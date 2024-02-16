«Чекистская операция»: в Белоруссии задержали диверсантов на границе с Украиной

«В случае поражения России...»
Белорусская оппозиция хочет забрать в состав республики часть российских территорий и уже обсуждает это с Западом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на собрании Белорусского республиканского союза потребительских обществ. Стенограмма встречи опубликована на президентском сайте.
Он уточнил, что такие планы, якобы, есть на случай поражения Москвы в украинском конфликте.
«В случае поражения России Беларусь будет прирастать за счет западных земель России. Читай: нам прирежут что-то из Смоленской, Брянской, может быть, Псковской областей», — сообщил Лукашенко.
При этом собственные западные территории «до Минска» Белоруссия в таком случае должна, наоборот, отдать Польше, добавил он. Политик иронично заявил, что на эту тему новые «дэмакратычныя ўлады вядуць перамовы» за границей — то есть, «новые» демократичные власти республики ведут переговоры.
«Кто из вас может с этим согласиться? Может, кто-то и может, но я — ни в коем случае. Мы будем бороться до последнего за наши земли. Тем более мы же никому проблем не доставляем. Мы же никому ничего не должны. <...> Если кто-то думает, что там будет лучше, когда нас разделят и по частям куда-то примут, — заблуждаетесь», — сказал Лукашенко.
Политик уточнил, что его страна не претендует ни на украинские земли, ни на «Вильно» (современный Вильнюс, столица Литвы) или «Белосточчину» (Белосток — крупнейший город северо-восточной Польши). Он добавил, что Белоруссии достаточно того, что ей «досталось исторически».
«Диверсанты приползли на границу»
На собрании президент также рассказал об украинских диверсантах на белорусской границе. Лукашенко заявил, что против них «только что завершилась чекистская военная операция».
«Мне доложили утром. Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Беларуси.
Только что закончилась контртеррористическая операция, которую вы даже не заметили. И хорошо. Это не ваше дело», — сказал Лукашенко.
Позже КГБ Белоруссии заявил, что задержанные диверсанты действовали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).
«Нарушение границы было зафиксировано в Лельчицком районе (там вчера вводили режим КТО), у задержанных были обнаружены взрывные устройства и иные средства поражения», — соообщила «БелТА» со ссылкой на спецслужбу.
Президент республики уточнил, что среди диверсантов были не только украинцы, но и белорусы. Он утверждает, что подобные случаи происходят «практически два-три раза в неделю». Историю про диверсантов президент использовал, чтобы призвать к «монолиту» власть и общество.
«От нас все зависит... Тем более, подавляющее большинство белорусов поняли, что могло быть и чего нельзя допустить. Поэтому я все время напрягаю органы власти: не расслабляйтесь — потеряем страну. <...> Отсюда жесткий подход ко многим вопросам от образования, здравоохранения до торговли», — объяснил белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что для поддержания мира в республике ему нужна сильная экономика. Белкоопсоюз (крупнейший торговый оператор в стране, насчитывает свыше 4,9 тыс. магазинов — «Газета.Ru», преимущественно в сельской местности) на этом фоне он призвал «делать выводы». По его мнению если нужен результат в экономике, его надо достигать любыми средствами.
«Да, как бы непопулярно это ни звучало. Нужен результат, и его надо достичь любыми средствами. <...> Если встряхнуть систему, навести порядок с затратами, изменить подходы к организации торговли, усовершенствовать механизм управления, у нас все получится», — уверен политик.
Зачем объявляют режим КТО в Белоруссии
Накануне режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Лельчицком районе Белоруссии, на границе с Украиной. Об этом без подробностей сообщала районная газета «Светлая жизнь» со ссылкой на областное управление КГБ. Позже в тот же день режим сняли. Жителей просили «сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур».
До этого в Белоруссии вводили КТО в октябре 2022 года. МИД страны объяснял это информацией о том, что «со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные с чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси».
Также весной 2023-го власти Белоруссии сообщали о задержании диверсантов, которые атаковали дроном российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на белорусском военном аэродроме в поселке Мачулищи под Минском. Исполнителем диверсии оказался IT-специалист с российском-украинским гражданством, которого завербовали еще в 2014 году.
Генштаб Белоруссии 1 февраля заявил, что страна «воевать не собирается» и не рассматривает ни одно государство как врага. «Но в Военной доктрине мы декларируем готовность отстаивать национальные интересы всеми силами и средствами, которые есть в распоряжении государства», — уточнил начальник информационно-аналитического управления штаба, полковник Артем Буторин.