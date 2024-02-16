Военная операция на Украине, день 723-й

Австралия увеличит объем помощи Украине, выделив еще около $32,5 млн, сообщил премьер-министр Энтони Альбанезе.
Венгрия присоединилась к коалиции 20 стран из состава НАТО, которые займутся разминированием территории Украины, сообщил глава Минобороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки
«Новые позиции» подготовлены для бойцов ВСУ в Авдеевке, продолжается подготовка укреплений с учетом всех возможных сценариев, заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.
ВСУ сталкиваются с нехваткой запасных частей для танков Leopard, которые поставляет Германия, заявил заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Сергей Артамощенко.
Палата представителей конгресса США ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав по законопроекту о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню, следует из графика работы нижней палаты.
Средства ПВО ночью сбили один украинский беспилотник над Белгородской областью и четыре дрона над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.
Число пострадавших при обстреле Белгорода 15 февраля выросло до 19, сообщил региона Вячеслав Гладков.