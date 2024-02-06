Госдеп ушел от ответа на вопрос про сбитый Ил-76. В США не поверили доказательствам России Сотрудник Госдепа Пател не стал комментировать расследование теракта с Ил-76

В Госдепартаменте США отказались комментировать новости о том, что Ил-76 с пленными на борту был сбит из американской ЗРК. Вместо точного ответа замглавы пресс-службы Госдепа заявил об «огромном» количестве дезинформации от Москвы и намекнул, что ей в принципе нельзя доверять. Тем временем российские дипломаты пытаются «пробиться» в Белый дом и Госдеп, чтобы призвать их к расследованию «террористического акта в отношении Ил-76» со стороны Украины, пишут ТАСС и РИА Новости.

Замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател не стал комментировать сообщения о том, что украинские вооруженные силы сбили российский самолет Ил-76 с военнопленными на борту с помощью американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

«Что касается конкретного инцидента, о котором вы упоминаете, то пусть об этом говорят наши партнеры на Украине», — заявил Пател на брифинге.

Он также утверждает, что заявления России о сбитии Украиной самолета со своими пленными сомнительны, поскольку у Москвы «огромный послужной список в области дезинформации». Журналисты обратили внимание, что российская сторона подкрепила свою версию фото.

«Это тот же уровень достоверных доказательств, который заставляет Россию утверждать, что Крым или вся территория, которую они забрали у Украины, [обоснованно] принадлежит им? ... Это тот же уровень достоверных доказательств, который россияне продемонстрировали относительно их послужного списка в высказывании правды о других вещах?», — поинтересовался Пател в ответ на просьбу журналиста прокомментировать факт, что Россия на прошлой неделе предоставила доказательства насчет Ил-76.

При этом чиновник прямо не ответил на вопрос, значит ли это, что Госдеп «не верит» России.

СК РФ на прошлой неделе показал работу следователей на месте падения самолета. На записи показаны фрагменты человеческих тел с татуировками. Ранее Следком также публиковал видео места происшествия с высоты, на котором видны пятна крови и также части тел.

«Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел, а также частично сохранившиеся личные документы. <...> Результаты проведения генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел 6 членам экипажа, 3 сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим», — передал СК.

Российское посольство в США добивается встреч в Белом доме и Госдепе, чтобы обсудить инцидент, рассказали источники РИА Новости и ТАСС. Со слов собеседника агентств, посольство стало просить об этих встречах сразу после крушения самолета.

Российские дипломаты в США хотят «поставить вопрос о расследовании на предмет террористического акта Украины».

СК РФ квалифицировал произошедшее как теракт и завел соответствующее уголовное дело.

Президент России Владимир Путин предполагал, что ВСУ могли сбить самолет случайно.

«Это преступление в любом случае. В данном случае, если это так, то преступление по неосторожности. Есть такой юридический термин», — говорил президент.

В то же время он отмечал, что российские следователи «знают, что делают», и им «виднее», по какой статье заводить дело.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова тем временем обвинила международное сообщество в игнорировании крушения Ил-76.

«Поражает отсутствие реакции международных органов и правозащитных организаций, которые изо дня в день позволяют украинским вооруженным формированиям убивать мирное население ... В очередной раз обращаюсь к международному правозащитному сообществу, зарубежным СМИ и политикам: игнорируя вопиющие факты ..., вы невольно становитесь соучастниками преступлений», — написала она в Telegram.

Среди «страшной хроники преступлений киевского режима» Москалькова назвала «уничтожение 24 января 2024 года транспортного самолета Ил-76». К посту Москалькова приложила свою переписку с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцем. Тот сослался на Женевскую конвенцию, по которой военнопленные «находятся в руках вражеского государства», и государство, то есть Россия, отвечает за их состояние и безопасность. В том числе, оно должно принимать особые меры предосторожности, если перевозит пленных по воздуху.

«Ни одного военнопленного нельзя отправлять в район, где ему бы угрожал огонь из зоны боевых действий», — добавил украинский омбудсмен. Он также попросил Россию дать ООН и Красному кресту месячный доступ к месту крушения для независимого расследования. О необходимости международного расследования после инцидента заявлял президент Украины Владимир Зеленский, позже к этой позиции присоединилась Россия.

Москва и Киев по-разному интерпретируют обстоятельства авиакатастрофы. Россия заявляет, что Украина заранее знала, что пленных повезут на обмен самолетом. Украина же утверждает, что это не так.