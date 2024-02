«Будет следить за порядком в Киеве». Разведка доложила о возможном «наместнике» Запада

США и Великобритания убеждают союзников отправить спецпосланника в Киев, который будет иметь постоянный доступ к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и «знать обо всех его планах», заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Заявление опубликовано на сайте СВР.

«Запад продолжает укреплять механизмы прямого внешнего управления­ния подконтрольной киевскому режиму территорией. <...> «Спецпосланнику» также предстоит блокировать не согласован­ные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руково­дства, предлагая вместо них правильные, с точки зрения англо­саксов, решения», — считает Нарышкин.

Он уточнил, что Вашингтон и Лондон побуждают отправить на Украину «де-факто наместника Запада» другие государства «Большой семерки» (это Канада, Франция, Германия, Италия и Япония). Глава российской внешней разведки назвал такие планы «очередной грубой попыткой Запада усилить закабаление близкого нам украинского народа».

«Высока вероятность того, что реализация задумки с назначением «наместника» на Украине не приведет к желаемым США и Великобританией результатам. «Спецпосланник» Запада, кто бы ни занял эту должность, вряд ли сможет долго оставаться на плаву в киевском болоте взаим­ной ненависти, интриг, обманов, лести и предательства», — уверен Нарышкин.

В то же время он указал, что подобные планы не могут не вызывать беспокойство у Москвы.

Как добавил глава разведки, сейчас Украина в сложном положении из-за проблем с мобилизацией, заминок с западной помощью­щью и тяжелой ситуации на фронте.

«Многие украинцы начали сознавать неизбежность достижения­ния Москвой целей специальной военной операции», — сообщил Нарышкин.

Западные страны, подчеркнул он, на этом фоне боятся «предательства со стороны многих представителей киевской элиты». И не зря, потому что первые случаи таких перебежчиков уже есть, заявил Нарышкин. О ком именно речь, он не уточнил.

Все перечисленное учитывают США и Великобритания, обсуждая назначение спецпосланника, резюмировал Нарышкин.

В качестве претендента на новую должность рассматривают «широкий круг русофобски настроенных» американских и европейских политиков, по версии СВР. Среди них Нарышкин назвал действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга. Тот, по его словам, сам хотел бы после истечения своего мандата в альянсе 1 октября сразу же «отправиться следить за порядком в Киеве».

Столтенберг 10 февраля призывал НАТО увеличить военное производство и быть готовыми к «конфронтации» с Россией, которая продлится десятилетия.

«НАТО не ищет войны с Россией. Но мы должны подготовиться <...>. Если [президент России Владимир] Путин победит на Украине, нет никакой гарантии, что российская агрессия не распространится на другие страны», — сказал генсек.

Чем занимался прошлый спецпосланник США по Украине

У США был спецпосланник по вопросам Украины с 2017 по 2019 год — дипломат Курт Волкер. Он изначально был против Минских договоренностей и еще в 2015 году называл их «соглашением о разделе Украины, навязанным Киеву Германией, Россией и Францией». И Донбасс, и Крым Волкер считал незаконно захваченными.

«Это просто неприемлемо — вы не можете просто прийти и захватить кусок чужой страны. Поэтому не может быть никакого признания, никакой легитимности ни для российских шагов на востоке Украины, ни в Крыму», — заявил дипломат вскоре после своего назначения.

Он также говорил, что Россия будет «уважать границы» только, если Запад «четко их обозначит», и призывал к новым антироссийским санкциям, в том числе персональным за посещение Крыма. В основном спецпосланник и занимался тем, что «анонсировал санкции, причем в наиболее жестоком, беспощадном варианте», писала газета «Коммерсантъ».

Кроме того, Волкер обсуждал с Россией идею о введении миротворцев ООН в Донбасс, но стороны не смогли договориться. Москва соглашалась использовать их только для защиты наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения Донбасса. Волкер же хотел разместить миротворцев по всей территории Донбасса и полностью убрать оттуда российские силы.

Спецпосланник также выступал за продолжение военной помощи со стороны США. При этом он одновременно работал лоббистом BGR Group, которая представляет американскую фирму Raytheon (крупнейший производитель оружия, в том числе ЗРК Patriot и ракет Javelin), писал американский либеральный журнал The American Prospect. Это явный конфликт интересов, который сам по себе мог бы привести к скандалу, отмечало издание. Однако этот факт остался в тени на фоне громкой истории вокруг экс-президента США Дональда Трампа, из-за которой Волкер и потерял пост спецпосланника.

В сентябре 2019 года анонимный сотрудник американских спецслужб рассказал прессе, что Трамп манипулирует Зеленским, чтобы тот провел нужные ему расследования на Украине. Волкер помогал устроить встречу личного адвоката Трампа Руди Джулиани с представителями Зеленского и привозил в Киев послания Белого дома.

На следующий же день после выхода материалов об этом в СМИ Волкер подал в отставку. Трампу же пытались предъявить импичмент, но безуспешно.

Сам факт, что он был спецпосланником по Украине при Трампе, ставил Волкера в двойственное положение, отмечала американская газета The New York Times. Целью дипломата было помочь Украине сохранить «независимость от российской агрессии», при этом он работал на президента, который открыто симпатизировал российскому лидеру Владимиру Путину, считала газета.

The American Prospect описывает Волкера как «бессовестного и в конечном счете неумелого оппортуниста». The New York Times более мягко называет его «серьезным политиком», который стал «жертвой эпохи Трампа», думая, что можно совместить личные амбиции и госслужбу при работе на президента, «который стирает грань между личной выгодой и интересами страны».