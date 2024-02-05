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Токаев рассмотрит кандидатуру премьер-министра Казахстана от партии «Аманат»

Токаев рассмотрит кандидатуру премьера Казахстана, представленную партией «Аманат»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассмотрит кандидатуру премьер-министра республики, которую представит крупнейшая партия страны «Аманат» («Завет предков»). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали, пишет ТАСС.

«В случае одобрения глава государства вносит кандидатуру премьер-министра на рассмотрение Мажилиса (нижней палаты парламента. — прим. ред) для дачи его согласия», — сообщил Уали.

5 февраля стало известно, что президент Казахстана отправил правительство страны в отставку, после отставки кабмина министры будут исполнять свои обязанности до утверждения нового правительства.

До этого Токаев заявил, что Казахстан стремится к диверсификации двусторонних связей с Россией и построению сотрудничества во всех возможных областях.

Токаев также заявил, что грядущие президентские выборы в России имеют большое международное значение, поскольку ни одна серьезная проблема мира не может решаться без участия Москвы.

Ранее Токаев рассказал о попытках навязать Казахстану модель двоевластия.

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