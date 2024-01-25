«Может быть ужасающей ошибкой ВСУ»: как на Западе оценили крушение Ил-76 В Кремле призвали к расследованию преступлений Киева после слов Зеленского

Власти назвали имена погибших летчиков Ил-76, который разбился в Белгородской области, и нашли на месте падения уцелевшие черные ящики. Украина настаивает на международном расследовании, а Кремль в ответ призывает изучить «преступления киевского режима». Западные СМИ не доверяют Москве и сомневаются, что на борту действительно были украинские пленные. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Новое о крушении ИЛ-76

Самолетом управлял экипаж из Оренбургской области , сообщил аппарат губернатора и правительства региона. В команде было шесть человек, это почти максимальный состав (экипаж формируют максимум до семи человек, указал аппарат). Погибли:

*Командир корабля Беззубкин;

*Помощник командира корабля Чмирев;

*Штурман Высокин;

*Бортинженер Пилуев;

*Борттехник Житенев;

*Бортрадист Саблинский.

«Это невосполнимая потеря для всех. Соболезнуем родным и близким героев. Они навсегда останутся в нашей памяти», — заявили власти.

Разбившиеся летчики служили в оренбургском военно-транспортном полку, уточнил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Он отметил, что погибшие увели падающий самолет от жилых домов, совершив «поступок настоящих героев».

Командир Ил-76 Станислав Беззубкин был уроженцем Тамбова, рассказал губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Он окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище (КВВАУЛ), служил в Сирии и тушил пожары в Турции, имеет госнаграды, узнал Telegram-канал Mash.

Тем временем на месте крушения утром 24 января нашли черные ящики самолета, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Обнаружены оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец. Найденные черные ящики переданы следователям», — сказал собеседник агентства.

По его словам, они в хорошем техническом состоянии. Ранее Telegram-каналы писали, что на месте падения самолета также нашли документы, которые могут принадлежать погибшим украинским военным. Всего самолет, по заявлению Минобороны РФ, перевозил на обмен 65 военнопленных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне ситуации с самолетом и слов украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости международного расследования призвал «расследовать преступные действия киевского режима».

«Необходимо установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории — вне нашего контроля. «Факты» — это главное слово сейчас.<...> Наше государство будет настаивать на международном расследовании», — сказал Зеленский накануне.

Как на крушение самолета отреагировали западные СМИ

«Еще одно загадочное крушение российского самолета вызывает больше вопросов, чем ответов», — так американский канал CNN озаглавил материал об Ил-76. По его мнению, до сих пор достоверно неясно, сбит самолет ракетой или произошел какой-то технический сбой на борту. Несмотря на это, инцидент быстро стал частью информационной войны, которая постоянно сопровождает военные действия на Украине, отмечает CNN.

«Информационная война не менее важна, чем борьба на фронте… Враг коварен. Мы все знаем, какие ужасные методы может использовать Россия для дестабилизации украинского общества», — цитирует канал украинского уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинеца.

Главный вопрос, по оценке CNN, действительно ли Украина знала о пленных на борту самолета, как утверждает Россия. А также, была ли эта информация у передовых частей ВСУ, которые стоят на белгородском направлении.

Еще один «загадочный элемент» — число сопровождающих военнопленных. Минобороны РФ указало, что их было трое. CNN обращает внимание на слова ранее освобожденного из российского плена украинского военного Максима Колесникова — тот рассказал, что его тоже везли самолетом из Брянска в Белгород, и тогда на 50 заключенных было около 20 охранников.

Для Киева наземные бои зашли в тупик, мало что есть праздновать, поэтому ВСУ сосредоточились на российских базах, кораблях, самолетах и инфраструктуре, пишет CNN.

«Большой российский военный самолет без средств противоракетной обороны, приближающийся к Белгороду, <...> стал бы заманчивой и ценной целью для Украины. <...> Но если появятся доказательства версии Минобороны России и других лиц в Москве, то то, что было бы удачным ходом для украинской ПВО, может стать ужасающей ошибкой», — резюмирует канал.

«Были ли на борту украинские военнопленные?» — спрашивает в своем заголовке немецкая телерадиокомпания ZDF. Она отметила, что по сообщению российского Минобороны погибли «десятки украинских военнопленных», но Киев это не подтвердил. ZDF ссылается на украинскую разведку, которая официально сообщила, что пока не располагает «достоверной и исчерпывающей информацией о том, кто именно и сколько человек находились на борту самолета».

Глава московского подразделения ZDF Армин Керпер считает, что Кремль тратит много сил, чтобы убедить в своей версии, но есть «основания сомневаться» в ней. Он также указал на число охранников и, что по информации «независимых СМИ» самолет не приближался к Белгороду, а взлетал из него. Кроме того, часть имен из списка погибших пленных уже фигурировали в списке освобожденных с начала января, отмечает ZDF.

«Нет никаких доказательств, кто и что было на борту. Есть достаточная уверенность, что самолет сбили. Но кто стрелял — сейчас не ясно», — заявил военный эксперт Кристиан Меллинг для материала ZDF.

В то же время прореспубликанский американский канал Fox News однозначно утверждает, что на борту самолета были украинские пленные, назвав свою статью «Около Украины разбился российский транспортный самолет с более чем 60 украинскими военнопленными на борту». В то же время канал отмечает, что пока неясна причина крушения. Fox News также указал, что единственное видео с падением Ил-76 опубликовал Telegram-канал Baza, «связанный с российскими спецслужбами».

Чешский канал CT24 упоминает, что разбившийся самолет якобы мог лететь не в сторону украинской границы, а из Белгорода на северо-восток. Корреспондент канала Дарья Стоматова назвала эту версию «интересной». Она сослалась на украинское объединения OSINT, которое проанализировало местность на видео падения Ил-76. «Они [также] отметили, что, якобы, самолет с тем же номером был замечен во вторник над Арменией, направляясь в сторону Ирана», — прокомментировала Стоматова.

Французский телеканал France 24 отмечает, что «вопрос военнопленных» является чувствительной темой и для России, и для Украины. Он напоминает, что 2022 году погибли десятки украинцев в российском лагере для военнопленных поселка Оленовка (ДНР). Власти России заявили, что ВСУ ударили по лагерю из HIMARS, а Киев считает, что их убили сами россияне, чтобы скрыть следы пыток и внесудебных казней.

«Москва и Киев также недавно обвинили друг друга в резкой эскалации нападений на гражданские районы за последние два месяца. <...> И Россия, и Украина усилили удары по городам и критически важной инфраструктуре друг друга», — описывает напряженную ситуацию France 24. Канал подчеркнул, что ни он сам, ни другие уважаемые французские СМИ не могут проверить утверждения России о пленных на борту Ил-76.