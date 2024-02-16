Соревнование с Россией: Греция первой из православных стран разрешила однополые браки Парламент Греции проголосовал за закон об однополых браках

Греция первой из православных стран полностью узаконила однополые браки. Это произошло, хотя большая часть населения страны относит себя к православной церкви, которая резко выступает против легализации. Министр по делам миграции и убежища Димитрис Керидис считает, что принятый закон имеет значение для геостратегического соревнования между Западом и Россией.

«Веха в области прав человека»

Парламент Греции большинством голосов одобрил легализацию брака для всех пар, независимо от пола, сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис в X. Таким образом, республика стала первой в мире православной страной, легализовавшей гей-браки.

«Сегодня Греция гордится тем, что стала 16-й страной ЕС, принявшей закон о равенстве браков. Это важная веха в области прав человека, отражающая сегодняшнюю Грецию: прогрессивную и демократическую страну, страстно приверженную европейским ценностям», — написал премьер.

В своей речи в парламенте он подчеркнул, что закон сделает «видимыми» греков нетрадиционной ориентации, которых раньше будто бы не существовало.

Среди всех государств мира Греция стала 37-й страной, легализовавшей однополые браки.

Из присутствовавших греческих депутатов «за» проголосовали 176 человек, «против» — 76. Еще двое воздержались. Голосование стало редким для Греции примером межпартийного единства, несмотря на напряженные дебаты, отметило агентство Reuters.

«Закон не решает всех проблем»

После объявления результатов в парламенте раздались аплодисменты, некоторые присутствующие обнимались и плакали.

«Этот закон не решает всех проблем, но это только начало», — приветствовал решение депутат Спирос Бибилас, открытый гей.

Однополые браки греков, заключенные за границей, будут считаться легальными на их родине. Также новый закон позволяет гей-парам усыновлять детей. Ранее только биологические родители в таком случае считались законными опекунами. Теперь же оба однополых партнера могут быть признаны законными родителями.

«Сегодня мы располагаем неоспоримыми эмпирическими данными, превосходящими наши субъективные убеждения. Счастливые дети могут вырасти с родителями одного пола. Главное в доме — это любовь и привязанность», — прокомментировал Мицотакис.

Однако гей-пары все еще не смогут законно заводить ребенка в Греции через суррогатное материнство. Как и в большинстве стран ЕС, это остается «щекотливым вопросом», отмечает американский канал CNN. К суррогатному материнству в Греции могут прибегать только одинокие женщины или гетеросексуальные пары, которые не могут завести ребенка по состоянию здоровья.

«Идея о женщинах, которые по требованию превращаются в машины по производству детей… этого не произойдет», — резко высказался на этот счет Мицотакис.

В то же время однополые пары будут считаться законными родителями детей от суррогатных матерей, если те родились за границей.

Фамилию для детей можно будет выбрать: либо одну из двух фамилий родителей, либо составную сразу из обеих. На однополые пары будут распространяться те же трудовые права, что на других. Они смогут брать отпуск по уходу за ребенком, получать пособие.

Государственный совет Греции, проверяя новый закон, указал, что членство в ЕС не обязывает страны легализовать гей-браки. Государства союза должны признавать сопутствующие права пар, например, если у ребенка родители одного пола, все страны обязаны признавать родительские права соответствующих партнеров.

Легализация однополых браков может сыграть в пользу Греции в «геостратегическом соревновании с Россией», говорил министр по делам миграции и убежища Греции Димитрис Керидис:

«Даже это имеет свое значение в геостратегическом соревновании между Западом, который одобряет права ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) и является открытым, свободным обществом, и Россией, которая с фанатизмом борется по этим вопросам через такие свои системы, как, например, Московский патриархат».

Голоса «против»

Выступая в парламенте, Мицотакис подчеркнул, что религиозный брак — исключительное дело церкви, позиции которой уважает правительство. Ранее он отмечал, что вопрос легализации браков и усыновления «разделил страну, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением могущественной Греческой православной церкви».

Более 80% населения государства принадлежат к Греческой православной церкви. В 2022 году страна заняла последнее место в Индексе гендерного равенства ЕС (измеряет прогресс в области гендерного равенства в Европейском Союзе) и лишь незначительно поднялась в 2023 году. На фоне голосования к греческому парламенту пришли крайне правые протестующие с распятиями и иконами, в том числе священники, которые скандировали: «Уберите руки от наших детей». Некоторые епископы угрожали отлучить от церкви тех, кто проголосует за закон. В то же время у парламента были и сторонники закона с радужными флагами и своими лозунгами. Митинг прошел мирно, без стычек между сторонами.

Свежий опрос Metron Analysis показал, что 62% греков выступают за однополые браки, но 69% против однополых родительских отношений . При этом опросы, которые проводили только среди греческой молодежи, показали более высокий уровень поддержки.

Синод церкви перед голосованием выпустил заявление, где с многочисленными ссылками на Библию осуждал легализацию однополых браков и особенно усыновления детей:

«Двойственность полов и их взаимодополняемость не являются социальными изобретениями, а исходят от Бога... Отец и мать являются неотъемлемыми элементами детской и взрослой жизни... Государство законодательствует, но это не лишает Церковь свободы слова, не освобождает Церковь от обязанности информировать верующих людей и указывать, в чем состоит грех».

По мнению церкви, новый закон «отменяет правила биоэтики, христианские ценности и греческую семейную традицию». Церковь возмущает, что это может привести к «исчезновение гендерных ролей внутри семьи». Синод назвал закон «заминированным», потому что в будущем он может привести к легализации суррогатной беременности.

Мицотакис упорно добивался легализации гей-браков с момента своего избрания на новый срок, передает CNN. Возможно, так премьер, в том числе, хочет заручиться поддержкой либеральной общественности, предположил лидер греческой оппозиционной партии «Сириза», открытый гей Стефанос Касселакис.

«Мне кажется, Мицотакис дает прогрессивным силам пряник, которым он воспользуется в удобное время», — считает политик.

Депутат Павлос Полакис, не поддержавший закон, заявил, что премьер пытается отвлечь внимание от громких проблем в Греции со свободой СМИ и «смыть с себя» соответствующие обвинения. При этом Полакис подчеркнул, что не имеет ничего общего с гомофобами-«мракобесами» и не голосовал «за» из-за вопросов с суррогатным материнством.

«После того, как стало известно об отделении вспомогательной репродукции в Ханье (город в Греции. — «Газета.Ru»), в котором ведется расследование по факту эксплуатации женщин, использовавшихся в качестве суррогатных матерей, правовая база должна быть значительно ужесточена и для гетеросексуальных пар», — призвал депутат.

Несмотря на сопротивление консерваторов, Греция последовательно смягчает отношение к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. В 2015 году в стране разрешили гражданское партнерство между однополыми парами, а в 2017-м появилось юридическое признание формулировки «гендерная идентичность» (которую отрицают сторонники того, что полов только два «по природе» или воле бога). Два года назад Греция запретила конверсионную терапию несовершеннолетних, направленную на подавление сексуальной ориентации человека.

В столице Греции, Афинах, после принятия закона 16 февраля заключен первый официальный однополый брак между двумя мужчинами.