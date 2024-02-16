Военнослужащий ВСУ в городе Авдеевка в Донецкой области, 2022 год

«Россия теснит украинцев ежедневно». В Белом доме заявили о скором переходе Авдеевки под контроль России Кирби заявил, что Авдеевка в скором времени может перейти под контроль России

Ситуация в районе Авдеевки критическая, город находится на грани того, чтобы перейти под контроль России. В Белом доме заявляют, что это связано с нехваткой боеприпасов. Конгрессмены США с осени 2023 года не могут прийти к согласию по новому пакету военной помощи Киеву. 16 февраля стало известно, что палата представителей США ушла на перерыв до конца февраля, так и не проголосовав по законопроекту.

В Авдеевке, которую штурмуют российские войска, сложилась критическая ситуация, которая грозит переходом города под контроль России из-за недостатка боеприпасов у ВСУ. Об этом в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы получаем отчеты от украинцев о том, что ситуация является критической. Россияне продолжают наступать на украинские позиции каждый день. Авдеевка находится на грани перехода под российский контроль», — сказал он.

Кирби отметил, что из-за отсутствия соглашения по новому пакету помощи для Украины, Вашингтону в настоящее время нечего предложить ВСУ, и призвал к немедленному принятию законопроекта о поддержке Украины.

Отступление — вопрос времени

О том, что украинские военные отступают из Авдеевки 15 февраля писала газета The Washington Post, называя отступление вопросом времени.

«В четверг военные заявили, что частичный отход уже начался», — писала газета.

Из-за сложной для ВСУ ситуации в Авдеевку были переброшены дополнительные силы. Разрушенный коксохимический завод издание назвало последним оплотом города, где расположились украинские военные. Один из спецназовцев СБУ рассказал WP, что если российская армия окружит это здание, то ВСУ будут вынуждены отступить.

Переброска на новые позиции

Командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся к переброске военнослужащих на заранее подготовленные новые позиции.

«Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев. Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений, осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях», — написал Тарнавский в своем Telegram-канале.

Ситуацию в Авдеевке он назвал «сложной, но контролируемой». По словам командующего, в настоящее время «происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях». Кроме того, войскам выделены дополнительные боеприпасы. «Наивысшая ценность и приоритет для нас — сохранение жизни украинского солдата», — резюмировал Тарнавский.

Предложение о капитуляции

По данным Telegram-канала Mash, российские военные по радиосвязи предложили ВСУ капитулировать до конца четверга, 15 февраля. Ответа от украинском стороны не последовало. О предложении капитуляции в своем Telegram-канале также писал военный корреспондент Евгений Лисицын.

«В районе Авдеевки наступает критический момент: вэсэушникам предъявлен ультиматум о капитуляции. Ожидается, что решение об их следующих действиях будет принято на высшем уровне, непосредственно [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — писал он.

Официального подтверждения информации о выдвинутом ультиматуме, о котором сообщали СМИ и военкоры, не было.

Конгресс США и помощь Украине

В США с осени 2023 года не могут согласовать выделение помощи Украине. В ходе заседания 13 февраля сенат США поддержал законопроект о выделении свыше $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. В рамках законопроекта на Украину приходится более $60 млрд, в том числе на военные нужды. За принятие документа проголосовали 70 из 100 членов верхней палаты конгресса. На согласование этого документа ушло почти четыре месяца.

После сената законопроект направляется в палату представителей. Республиканцы, которым принадлежит большинство мест в палате, неоднократно выражали недовольство тем, что в проект закона не включены меры по укреплению южной границы США.

16 февраля, когда должно было состояться голосование, спикер палаты, республиканец Майк Джонсон объявил о перерыве в работе палаты представителей до 28 февраля.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс раскритиковал это решение и назвал его «бегством в отпуск». «Каждый день, когда он откладывает голосование, авторитет республиканцев в конгрессе в глазах американского народа падает», — цитирует его издание The Hill.

Авдеевка находится в 13 километрах к северу от Донецка. До начала конфликта в городе проживали примерно 35 тысяч человек. В 2014 году Авдеевку в течение нескольких месяцев контролировали силы Донецкой народной республики, но затем она вернулась под контроль Украины.