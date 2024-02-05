Правительство Казахстана ушло в отставку. Кабмин временно возглавил этнически русский политик

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны. Причина, по которой кабмин сложил полномочия, пока неизвестна. И.о. главы правительства стал Роман Скляр — второй этнически русский политиr на этой должности. У Скляра есть шансы остаться на посту после утверждения нового состава кабмина республики, считают политологи, при этом его назначение вряд ли повлияет на отношения страны с Россией.

Правительство Казахстана ушло в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте президента страны Касым-Жомарта Токаева.

«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан», — говорится в указе главы государства.

Документ вступает силу со дня подписания. Временно исполнять обязанности главы кабмина будет первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. Члены правительства также продолжат свою работу до утверждения нового состава.

Причина, по которой кабмин Казахстана подал в отставку, неизвестна.

Проблемы с отоплением и аварии на шахтах

Ушедший с поста премьер-министра республики Алихан Смаилов проработал на этой должности два года. Главой правительства Смаилов стал после того, как предыдущий состав кабмина во главе с Аскаром Маминым подал в отставку из-за протестов в январе 2022 года.

«Кровавый январь» 2 января 2022 года в Казахстане резко взлетели цены на сжиженный газ из-за перехода на рыночный механизм ценообразования. Митинги начались в газодобывающем городе Жанаозене, а уже 3-4 января протестующие вышли на улицы Алматы и других городов. В Алматы начались беспорядки, митингующие поджигали правительственные здания, захватили аэропорт города и занимались мародерством. В стране объявили чрезвычайное положение.



6 января по запросу Токаева в Казахстане началась операция ОДКБ, был объявлен режим антитеррористической операции. 7 января власти объявили, что восстановили порядок в стране.



После январских событий свои посты покинули премьер-министр, госсекретарь, спикер нижней палаты парламента и восемь министров. Нурсултан Назарбаев лишился должности лидера правящей партии «Нур Отан», пост занял нынешний президент Казахстана Токаев.

Одним из первых поручений Алихана Смаилова на посту главы правительства стало введение госрегулирования цен на топливо, которое продлилось 180 дней.

После этого новый премьер-министр столкнулся с глобальной проблемой — сразу в нескольких регионах Казахстана начались перебои с отоплением. На место в срочном порядке выехал заместитель Смаилова Роман Скляр, но решить проблему не удалось. Более того, выяснилось, что 15 теплоэлектростанций находятся в аварийном состоянии, на ремонт, как отмечает агентство «Казинформ», требовались миллиарды тенге.

Кроме этого, за время работы правительства Смаилова произошли сразу четыре крупные аварии на шахтах компании «Арселор Миттал». В июне 2022 года на объектах компании погибло пятеро человек за неделю. В ноябре того же года на угольной шахте имени Ленина в Карагандинской области произошел выброс метана – жертвами взрыва стали пять шахтеров, еще девять пострадали.

Еще две крупные аварии произошли в 2023 году. В августе на шахте «Казахстанская» загорелась конвейерная лента, в пожаре погибли пять человек, 11 получили травмы. В октябре 2023 взрыв произошел на шахте имения Костенко, его жертвами стали более 30 шахтеров.

Формальная отставка

Из-за этих происшествий правительство Казахстана столкнулось с критикой. Отставку Алихана Смаилова ждали еще в марте 2023 года после выборов мажилис — нижнюю палату парламента (согласно 70-й статье Конституции Казахстана, правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным составом мажилиса). Однако несмотря на то, что все партии в ходе предвыборной компании критиковали политику кабмина, в ходе консультаций в премьеры снова был выдвинут Алихан Смаилов, пишет «Коммерсантъ».

«Решили, что он проработал чуть больше года, и это еще не срок, чтобы оценивать его. Поэтому большинством голосов решили оставить прежнего премьера», — заявил глава фракции «Аманат» Елнур Бейсенбаев. Другие кандидатуры, по словам депутатов фракции «Аманат», даже не обсуждались.

Президент Казахстана как хвалил, так и критиковал правительство Смаилова, говоря, что кабмин «медлит с принятием важных решений». Эксперты отмечали, что «скамейка кандидатов [на пост премьера] сократилась до одного человека» и Смаилова держат, «чтобы слить его позже».

«Ак Орду (администрацию президента. — «Газета.Ru») нынешнее правительство устраивает: оно принимает на себя все шишки. При этом есть понимание, что, с одной стороны, выше головы оно не прыгнет, но какое-то другое правительство может и этого не добиться», — пояснял политолог Данияр Ашимбаев.

Кто такой Роман Скляр?

Роман Скляр, который стал и.о. главы правительства, — единственный этнический русский политик в нынешнем составе правительства Казахстана и второй русский, возглавлявший кабмин, пишет издание «БИЗНЕС Online». Скляр родился в Павлодаре, закончил Московский институт современного бизнеса. Работал вице-министром транспорта и коммуникаций республики, вице-президентом АО «Казахстан Темир Жолы» (Казахстанские железные дороги).

По мнению политолога Марата Шибутова, у Романа Скляра есть шансы задержаться на должности после утверждения нового состава кабмина, так как в Казахстане бывшие первые вице-премьеры часто становятся главами правительства. Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев также заявил, что сохранение Скляра на посту было бы «не очень удивительным», при этом отношения страны с РФ в этом случае вряд ли изменятся.

«Отношения с Россией и так хорошие. Другой вопрос, что они никогда уже не станут такими, какими были в первые годы, это естественно. Казахстан взрослеет, а взрослеющий подросток хочет эмансипации», — отметил Журавлев.

Новый состав кабмина Казахстана может быть утвержден уже 7 февраля на расширенном заседании правительства под председательством Токаева. По словам президента республики, на нем будут подведены итоги социально-экономического развития страны и определена тактика дальнейших действий в этом направлении.