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Политика

Военная операция на Украине, день 723-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 723-й день

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Павел Колядин/ТАСС
Средства ПВО сбили пять украинских беспилотников над территорией России. ВСУ готовят укрепления в Авдеевке с учетом всех возможных сценариев. Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до 19, четырех из них доставили в Москву. Палата представителей конгресса США ушла на перерыв до конца февраля, так и не проголосовав по законопроекту о выделении помощи Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:34

Австралия увеличит объем помощи Украине, выделив еще около $32,5 млн, сообщил премьер-министр Энтони Альбанезе.

8:27

Венгрия присоединилась к коалиции 20 стран из состава НАТО, которые займутся разминированием территории Украины, сообщил глава Минобороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки

8:23

«Новые позиции» подготовлены для бойцов ВСУ в Авдеевке, продолжается подготовка укреплений с учетом всех возможных сценариев, заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

8:19

Поезд с четырьмя пострадавшими во время атаки ВСУ прибыл из Белгорода в Москву — РИА Новости

8:15

ВСУ сталкиваются с нехваткой запасных частей для танков Leopard, которые поставляет Германия, заявил заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Сергей Артамощенко.

8:11

Палата представителей конгресса США ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав по законопроекту о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню, следует из графика работы нижней палаты.

8:07

Средства ПВО ночью сбили один украинский беспилотник над Белгородской областью и четыре дрона над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

8:04

Число пострадавших при обстреле Белгорода 15 февраля выросло до 19, сообщил региона Вячеслав Гладков.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 723-го дня специальной военной операции России на Украине.

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