражения», — соообщила «БелТА» со ссылкой на спецслужбу.

Президент республики уточнил, что среди диверсантов были не только украинцы, но и белорусы. Он утверждает, что подобные случаи происходят «практически два-три раза в неделю». Историю про диверсантов президент использовал, чтобы призвать к «монолиту» власть и общество.

«От нас все зависит... Тем более, подавляющее большинство белорусов поняли, что могло быть и чего нельзя допустить. Поэтому я все время напрягаю органы власти: не расслабляйтесь — потеряем страну. <...> Отсюда жесткий подход ко многим вопросам от образования, здравоохранения до торговли», — объяснил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что для поддержания мира в республике ему нужна сильная экономика. Белкоопсоюз (крупнейший торговый оператор в стране, насчитывает свыше 4,9 тыс. магазинов — «Газета.Ru», преимущественно в сельской местности) на этом фоне он призвал «делать выводы». По его мнению если нужен результат в экономике, его надо достигать любыми средствами.

«Да, как бы непопулярно это ни звучало. Нужен результат, и его надо достичь любыми средствами. <...> Если встряхнуть систему, навести порядок с затратами, изменить подходы к организации торговли, усовершенствовать механизм управления, у нас все получится», — уверен политик.

Зачем объявляют режим КТО в Белоруссии

Накануне режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Лельчицком районе Белоруссии, на границе с Украиной. Об этом без подробностей сообщала районная газета «Светлая жизнь» со ссылкой на областное управление КГБ. Позже в тот же день режим сняли. Жителей просили «сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур».

До этого в Белоруссии вводили КТО в октябре 2022 года. МИД страны объяснял это информацией о том, что «со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные с чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси».

Также весной 2023-го власти Белоруссии сообщали о задержании диверсантов, которые атаковали дроном российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на белорусском военном аэродроме в поселке Мачулищи под Минском. Исполнителем диверсии оказался IT-специалист с российском-украинским гражданством, которого завербовали еще в 2014 году.

Генштаб Белоруссии 1 февраля заявил, что страна «воевать не собирается» и не рассматривает ни одно государство как врага. «Но в Военной доктрине мы декларируем готовность отстаивать национальные интересы всеми силами и средствами, которые есть в распоряжении государства», — уточнил начальник информационно-аналитического управления штаба, полковник Артем Буторин.