Такер Карлсон выпил кофе, съел бургер, купил хлеба. И взял интервью у Путина Ведущий Джонс заявил, что интервью Карлсона с Путиным получилось эпичным

Интервью президента России Владимира Путина американскому телеведущему Такеру Карлсону длилось два часа и выйдет «уже скоро», заявил блогер Алекс Джонс. Информацию подтвердили в Кремле. Дмитрий Песков рассказал, что Карлсон и Путин пообщались 6 февраля. Это первое интервью президента РФ западному журналисту с 2021 года. Ради него Карлсон прилетел в Москву. Тем временем российские СМИ подробно освещают все перемещения журналиста.

Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон уже взял интервью у президента России Владимира Путина, рассказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Карлсон и Путин пообщались вчера, 6 февраля. Журналист анонсировал интервью вечером 6 февраля и пообещал, что возьмет его «скоро».

Песков не стал рассказывать, был ли Карлсон в карантине до встречи с президентом.

«Очевидно, проведение такого интервью не лишено рисков», — говорил сам Карлсон. Он поделился, что «тщательно обдумывал» такой шаг несколько месяцев.

Песков также отметил, что Кремль получает много заявок на интервью с Путиным от западных СМИ, просто обычно всем отказывает.

Ранее Карлсон утверждал, что «ни один западный журналист» с февраля 2022 года «не удосужился» взять интервью у российского президента.

«Господин Карлсон не прав, но он, собственно, этого и не может знать. Мы получаем много заявок на интервью с президентом. Когда это касается стран коллективного Запада, <...> это все СМИ, которые занимают исключительно однобокую позицию. Конечно же, никакого желания общаться с такими средствами массовой информации нет, да и вряд ли в этом есть смысл, вряд ли от этого может быть какая-то польза», — сообщил Песков.

Позиция Карлсона, по его мнению, «контрастно» отличается от других — «она никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская».

Сами западные журналисты раскритиковали Карлсона за его опрометчивое высказывание. Стив Розенберг с британского Би-би-си сказал, что за последние полтора года его канал отправил Кремлю несколько запросов на интервью с Путиным, но всегда слышал «нет».

«Такер действительно считает, что мы, журналисты, не пытались взять интервью у президента Путина каждый день с момента начала его полномасштабного вторжения на Украину? Это абсурд… Мы продолжим запрашивать интервью, как делали это уже не один год», — отметила Кристиан Аманпур с американского телеканала CNN.

Когда опубликуют интервью

Интервью Карлсона с Путиным будет идти два часа и выйдет «уже скоро», рассказал американский блогер, конспиролог и радиоведущий Алекс Джонс. По его словам, ему сообщил об этом сам экс-ведущий, который назвал взятое интервью «удивительным».

«Оно уже заставляет нервничать западных цензоров, держащих американцев в неведении»,— сказал Джонс, назвав интервью «эпичным».

Карлсон опубликует запись беседы 8 февраля, говорят источники газеты The Wall Street Journal. Анонсируя интервью с Путиным, Такер заявил, что и у президента Украины Владимира Зеленского хотел бы его взять.

Последний раз Путин давал интервью западным журналистам в 2021 году — Киру Симмонсу из NBC и Хедли Гэмбл из CNBC.

В интернете тем временем появилась «полная стенограмма» интервью. Согласно ей, Путин повторил свои основные тезисы о конфликте и традиционных ценностях России, но среди прочего признался, что ему нравится в Штатах, и он бы туда поехал, если бы его пригласили. Также президент, якобы, заявил, что не беспокоится о глобальном потеплении, потому что если в Сибири «станет немного теплее», будет только «больше сельскохозяйственных угодий для России». Песков сегодня прокомментировал эту стенограмму и назвал ее «абсолютным фейком».

СМИ следят за каждым шагом

Карлсон впервые в России, он прилетел 3 февраля. По словам журналиста, его команда сама оплатила эту поездку и не брала денег «от какой-либо группы или правительства».

С момента приезда Карлсона российские СМИ подробно освещают его действия. Так, журналисты караулили Такера на парковке отеля, чтобы выяснить, что тот вышел «просто выпить кофе», скрытно снимали его в Большом театре, и отдельно писали, когда его машина въехала на территорию администрации президента и выехала.

Москва 24 сегодня посвятила отдельный пост в Telegram-канале тому, что американец «забежал в Ашан» и купил «курочку, очень много хлеба, апельсины и тортик».

РИА Новости также сообщали, что Карлсона пригласили на шоу комика Павла Воли на ТНТ, но он пока не ответил. Кроме того, агентство написало о посещении Карлсоном кафе «Вкусно и точка» и спросило сотрудников заведения о впечатлениях от встречи с американцем.

Кто такой Такер Карлсон

54-летний журналист родился в Калифорнии и после колледжа хотел пойти в ЦРУ, но получил отказ. Тогда по совету отца-журналиста Такер подался в СМИ. В 2009 году его взяли работать ведущим на крупнейший в США консервативный телеканал Fox News. Там он стал так популярен, что в 2016 году запустил свое шоу Tucker Carlson Tonight.

«Никто не имеет большего веса в республиканской и консервативной политике, чем Такер Карлсон. Он не реагирует на повестку дня, он управляет повесткой дня. Он — золотой стандарт республиканской философии», — говорил республиканский стратег Джефф Роу.

Журналист известен своими радикальными высказываниями. Среди них не только крайне правые политические идеи, но и открытые сексистские и расистские замечания. Так, Карлсон называл женщин «чрезвычайно примитивными» и «похожими на собак». Такер также говорил, что мигранты делают США «беднее и грязнее».

В своем шоу он любил сетовать, что «всем стыдно быть белым человеком», ведь белые заслуживают похвалы за «создание цивилизации и все такое». Среди прочего ведущий называл Ирак «паршивым местом, наполненным кучей полуграмотных примитивных обезьян», которые «не пользуются туалетной бумагой и вилками». В целом же он считал мусульман «сумасшедшими» и «ведущими себя как животные».

Об Украине Карлсон еще в 2019 году говорил, что США «следует встать на сторону России, если нам придется выбирать» между Москвой и Киевом.

С начала военных действий Карлсон усиленно критиковал США за помощь Украине и продвигал российскую позицию, объясняя конфликт тем, что «русские не хотят, чтобы американские ракеты находились на их границе».

Летом 2023 года Такера внесли в базу украинского сайта «Миротворец». В качестве обоснования говорится, что он «пророссийский пропагандист», который «манипулировал общественно значимо информацией».

В апреле 2023-го Fox News уволил ведущего, хотя его шоу было самым просматриваемым в кабельных новостях. Поводом стал иск против канала на $787,5 млн из-за заявлений адвокатов экс-президента США Дональда Трампа в эфире шоу Карлсона.