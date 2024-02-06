Муха-горбатка и военная техника: чем России не угодили бананы из Эквадора? Эквадор предоставил документы для отмены ограничений на ввоз бананов в РФ

Россельхознадзор пригрозил ограничить поставки в Россию эквадорских бананов: в ведомстве заявили, что в плодах обнаружена муха-горбатка. В свою очередь министр внешней торговли Эквадора Сонсолес Гарсия заявила, что бананы для россиян не опасны, а российской стороне уже переданы все доказывающие это документы. Как полагает издание Ecuavisa, ограничения на поставки бананов могут быть ответом РФ на решение Кито передать США военную технику российского производства.

Эквадор намерен «опровергнуть любые аргументы» против экспорта бананов из этой страны в Россию. Об этом в эфире телеканала Ecuavisa заявила глава министерства производства, внешней торговли, инвестиции и рыбной промышленности Эквадора Сонсолес Гарсия.

«Правительство Эквадора хочет разобраться с этим с технической точки зрения, и мы убеждены, что сможем опровергнуть любые аргументы против экспорта наших бананов», — заявила Гарсия (цитата по РИА Новости).

Чиновница сообщила, что российским фитосанитарным властям уже переданы все необходимые документы.

«То, что мы можем сделать, — это продемонстрировать и подтвердить, что риски для российских потребителей отсутствуют», — сказала Гарсия (цитата по ТАСС).

По словам министра, возможная отмена поставок может повлиять более чем на 3 тыс. мелких сельхозпроизводителей, где занято около 25 тыс. человек. Ведомство ведет работу над тем, чтобы «фрукты не пропали зря и смогли попасть на новые рынки».

Есть ли муха-горбатка?

Таким образом эквадорская чиновница была вынуждена реагировать на сообщение Россельхознадзора о том, что в поставляемых из ее страны бананах якобы систематически выявляется опасный вредитель — многоядная муха-горбатка. В связи с этим российское ведомство попросило министра сельского хозяйства и животноводства Эквадора Франклина Данило Паласиоса Маркеса приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов (по данным Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора, на них приходится 25% общего объема поставок бананов из Эквадора в Россию).

«В случае непринятия эквадорской стороной эффективных мер и продолжения выявления указанного вредителя в бананах Россельхознадзор будет вынужден перейти к следующему этапу введения ограничительных мер», — предупредили в ведомстве.

Комментируя эти обвинения, Сонсолес Гарсия заявила, что муха-горбатка не может навредить российским любителям бананов: по ее словам, насекомое в среднем живет 24 дня, в то время как на доставку бананов (в замороженном виде) в Россию морем требуется 40 дней.

Первые уведомления из Москвы о наличии в бананах мухи-горбатки Эквадор получал в 2018 году. Гарсия заявила, что еще тогда Агентство по фитосанитарному и зоосанитарному контролю при мМинсельхозе Эквадора (Agrocalidad) приняло необходимые меры и проинформировало российскую сторону.

«Россельхознадзор заявил, что муха-горбатка является переносчиком холеры, но с 2014 года в нашей стране не было зафиксировано случаев заражения этой инфекцией», — подчеркнула Сонсолес Гарсия.

Дефицита не будет

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, комментируя сообщения об ограничении поставок эквадорских бананов, заявил, что дефицита плодов в России не ожидается. По его словам, в Эквадоре представлено множество экспортеров, а российские компании за время действия санкций против РФ показали, что умеют эффективно перестраивать логистику.

«Кризиса с бананами в ближайшие месяцы ожидать не стоит», — подчеркнул он в разговоре с ТАСС.

Россельхознадзор в свою очередь сообщил, что РФ планирует наращивать поставки бананов из Китая, Республики Корея, Египта и Таиланда. Кроме того, в январе бананы в Россию впервые поставила Индия — планируется, что поставки из этой страны также будут расти.

Военная техника или металлолом

Претензии Россельхознадзора к эквадорским бананам появились на фоне сообщений о том, что страна готовится передать США технику российского и украинского производства в обмен на новое оборудование на сумму $200 млн. Посольство России в Эквадоре заявило, что Москва сочтет такую передачу недружественным шагом.

«Поставка будет осуществлена. Они (российская сторона. — «Газета.Ru») ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно», — заявил в интервью Ecuavisa президент Эквадора Даниэль Нобоа (цитата по РИА Новости).

Нобоа отметил, что не согласен с позицией Москвы по этому вопросу, но не хотел бы портить отношения с РФ из-за этого.

По мнению Ecuavisa, ограничение на поставки стало ответом на решение эквадорских властей.

«Принимая во внимание геополитический фактор, стоящий за решением России, ничто из этого не сможет отменить ответные меры Владимира Путина, за исключением случаев, когда Эквадор прекратит поставки оружия в Соединенные Штаты», — говорится в материале издания.

При этом Сонсолес Гарсия заявила, что ни президент Эквадора, ни глава МИД Эквадора Габриэла Соммерфельд не получали официального сообщения от российской стороны о том, действия Россельхознадзора стали ответом на решение страны отправить оружие в США.