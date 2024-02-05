Правительство Казахстана ушло в отставку. Кабмин временно возглавил этнически русский политик

Правительство Казахстана ушло в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте президента страны Касым-Жомарта Токаева.
«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан», — говорится в указе главы государства.
Документ вступает силу со дня подписания. Временно исполнять обязанности главы кабмина будет первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. Члены правительства также продолжат свою работу до утверждения нового состава.
Причина, по которой кабмин Казахстана подал в отставку, неизвестна.
Проблемы с отоплением и аварии на шахтах
Ушедший с поста премьер-министра республики Алихан Смаилов проработал на этой должности два года. Главой правительства Смаилов стал после того, как предыдущий состав кабмина во главе с Аскаром Маминым подал в отставку из-за протестов в январе 2022 года.
Одним из первых поручений Алихана Смаилова на посту главы правительства стало введение госрегулирования цен на топливо, которое продлилось 180 дней.
После этого новый премьер-министр столкнулся с глобальной проблемой — сразу в нескольких регионах Казахстана начались перебои с отоплением. На место в срочном порядке выехал заместитель Смаилова Роман Скляр, но решить проблему не удалось. Более того, выяснилось, что 15 теплоэлектростанций находятся в аварийном состоянии, на ремонт, как отмечает агентство «Казинформ», требовались миллиарды тенге.
Кроме этого, за время работы правительства Смаилова произошли сразу четыре крупные аварии на шахтах компании «Арселор Миттал». В июне 2022 года на объектах компании погибло пятеро человек за неделю. В ноябре того же года на угольной шахте имени Ленина в Карагандинской области произошел выброс метана – жертвами взрыва стали пять шахтеров, еще девять пострадали.
Еще две крупные аварии произошли в 2023 году. В августе на шахте «Казахстанская» загорелась конвейерная лента, в пожаре погибли пять человек, 11 получили травмы. В октябре 2023 взрыв произошел на шахте имения Костенко, его жертвами стали более 30 шахтеров.
Формальная отставка
Из-за этих происшествий правительство Казахстана столкнулось с критикой. Отставку Алихана Смаилова ждали еще в марте 2023 года после выборов мажилис — нижнюю палату парламента (согласно 70-й статье Конституции Казахстана, правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным составом мажилиса). Однако несмотря на то, что все партии в ходе предвыборной компании критиковали политику кабмина, в ходе консультаций в премьеры снова был выдвинут Алихан Смаилов, пишет «Коммерсантъ».
«Решили, что он проработал чуть больше года, и это еще не срок, чтобы оценивать его. Поэтому большинством голосов решили оставить прежнего премьера», — заявил глава фракции «Аманат» Елнур Бейсенбаев. Другие кандидатуры, по словам депутатов фракции «Аманат», даже не обсуждались.
Президент Казахстана как хвалил, так и критиковал правительство Смаилова, говоря, что кабмин «медлит с принятием важных решений». Эксперты отмечали, что «скамейка кандидатов [на пост премьера] сократилась до одного человека» и Смаилова держат, «чтобы слить его позже».
«Ак Орду (администрацию президента. — «Газета.Ru») нынешнее правительство устраивает: оно принимает на себя все шишки. При этом есть понимание, что, с одной стороны, выше головы оно не прыгнет, но какое-то другое правительство может и этого не добиться», — пояснял политолог Данияр Ашимбаев.
Кто такой Роман Скляр?
Роман Скляр, который стал и.о. главы правительства, — единственный этнический русский политик в нынешнем составе правительства Казахстана и второй русский, возглавлявший кабмин, пишет издание «БИЗНЕС Online». Скляр родился в Павлодаре, закончил Московский институт современного бизнеса. Работал вице-министром транспорта и коммуникаций республики, вице-президентом АО «Казахстан Темир Жолы» (Казахстанские железные дороги).
По мнению политолога Марата Шибутова, у Романа Скляра есть шансы задержаться на должности после утверждения нового состава кабмина, так как в Казахстане бывшие первые вице-премьеры часто становятся главами правительства. Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев также заявил, что сохранение Скляра на посту было бы «не очень удивительным», при этом отношения страны с РФ в этом случае вряд ли изменятся.
«Отношения с Россией и так хорошие. Другой вопрос, что они никогда уже не станут такими, какими были в первые годы, это естественно. Казахстан взрослеет, а взрослеющий подросток хочет эмансипации», — отметил Журавлев.
Новый состав кабмина Казахстана может быть утвержден уже 7 февраля на расширенном заседании правительства под председательством Токаева. По словам президента республики, на нем будут подведены итоги социально-экономического развития страны и определена тактика дальнейших действий в этом направлении.