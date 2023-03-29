Оппозиция в парламенте. Итоги первых выборов в Казахстане после реформ Токаева

Правительство Казахстана ушло в отставку после избрания нового состава нижней палаты парламента, сообщила пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева. В связи с этим глава государства предложил партии «Аманат», занявшей большинство мест в нижней палате, выдвинуть кандидатуру премьер-министра. Действующий кабмин будет исполнять обязанности до утверждения нового состава. Как пояснял ранее премьер Алихан Смаилов, кабмин уходит в отставку в соответствии с новой конституцией. Какой баланс сил сложился в парламенте после выборов и кто может возглавить правительство — в материале «Газеты.Ru».

По результатам выборов в мажилис (нижняя палата парламента республики) правительство Казахстана ушло в отставку и будет исполнять обязанности до утверждения нового состава кабинета министров, сообщила пресс-служба главы государства.

Как пояснял ранее премьер-министр Алихан Смаилов, правительство уходит в отставку в соответствии с новой конституцией. «Кто будет новым премьером, решает президент и новый мажилис парламента», — отметил он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже предложил партии «Аманат», занявшей большинство кресел в мажилисе, выдвинуть кандидатуру премьер-министра.

«Одержавшая победу на выборах партия имеет право предложить главе государства кандидатуру на пост премьер-министра. Таким образом эта партия примет на себя политическую ответственность, что еще раз подтверждает формулу «сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство»,

— заявил Токаев.

Также президент прокомментировал итоги прошедших выборов. По его мнению, новый парламент отражает весь спектр идеологических взглядов в стране.

«Как глава государства, считаю, что новый состав мажилиса отражает весь спектр идеологических воззрений. Впервые в парламенте представлена партия, до этого долгое время находившаяся в оппозиции», — сказал Токаев на открытии первой сессии парламента восьмого созыва.

В ходе заседания мажилиса новые депутаты предложили на должность спикера кандидатуру главу партии «Аманат» Ерлана Кошанова, который был спикером палаты до выборов. По результатам голосования он остался на своей должности.

Согласно обновленной конституции Казахстана от 2022 года, правительство слагает свои полномочия после выборов нового мажилиса. Они состоялись 19 марта. По данным ЦИК, большинство мест — 62 из 98 — получила крупнейшая партия «Аманат» (53,9% голосов). В мажилис также прошла партия «Ауыл» (10,9% голосов), Respublica и «Ак жол» — по шесть мест (8,59% и 8,41% голосов), Народная партия Казахстана получила пять мест (6,8% голосов).

Четыре кресла займут представители оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии, она набрала 5,2% голосов.



Оставшиеся семь мест получили самовыдвиженцы. Партия зеленых «Байтак» не преодолела пятипроцентный барьер.

В голосовании приняли участие 54,19% избирателей, это самый низкий показатель минимум за 10 лет. Выборы в мажилис проходили в досрочном порядке — их правительство Казахстана объявило завершающим этапом реформ, начатых Токаевым после массовых протестов в стране в январе 2022 года.

19 января Токаев объявил роспуск парламента перед внеочередными выборами. В специальном заявлении президент выразил надежду, что новые депутаты продолжат работать в соответствии с проводимыми реформами.

«Все эти институциональные изменения усилят политическую конкуренцию, обеспечат открытость политической системы, будут способствовать появлению новой когорты политиков. <…> Мы вступили в новую эпоху развития Казахстана. В стране идет динамичный и всесторонний процесс обновления», — отметил президент.

Прогнозы

Казахстанский политолог, автор энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане» Данияр Ашимбаев в разговоре с порталом «Голос народа» заявил, что новое правительство может возглавить действующий премьер Смаилов.

«Во-первых, желающих на это место особо нет. Правительство создало шквал проблем, само генерировало их без всякого мирового кризиса. И эффективно решить эти проблемы, на мой взгляд, практически невозможно»,

— считает он.

По его мнению, в качестве кандидатов на премьерское кресло также можно рассматривать действующий зампредов правительства, однако есть нюансы. Так, качестве кандидата назывался Ерлан Кошанов — глава партии «Аманат». По словам Ашимбаева, вероятно, Кошанов останется на действующей партийной должности, поскольку после выборов изменился состав представительства «Аманата» в мажилисе и «новых депутатов в новой реальности нужно координировать, направлять на законотворческую работу, для «обуздания» новых депутатов нужен опытный спикер-тяжеловес».

Он также отметил, что «неплохой кандидат на пост главы кабмина – первый вице-премьер Роман Скляр, тем более по практике именно они становятся премьерами. Но против него может сыграть его национальность».

Казахстанский Telegram-канал «ЖК Дипломат» считает одним из кандидатов акима (мэра) Алматы Ерболата Досаева.

«На данный момент Досаев определенно лучшая кандидатура в премьер-министры. Закаленный в Минфине, Минздраве и Нацбанке кризис-менеджер знает все больные места и как их можно решить. <…> Если Досаев станет премьером, то он сможет сделать то, о чем давно мечтал в Нацбанке – вывести его из госпрограмм и разграничить ответственность центробанка в борьбе с инфляцией и наращиванием экономики. Что должно положительно сказаться на росте цен в экономике. <…> Досаев имеет все шансы показать себя хорошим кризис-менеджером, поэтому его назначили акимом Алматы после январских событий. И кто-кто, а бизнес Алматы не жалуется на оперативное возмещение убытков и кредитование», ‒ подытоживает автор.

Казахстанский публицист Виктор Ковтуновский в беседе с Orda.kz заявил, что действующий премьер Смаилов останется на своем посту. По его словам, несмотря на неудовлетворительные показатели — «шоковая 20%-я инфляция, сложности транзита грузов через РФ, пробки с грузами на границе с Китаем, неэффективное расходование средств Нацфонда» — президент не критиковал кабмин и его председателя.

«По моим наблюдениям, после ухода Нурсултана Назарбаева Токаев почти не критиковал кабинет. И я не вижу никакой сильной фигуры в окружении президента, кому можно было бы доверить управление кабинетом, учитывая критическое положение в экономике. Мы живём в турбулентное время, когда множество внешних и внутренних проблем сошлись в одной точке», — сказал он.