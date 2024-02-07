«Американцы имеют право знать». Такер Карлсон возьмет интервью у Путина

Приехавший в Москву экс-ведущий Fox News Такер Карлсон сообщил, что возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Он пообещал опубликовать запись в соцсети X и на своем сайте в версии без монтажа: владелец X Илон Маск, по словам журналиста, согласился не блокировать видео. Также Карлсон рассказал о желании взять интервью у главы Украины Владимира Зеленского и о попытках администрации США помешать его беседе с Путиным.

Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон подтвердил, что скоро возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Об этом журналист объявил в видеообращении в своем аккаунте Х и на персональном сайте.

«Сегодня мы в Москве. Мы здесь, чтобы проинтервьюировать президента России Владимира Путина. Мы займемся этим скоро», — пообещал Карлсон.

Журналист заявил, что решил взять у Путина интервью, поскольку большинство американцев не в курсе того, что происходит в России и на Украине, военный конфликт которых уже два года «перекраивает мир». При этом, по мнению Карлсона, жители США должны быть осведомлены о происходящем, так как они «платят за большую часть» конфликта.

«Они никогда не слышали его (Путина. — «Газета.Ru») мнения. Это неправильно. Американцы имеют право знать все о войне, в которую они впутаны, а у нас есть право рассказать об этом», — заявил Карлсон.

По заявлению американского журналиста, боевые действия «полностью изменили военные и торговые союзы», что «перевернуло мировую экономику».

«Мировой порядок, установившийся после Второй мировой войны, система, гарантировавшая процветание Запада в течение более 80 лет, быстро рассыпалась, увлекая за собой доминирование доллара США. Это события, меняющие историю. Они будут определять жизни наших внуков», — высказал свою оценку Карлсон, подчеркнув, что эти изменения очевидны в Азии и на Ближнем Востоке, а в англоговорящих странах их не замечают из-за коррумпированности СМИ.

Возможен разговор и с Зеленским

Экс-ведущий Fox News также заявил, что намерен добиваться интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, и выразил надежду, что тот согласится. По мнению Карлсона, многочисленные интервью, которые глава Украины давал западным СМИ, — это «государственная пропаганда».

«СМИ устраивают сеансы воодушевления, чтобы усилить требования Зеленского, чтобы США глубже ввязались в войну в Восточной Европе и заплатили за нее», — сказал он.

При этом он обратил внимание на то, что «ни один западный журналист не удосужился взять интервью у президента другой страны, вовлеченной в тот же конфликт».

Маск обещал не банить

В своем обращении Карлсон пообещал, что интервью с Владимиром Путиным будет доступно на его сайте бесплатно в версии без монтажа. Кроме того, по словам журналиста, беседа с президентом РФ будет опубликована в социальной сети X (бывший Twitter).

»Илон Маск, к его великой чести, пообещал не скрывать и не блокировать это интервью, как только мы опубликуем его на принадлежащей ему платформе X», — сообщил Карлсон.

При этом он предположил, что власти стран Запада «наверняка сделают все возможное, чтобы подвергнуть цензуре это видео». Журналист рассказал, что администрация президента США Джо Байдена уже пыталась сорвать его интервью с Путиным «почти три года назад». По заявлению экс-ведущего Fox News, тогда американские власти «незаконно шпионили» за его командой. Он предположил, что в этот раз «они снова сделали то же самое», однако съемочная группа все же смогла приехать в Москву, самостоятельно оплатив поездку.