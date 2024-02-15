В граничащем с Украиной районе Белоруссии ввели режим КТО

Белорусские силовики ввели режим контртеррористической операции (КТО) в Лельчицком районе Гомельской области, граничащем с Украиной. Об этом сообщает местная газета «Светлая жизнь», которая ссылается на областное управление КГБ.

«В Лельчицком районе Гомельской области введен режим контртеррористической операции», — пишет издание.

Население района попросили сохранять спокойствие и выполнять требования силовиков.

5 февраля заместитель командира бригады сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Белоруссии Вадим Бобилевич сообщил, что республика усилила охрану границы с Украиной. По словам военного, белорусские солдаты готовы к выполнению любых задач.

В декабре 2023 года Белоруссия вышла из соглашения с Украиной о совместном контроле в контрольно-пропускных пунктах на границе.

Ранее в Белоруссии заявили о росте активности самолетов-разведчиков НАТО у границ.